https://sputnikarabic.ae/20221121/رئيسة-جورجيا-ليس-لدي-الحق-في-العفو-عن-ساكاشفيلي-1070393997.html

رئيسة جورجيا: ليس لدي الحق في العفو عن ساكاشفيلي

رئيسة جورجيا: ليس لدي الحق في العفو عن ساكاشفيلي

صرحت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي بأن القضايا الجنائية المرفوعة ضد رئيس جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلي قيد النظر، لذا لا يمكنني العفو عنه. 21.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-21T14:08+0000

2022-11-21T14:08+0000

2022-11-21T14:08+0000

العالم

جورجيا

ميخائيل ساكاشفيلي

السجن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101662/23/1016622323_0:251:2749:1797_1920x0_80_0_0_9137da2e88402e8829897d993cc554e8.jpg

وقالت زورابيشفيلي: "ليس لدي الحق في العفو عن ميخائيل ساكاشفيلي لسبب بسيط - لم يُحكم عليه بحكم نهائي، وقضيته قيد النظر حاليًا"، مشيرة إلى أنه وفقًا للتشريعات الجورجية، لا يمكن العفو إلا بعد الانتهاء من النظر في القضية.وشددت في الوقت نفسه على أنها لا تريد أن يموت ساكاشفيلي في السجن: "أنا رئيسة دولة ولا أريد أن يموت الرئيس السابق في السجن أو نحصل على نتيجة لا يمكن إصلاحها".وفقا لها، فهي تراقب صحة ساكاشفيلي وتدعم إرساله إلى الخارج لتلقي العلاج.ومن بين القضايا الخمس المرفوعة ضد ساكاشفيلي، تم الحكم على قضيتين فقط. ولا تزال القضايا الثلاث المتبقية معلقة في المحكمة الابتدائية.ويطالب أنصار ساكاشفيلي وعائلته بالإفراج عن الرئيس السابق لأسباب صحية بدأت مشاكلها بعد إضراب عن الطعام استمر 50 يومًا. منذ 12 مايو/أيار الماضي، كان ساكاشفيلي في عيادة فيفاميدي المدنية.

https://sputnikarabic.ae/20220512/نقل-ساكاشفيلي-من-السجن-إلى-عيادة-خاصة-في-تبليسي-1062136467.html

جورجيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, جورجيا, ميخائيل ساكاشفيلي, السجن