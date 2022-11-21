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https://sputnikarabic.ae/20221121/مصر-وتركيا-تعلقان-على-أول-مصافحة-بين-السيسي-وأردوغان-1070390945.html
مصر وتركيا تعلقان على أول مصافحة بين السيسي وأردوغان
مصر وتركيا تعلقان على أول مصافحة بين السيسي وأردوغان
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن مصافحته الأولى لنظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، تمثل خطوة أولى نحو تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا. 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T12:23+0000
2022-11-21T12:47+0000
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وتابع في تصريحات نقلتها صحيفة "خبر ترك" التركية، اليوم الاثنين، أن تركيا ترغب في المزيد من الاجتماعات مع مصر على أعلى مستوى.وأشار الرئيس التركي إلى أن مطلب بلاده من مصر خلال لقائه بالسيسي، هو أن يقولوا لمن يتخذ مواقف معادية ضد أنقرة في البحر المتوسط: "نريد إرساء السلام في المنطقة".وأصدرت الرئاسة المصرية بيانا رسميا، اليوم الاثنين، بشأن المصافحة الأولى التي جمعت بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان.وقال البيان المصري إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي تصافح مع الرئيس التركى اردوغان بالدوحة، حيث تم التاكيد المتبادل على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي".وأضاف: "كما تم التوافق خلال اللقاء على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين".والتقى الرئيسان المصري والتركي، أمس الأحد، خلال حفل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة في العاصمة القطرية، الدوحة.
https://sputnikarabic.ae/20221120/السيسي-وأردوغان-يلتقيان-في-قطر-ويتصافحان-للمرة-الأولى-صورة-1070362199.html
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, رجب طيب أردوغان, مصر, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, العالم
الرئيس عبدالفتاح السيسي, رجب طيب أردوغان, مصر, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, العالم

مصر وتركيا تعلقان على أول مصافحة بين السيسي وأردوغان

12:23 GMT 21.11.2022 (تم التحديث: 12:47 GMT 21.11.2022)
© AP Photoالحفل الافتتاحي لبطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر يشهد مصافحة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وظهر بجوارهم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد.
الحفل الافتتاحي لبطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر يشهد مصافحة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وظهر بجوارهم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
الحفل الافتتاحي لبطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر يشهد مصافحة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وظهر بجوارهم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد.
© AP Photo
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن مصافحته الأولى لنظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، تمثل خطوة أولى نحو تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا.
وتابع في تصريحات نقلتها صحيفة "خبر ترك" التركية، اليوم الاثنين، أن تركيا ترغب في المزيد من الاجتماعات مع مصر على أعلى مستوى.
وأشار الرئيس التركي إلى أن مطلب بلاده من مصر خلال لقائه بالسيسي، هو أن يقولوا لمن يتخذ مواقف معادية ضد أنقرة في البحر المتوسط: "نريد إرساء السلام في المنطقة".
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
السيسي وأردوغان يلتقيان في قطر ويتصافحان للمرة الأولى... صورة
أمس, 16:29 GMT
وأصدرت الرئاسة المصرية بيانا رسميا، اليوم الاثنين، بشأن المصافحة الأولى التي جمعت بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان.
وقال البيان المصري إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي تصافح مع الرئيس التركى اردوغان بالدوحة، حيث تم التاكيد المتبادل على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي".
وأضاف: "كما تم التوافق خلال اللقاء على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين".
والتقى الرئيسان المصري والتركي، أمس الأحد، خلال حفل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة في العاصمة القطرية، الدوحة.
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