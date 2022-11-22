https://sputnikarabic.ae/20221122/سوسان-يلتقي-مع-بيدرسون-في-أستانا-1070417820.html
سوسان يلتقي مع بيدرسون في أستانا
سوسان يلتقي مع بيدرسون في أستانا
ناقش معاون وزير الخارجية والمغتربين رئيس الوفد السوري الدكتور أيمن سوسان، اليوم، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، في إطار... 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T08:54+0000
2022-11-22T08:54+0000
2022-11-22T08:54+0000
أخبار سوريا اليوم
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كما تطرق الجانبان لعدد من قضايا التعاون بين الحكومة السورية والأمم المتحدة، وخاصة ما يتعلق بالجانب الإنساني.وقال سوسان إن الحكومة السورية تستمر بتقديم المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجها في مختلف الأراضي السورية دون تمييز، حسبما أفادت وكالة "سانا".من جانبه أشار بيدرسون إلى أهمية تجنب أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى تصعيد وتعقيد الأوضاع.وبدأت المفاوضات بصيغة "أستانا" في العاصمة الكازاخستانية، يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني وتستمر حتى 23 منه. وتشارك في الجولة التاسعة عشرة الحالية من المشاورات وفود الدول الضامنة للعملية (روسيا وتركيا وإيران) وممثلون عن الحكومة السورية والمعارضة وكذلك الأمم المتحدة والدول المراقبة.ويترأس الوفد السوري الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين والوفد الروسي مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، والوفد الإيراني برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم
سوسان يلتقي مع بيدرسون في أستانا
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ناقش معاون وزير الخارجية والمغتربين رئيس الوفد السوري الدكتور أيمن سوسان، اليوم، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، في إطار أعمال الاجتماع الدولي الـ 19 بصيغة أستانا، تطورات الأوضاع في سوريا.
وقال سوسان إن الحكومة السورية تستمر بتقديم المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجها في مختلف الأراضي السورية دون تمييز، حسبما أفادت وكالة "سانا".
من جانبه أشار بيدرسون إلى أهمية تجنب أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى تصعيد وتعقيد الأوضاع.
وبدأت المفاوضات بصيغة "أستانا" في العاصمة الكازاخستانية، يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني وتستمر حتى 23 منه. وتشارك في الجولة التاسعة عشرة الحالية من المشاورات وفود الدول الضامنة للعملية (روسيا وتركيا وإيران) وممثلون عن الحكومة السورية والمعارضة وكذلك الأمم المتحدة والدول المراقبة.
ويترأس الوفد السوري الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين والوفد الروسي مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، والوفد الإيراني برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي.