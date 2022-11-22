https://sputnikarabic.ae/20221122/البكتيريا-متعددة-الخلايا-وزيادة-حمضية-المتجمد-الشمالي-وصلاحية-إبداع-العلماء-1070432978.html
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
كشفت نتائج دراسة جديدة أنه قد تكون النيازك التي قصفت المريخ خلال الأيام الأولى للنظام الشمسي الداخلي قد حملت الكثير من الماء لدرجة تغطيته بمحيط عميق هائل. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T14:30+0000
2022-11-22T14:30+0000
2022-11-22T14:30+0000
راديو
مرايا العلوم
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البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
حلقة برناج "مرايا العلوم" البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
ترتفع حموضة المحيط المتجمد الشمالي الغربي بمعدل أسرع أربع مرات من المحيطات الأخرى، حيث يذوب الجليد بسرعات قياسية. ويقول العلماء إنه يمكن أن تتأثر أشياء كثيرة بهذه الكيمياء المتحولة، من العوالق إلى الحيتان التي تتغذى عليها. كما أن النظم البيئية في القطب الشمالي حساسة بشكل خاص.في هذه الحلقة من "مرايا العلوم" نتحدث أيضا عن الابتكار والإبداع لدى العلماء، حيث وجدت دراسات أنه يتراجع في الجودة والتأثير مع التقدم في العمر، ونناقش أيضا إمكانية استدامة هذه الروح الابتكارية، وما دخل الموهبة والخلفية الشخصية والتدريب بذلك.وفي هذه الحلقة كذلك، نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة واحد من الرواد الذين مضوا في دروب العلم بجهد وتميز، وهو ماكس بورن الفيزيائي الذي حصل على جائزة نوبل عام 1954 لأبحاثه الأساسية في ميكانيكا الكم، وبخاصة تفسيره الإحصائي للدالة الموجية، إلى جانب المساهمات واسعة النطاق في الفيزياء الذرية وفيزياء الجوامد والفيزياء الضوئية، بالإضافة إلى التحقيقات المبكرة لنظرية النسبية الخاصة لأينشتاين.الإعداد والتقديم: أحمد أحمد
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
راديو, مرايا العلوم, аудио
راديو, مرايا العلوم, аудио
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
تابعنا عبر
كشفت نتائج دراسة جديدة أنه قد تكون النيازك التي قصفت المريخ خلال الأيام الأولى للنظام الشمسي الداخلي قد حملت الكثير من الماء لدرجة تغطيته بمحيط عميق هائل.
ترتفع حموضة المحيط المتجمد الشمالي الغربي بمعدل أسرع أربع مرات من المحيطات الأخرى، حيث يذوب الجليد بسرعات قياسية. ويقول العلماء إنه يمكن أن تتأثر أشياء كثيرة بهذه الكيمياء المتحولة، من العوالق إلى الحيتان التي تتغذى عليها. كما أن النظم البيئية في القطب الشمالي حساسة بشكل خاص.
في هذه الحلقة من "مرايا العلوم" نتحدث أيضا عن الابتكار والإبداع لدى العلماء، حيث وجدت دراسات أنه يتراجع في الجودة والتأثير مع التقدم في العمر، ونناقش أيضا إمكانية استدامة هذه الروح الابتكارية، وما دخل الموهبة والخلفية الشخصية والتدريب بذلك.
وفي هذه الحلقة كذلك، نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة واحد من الرواد الذين مضوا في دروب العلم بجهد وتميز، وهو ماكس بورن الفيزيائي الذي حصل على جائزة نوبل عام 1954 لأبحاثه الأساسية في ميكانيكا الكم، وبخاصة تفسيره الإحصائي للدالة الموجية، إلى جانب المساهمات واسعة النطاق في الفيزياء الذرية وفيزياء الجوامد والفيزياء الضوئية، بالإضافة إلى التحقيقات المبكرة لنظرية النسبية الخاصة لأينشتاين.
الإعداد والتقديم: أحمد أحمد