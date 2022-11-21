مصر وتركيا تعلقان على أول مصافحة بين السيسي وأردوغان
12:23 GMT 21.11.2022 (تم التحديث: 12:47 GMT 21.11.2022)
© AP Photoالحفل الافتتاحي لبطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر يشهد مصافحة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وظهر بجوارهم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد.
الحفل الافتتاحي لبطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر يشهد مصافحة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وظهر بجوارهم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد.
© AP Photo
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن مصافحته الأولى لنظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، تمثل خطوة أولى نحو تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا.
وتابع في تصريحات نقلتها صحيفة "خبر ترك" التركية، اليوم الاثنين، أن تركيا ترغب في المزيد من الاجتماعات مع مصر على أعلى مستوى.
وأشار الرئيس التركي إلى أن مطلب بلاده من مصر خلال لقائه بالسيسي، هو أن يقولوا لمن يتخذ مواقف معادية ضد أنقرة في البحر المتوسط: "نريد إرساء السلام في المنطقة".
وأصدرت الرئاسة المصرية بيانا رسميا، اليوم الاثنين، بشأن المصافحة الأولى التي جمعت بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان.
#السيسي و #أردوغان يؤكدان عمق الروابط بين #مصر و #تركيا— Al Nahar TV (@AlNahar_TV) November 21, 2022
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي تصافح مع الرئيس التركى اردوغان فى الدوحة حيث تم التاكيد المتبادل على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين #النهار_نيوز pic.twitter.com/m9643fip5K
وقال البيان المصري إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي تصافح مع الرئيس التركى اردوغان بالدوحة، حيث تم التاكيد المتبادل على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي".
وأضاف: "كما تم التوافق خلال اللقاء على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين".
والتقى الرئيسان المصري والتركي، أمس الأحد، خلال حفل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة في العاصمة القطرية، الدوحة.