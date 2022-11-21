عربي
https://sputnikarabic.ae/20221121/مقتل-فلسطيني-بعد-إصابته-بجروح-بالغة-خلال-اقتحام-الجيش-الإسرائيلي-مدينة-جنين-1070375810.html
مقتل فلسطيني بعد إصابته بجروح بالغة خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة جنين
مقتل فلسطيني بعد إصابته بجروح بالغة خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة جنين
قتل شاب فلسطيني، وأصيب أربعة آخرون بجروح، بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص نحوهم، اليوم الاثنين، عقب اقتحامه مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية. 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T09:47+0000
2022-11-21T09:47+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0e/1069037125_0:60:1440:870_1920x0_80_0_0_dee3d6bcbc2a5f2b76228443b00b9221.jpg
القدس- سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان إن مواطنا قتل متأثرا بجروح حرجة، نتيجة إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في البطن، في جنين.وأعلنت مصادر فلسطينية محلية أن محمود السعدي (17 عاما)، أصيب بجراح حرجة في بطنه برصاص الجيش الإسرائيلي؛ حيث نقل إلى مستشفى "ابن سينا" في جنين.كما أن أربعة مواطنين فلسطينيين آخرين أصيبوا بنيران القوات الإسرائيلية، التي اعتقلت شابا فلسطينيا آخر، تتهمه بإطلاق النار على قواتها.على جانب آخر، أبدت وزارة الخارجية الفلسطينية استغرابها من غياب ردود الفعل الدولية تجاه "إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم الهمجية ضد المواطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة"، على حد وصفهاوقالت في بيان، مساء الأحد، إن "هذا الغياب يعكس ازدواجية المعايير الدولية ويكشف زيف مواقف الدول التي تتغنى بمبادئ حقوق الإنسان وتدّعي تمسكها بحل الدولتين".وأكدت أن هذه الدول "خائفة من إبداء أي انتقادات للعدو الصهيوني أو تحميله المسؤولية عن اعتداءات المستوطنين وهجماتهم الاستعمارية العنصرية".ونشر النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، صورة لطفل فلسطيني اعتدى عليه مستوطنون في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، منتقدا عدم صدور بيان من قادة إسرائيل لإدانة الحادث.وكتب الطيبي في تغريدة على حسابه في "تويتر": "يزن الرجبي 14 عاما، هاجمه مستوطنون بالقرب من منزله في الخليل. رئيس الوزراء ورئيس الأركان لن يدينا أو يصدرا بيانا لأنه ليس جنديا هوجم من قبل المستوطنين، هو فلسطيني".
https://sputnikarabic.ae/20221120/الخارجية-الفلسطينية-تستغرب-غياب-ردود-الفعل-الدولية-تجاه-إرهاب-المستوطنين-1070368387.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0e/1069037125_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_2abe84c0710c4d9231fd10df58468f59.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

مقتل فلسطيني بعد إصابته بجروح بالغة خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة جنين

09:47 GMT 21.11.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatتشيع جثمان طبيب فلسطيني قتل في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية
تشيع جثمان طبيب فلسطيني قتل في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبرTelegram
قتل شاب فلسطيني، وأصيب أربعة آخرون بجروح، بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص نحوهم، اليوم الاثنين، عقب اقتحامه مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.
القدس- سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان إن مواطنا قتل متأثرا بجروح حرجة، نتيجة إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في البطن، في جنين.
وأعلنت مصادر فلسطينية محلية أن محمود السعدي (17 عاما)، أصيب بجراح حرجة في بطنه برصاص الجيش الإسرائيلي؛ حيث نقل إلى مستشفى "ابن سينا" في جنين.
كما أن أربعة مواطنين فلسطينيين آخرين أصيبوا بنيران القوات الإسرائيلية، التي اعتقلت شابا فلسطينيا آخر، تتهمه بإطلاق النار على قواتها.
مؤتمر صحفي مشترك - وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي في موسكو، روسيا 5 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
الخارجية الفلسطينية تستغرب غياب ردود الفعل الدولية تجاه "إرهاب المستوطنين"
أمس, 20:15 GMT
على جانب آخر، أبدت وزارة الخارجية الفلسطينية استغرابها من غياب ردود الفعل الدولية تجاه "إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم الهمجية ضد المواطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة"، على حد وصفها
وقالت في بيان، مساء الأحد، إن "هذا الغياب يعكس ازدواجية المعايير الدولية ويكشف زيف مواقف الدول التي تتغنى بمبادئ حقوق الإنسان وتدّعي تمسكها بحل الدولتين".
وأكدت أن هذه الدول "خائفة من إبداء أي انتقادات للعدو الصهيوني أو تحميله المسؤولية عن اعتداءات المستوطنين وهجماتهم الاستعمارية العنصرية".
ونشر النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، صورة لطفل فلسطيني اعتدى عليه مستوطنون في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، منتقدا عدم صدور بيان من قادة إسرائيل لإدانة الحادث.
وكتب الطيبي في تغريدة على حسابه في "تويتر": "يزن الرجبي 14 عاما، هاجمه مستوطنون بالقرب من منزله في الخليل. رئيس الوزراء ورئيس الأركان لن يدينا أو يصدرا بيانا لأنه ليس جنديا هوجم من قبل المستوطنين، هو فلسطيني".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:04 GMTБойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19 نوفمبر, 20:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала