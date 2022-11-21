https://sputnikarabic.ae/20221121/رئيسة-جورجيا-ليس-لدي-الحق-في-العفو-عن-ساكاشفيلي-1070393997.html
رئيسة جورجيا: ليس لدي الحق في العفو عن ساكاشفيلي
رئيسة جورجيا: ليس لدي الحق في العفو عن ساكاشفيلي
صرحت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي بأن القضايا الجنائية المرفوعة ضد رئيس جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلي قيد النظر، لذا لا يمكنني العفو عنه. 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T14:08+0000
2022-11-21T14:08+0000
2022-11-21T14:08+0000
العالم
جورجيا
ميخائيل ساكاشفيلي
السجن
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وقالت زورابيشفيلي: "ليس لدي الحق في العفو عن ميخائيل ساكاشفيلي لسبب بسيط - لم يُحكم عليه بحكم نهائي، وقضيته قيد النظر حاليًا"، مشيرة إلى أنه وفقًا للتشريعات الجورجية، لا يمكن العفو إلا بعد الانتهاء من النظر في القضية.وشددت في الوقت نفسه على أنها لا تريد أن يموت ساكاشفيلي في السجن: "أنا رئيسة دولة ولا أريد أن يموت الرئيس السابق في السجن أو نحصل على نتيجة لا يمكن إصلاحها".وفقا لها، فهي تراقب صحة ساكاشفيلي وتدعم إرساله إلى الخارج لتلقي العلاج.ومن بين القضايا الخمس المرفوعة ضد ساكاشفيلي، تم الحكم على قضيتين فقط. ولا تزال القضايا الثلاث المتبقية معلقة في المحكمة الابتدائية.ويطالب أنصار ساكاشفيلي وعائلته بالإفراج عن الرئيس السابق لأسباب صحية بدأت مشاكلها بعد إضراب عن الطعام استمر 50 يومًا. منذ 12 مايو/أيار الماضي، كان ساكاشفيلي في عيادة فيفاميدي المدنية.
https://sputnikarabic.ae/20220512/نقل-ساكاشفيلي-من-السجن-إلى-عيادة-خاصة-في-تبليسي-1062136467.html
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العالم, جورجيا, ميخائيل ساكاشفيلي, السجن
العالم, جورجيا, ميخائيل ساكاشفيلي, السجن
رئيسة جورجيا: ليس لدي الحق في العفو عن ساكاشفيلي
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صرحت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي بأن القضايا الجنائية المرفوعة ضد رئيس جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلي قيد النظر، لذا لا يمكنني العفو عنه.
وقالت زورابيشفيلي: "ليس لدي الحق في العفو عن ميخائيل ساكاشفيلي لسبب بسيط - لم يُحكم عليه بحكم نهائي، وقضيته قيد النظر حاليًا"، مشيرة إلى أنه وفقًا للتشريعات الجورجية، لا يمكن العفو إلا بعد الانتهاء من النظر في القضية.
وأضافت: "هذا عامل كبير للاستقطاب. لقد عاش الناس في ظل نظامه، وعمليا لا توجد عائلة واحدة في جورجيا لم تختبر بشكل مباشر ما يعنيه العيش في ظل هذا النوع من النظام الاستبدادي. لذلك، لا أعتقد أنني يجب أن أصبح أداة لزيادة الاستقطاب".
وشددت في الوقت نفسه على أنها لا تريد أن يموت ساكاشفيلي في السجن: "أنا رئيسة دولة ولا أريد أن يموت الرئيس السابق في السجن أو نحصل على نتيجة لا يمكن إصلاحها".
وفقا لها، فهي تراقب صحة ساكاشفيلي وتدعم إرساله إلى الخارج لتلقي العلاج.
وختمت زورابيشفيلي: "لقد ذكرت بالفعل علانية أنني أعتقد أنه (ساكاشفيلي) يجب أن يُرسل إلى الخارج لتلقي علاج إضافي، لكن هذا يجب أن تقرره المحكمة".
ومن بين القضايا الخمس المرفوعة ضد ساكاشفيلي، تم الحكم على قضيتين فقط. ولا تزال القضايا الثلاث المتبقية معلقة في المحكمة الابتدائية.
ويطالب أنصار ساكاشفيلي وعائلته بالإفراج عن الرئيس السابق لأسباب صحية بدأت مشاكلها بعد إضراب عن الطعام استمر 50 يومًا. منذ 12 مايو/أيار الماضي، كان ساكاشفيلي في عيادة فيفاميدي المدنية.