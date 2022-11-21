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https://sputnikarabic.ae/20221121/روسيا-تطور-مجموعة-مدرعات-للقطب-الشمالي-1070374446.html
روسيا تطور مجموعة مدرعات للقطب الشمالي
روسيا تطور مجموعة مدرعات للقطب الشمالي
تطور روسيا مركبات مدرعة لتجهيز الوحدات العسكرية المتمركزة في منطقة القطب الشمالي. وستشمل مجموعة متنوعة من المركبات المدرعة. 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T08:25+0000
2022-11-21T08:25+0000
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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كتب اللواء ألكسندر شيستاكوف، رئيس المديرية الرئيسية للدروع في وزارة الدفاع الروسية، عن هذا في مقال في صحيفة "كراسنايا زفيزدا". وأشار إلى أنه من المخطط بناء وتطوير المركبات والدعم الفني للقوات المسلحة. سيخضع أسطول الأسلحة المدرعة والمعدات والمركبات العسكرية لتغييرات كبيرة بسبب انخفاض عدد الأفراد، بشرط الحفاظ على فعاليته في المعركة.بالنسبة للقطب الشمالي، سيتم تطوير ناقلة مجنزرة من فئة الوزن الخفيف، وناقلات مجنزرة من سلسلة "فيزديسوشي"، ومنصة مدرعة "أركتيكا" ومركبات دعم على أساسها، بالإضافة إلى عربات الثلوج على إطارات بضغط منخفض للغاية.
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روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري

روسيا تطور مجموعة مدرعات للقطب الشمالي

08:25 GMT 21.11.2022
CC BY 4.0 / Alexey Ereshko / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)لأول مرة في التاريخ العالمي، نزل المظليون الروس كجزء من مجموعة على أنظمة المظلات الجديدة من ارتفاع عشرة آلاف متر في ظروف القطب الشمالي. تم الإنزال في أرخبيل فرانتيس جوزيف لاند.
لأول مرة في التاريخ العالمي، نزل المظليون الروس كجزء من مجموعة على أنظمة المظلات الجديدة من ارتفاع عشرة آلاف متر في ظروف القطب الشمالي. تم الإنزال في أرخبيل فرانتيس جوزيف لاند. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
CC BY 4.0 / Alexey Ereshko / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)
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تطور روسيا مركبات مدرعة لتجهيز الوحدات العسكرية المتمركزة في منطقة القطب الشمالي. وستشمل مجموعة متنوعة من المركبات المدرعة.
كتب اللواء ألكسندر شيستاكوف، رئيس المديرية الرئيسية للدروع في وزارة الدفاع الروسية، عن هذا في مقال في صحيفة "كراسنايا زفيزدا". وأشار إلى أنه من المخطط بناء وتطوير المركبات والدعم الفني للقوات المسلحة. سيخضع أسطول الأسلحة المدرعة والمعدات والمركبات العسكرية لتغييرات كبيرة بسبب انخفاض عدد الأفراد، بشرط الحفاظ على فعاليته في المعركة.
بالنسبة للقطب الشمالي، سيتم تطوير ناقلة مجنزرة من فئة الوزن الخفيف، وناقلات مجنزرة من سلسلة "فيزديسوشي"، ومنصة مدرعة "أركتيكا" ومركبات دعم على أساسها، بالإضافة إلى عربات الثلوج على إطارات بضغط منخفض للغاية.
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