https://sputnikarabic.ae/20221121/روسيا-تطور-مجموعة-مدرعات-للقطب-الشمالي-1070374446.html
روسيا تطور مجموعة مدرعات للقطب الشمالي
روسيا تطور مجموعة مدرعات للقطب الشمالي
تطور روسيا مركبات مدرعة لتجهيز الوحدات العسكرية المتمركزة في منطقة القطب الشمالي. وستشمل مجموعة متنوعة من المركبات المدرعة. 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T08:25+0000
2022-11-21T08:25+0000
2022-11-21T08:25+0000
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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كتب اللواء ألكسندر شيستاكوف، رئيس المديرية الرئيسية للدروع في وزارة الدفاع الروسية، عن هذا في مقال في صحيفة "كراسنايا زفيزدا". وأشار إلى أنه من المخطط بناء وتطوير المركبات والدعم الفني للقوات المسلحة. سيخضع أسطول الأسلحة المدرعة والمعدات والمركبات العسكرية لتغييرات كبيرة بسبب انخفاض عدد الأفراد، بشرط الحفاظ على فعاليته في المعركة.بالنسبة للقطب الشمالي، سيتم تطوير ناقلة مجنزرة من فئة الوزن الخفيف، وناقلات مجنزرة من سلسلة "فيزديسوشي"، ومنصة مدرعة "أركتيكا" ومركبات دعم على أساسها، بالإضافة إلى عربات الثلوج على إطارات بضغط منخفض للغاية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا تطور مجموعة مدرعات للقطب الشمالي
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تطور روسيا مركبات مدرعة لتجهيز الوحدات العسكرية المتمركزة في منطقة القطب الشمالي. وستشمل مجموعة متنوعة من المركبات المدرعة.
كتب اللواء ألكسندر شيستاكوف، رئيس المديرية الرئيسية للدروع في وزارة الدفاع الروسية، عن هذا في مقال في صحيفة "كراسنايا زفيزدا". وأشار إلى أنه من المخطط بناء وتطوير المركبات والدعم الفني للقوات المسلحة
. سيخضع أسطول الأسلحة المدرعة والمعدات والمركبات العسكرية لتغييرات كبيرة بسبب انخفاض عدد الأفراد، بشرط الحفاظ على فعاليته في المعركة.
بالنسبة للقطب الشمالي، سيتم تطوير ناقلة مجنزرة من فئة الوزن الخفيف، وناقلات مجنزرة من سلسلة "فيزديسوشي"، ومنصة مدرعة "أركتيكا" ومركبات دعم على أساسها، بالإضافة إلى عربات الثلوج على إطارات بضغط منخفض للغاية.