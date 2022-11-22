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https://sputnikarabic.ae/20221122/الرئيس-الكوبي-المشاريع-مع-روسيا-بما-في-ذلك-في-بوكا-دي-جاروكو-لم-تتأثر-بالعقوبات-1070410742.html
الرئيس الكوبي: المشاريع مع روسيا بما في ذلك في بوكا دي جاروكو لم تتأثر بالعقوبات
الرئيس الكوبي: المشاريع مع روسيا بما في ذلك في بوكا دي جاروكو لم تتأثر بالعقوبات
أعلن رئيس الجمهورية، ميغيل دياز كانيل بيرموديز، أن المشاريع المشتركة بين روسيا وكوبا، بما في ذلك استخراج الهيدروكربونات في حقل بوكا دي جاروكو، لم تتأثر... 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T08:11+0000
2022-11-22T08:29+0000
العالم
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وقال: "من بين الأزمات الشديدة اليوم والوضع الصعب الذي تمر به روسيا وكوبا بعد التطبيق التدريجي للعقوبات غير العادلة من عدد من القوى الإمبريالية ضد بلدينا، هناك عدد من المشاريع المشتركة التي تم تطويرها بنجاح على الرغم من ذلك. من بينها، أود أن أذكر الاستكشاف الجيولوجي للهيدروكربونات في منطقة بوكا دي جاروكو، حيث يتم استخدام الأساليب المبتكرة وينمو إنتاج الهيدروكربونات".وأضاف الرئيس أن هناك استثمارات روسية في منطقة مارييل للتنمية الخاصة لخدمة معدات كاماز.وشدد دياز كانيل على أن "العمل جار بمشاركة روسيا في تحديث مصنع صلب مهم. ونأمل في استكمال المرحلة الأولى من هذا المشروع في المستقبل القريب والمتصلة بتحديث المسبك".كما أشار ميغيل دياز كانيل بيرموديز إلى أن كوبا، مثل روسيا، تعيش في ظل قيود اقتصادية خارجية: فوفقًا له، خلال السنوات القليلة الماضية، فرضت الولايات المتحدة أكثر من 200 عقوبة على البلاد. وقال: "شعبنا ممتن بصدق للنداء الذي تبناه مجلس الدوما بدعوة لرفع القيود التي فرضتها الولايات المتحدة". وأضاف ميغيل دياز كانيل بيرموديز: "نحن نرحب بهذه البادرة ونشعر بالامتنان لكم". وتطرق الرئيس الكوبي في خطابه إلى موضوع العقوبات ضد روسيا. وذكر أن كوبا تدين القيود الأحادية الجانب. وشدد على أنه "يجب البحث عن أسباب الصراع الحالي في السياسة العدوانية للولايات المتحدة الأمريكية وفي توسيع الناتو إلى حدود روسيا".
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العالم
العالم

الرئيس الكوبي: المشاريع مع روسيا بما في ذلك في بوكا دي جاروكو لم تتأثر بالعقوبات

08:11 GMT 22.11.2022 (تم التحديث: 08:29 GMT 22.11.2022)
© AFP 2022 / Philippe Huguenميغيل دياز - كانيل
ميغيل دياز - كانيل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
© AFP 2022 / Philippe Huguen
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أعلن رئيس الجمهورية، ميغيل دياز كانيل بيرموديز، أن المشاريع المشتركة بين روسيا وكوبا، بما في ذلك استخراج الهيدروكربونات في حقل بوكا دي جاروكو، لم تتأثر بالعقوبات الدولية.
وقال: "من بين الأزمات الشديدة اليوم والوضع الصعب الذي تمر به روسيا وكوبا بعد التطبيق التدريجي للعقوبات غير العادلة من عدد من القوى الإمبريالية ضد بلدينا، هناك عدد من المشاريع المشتركة التي تم تطويرها بنجاح على الرغم من ذلك. من بينها، أود أن أذكر الاستكشاف الجيولوجي للهيدروكربونات في منطقة بوكا دي جاروكو، حيث يتم استخدام الأساليب المبتكرة وينمو إنتاج الهيدروكربونات".
وأضاف الرئيس أن هناك استثمارات روسية في منطقة مارييل للتنمية الخاصة لخدمة معدات كاماز.
وشدد دياز كانيل على أن "العمل جار بمشاركة روسيا في تحديث مصنع صلب مهم. ونأمل في استكمال المرحلة الأولى من هذا المشروع في المستقبل القريب والمتصلة بتحديث المسبك".
كما أشار ميغيل دياز كانيل بيرموديز إلى أن كوبا، مثل روسيا، تعيش في ظل قيود اقتصادية خارجية: فوفقًا له، خلال السنوات القليلة الماضية، فرضت الولايات المتحدة أكثر من 200 عقوبة على البلاد.
وقال: "شعبنا ممتن بصدق للنداء الذي تبناه مجلس الدوما بدعوة لرفع القيود التي فرضتها الولايات المتحدة".
وأضاف ميغيل دياز كانيل بيرموديز: "نحن نرحب بهذه البادرة ونشعر بالامتنان لكم".
وتطرق الرئيس الكوبي في خطابه إلى موضوع العقوبات ضد روسيا. وذكر أن كوبا تدين القيود الأحادية الجانب. وشدد على أنه "يجب البحث عن أسباب الصراع الحالي في السياسة العدوانية للولايات المتحدة الأمريكية وفي توسيع الناتو إلى حدود روسيا".
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