https://sputnikarabic.ae/20221122/غازبروم-تعلن-عن-تراكم-الغاز--المخصص-لمولدوفا-في-أوكرانيا-1070424997.html
"غازبروم" تعلن عن تراكم الغاز المخصص لمولدوفا في أوكرانيا
"غازبروم" تعلن عن تراكم الغاز المخصص لمولدوفا في أوكرانيا
رصدت شركة غازبروم تراكمًا للغاز الروسي المقرر تسليمه إلى المستهلكين في مولدوفا بموجب عقد مع شركة "مولدوفاغاز" في أوكرانيا. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T11:32+0000
2022-11-22T11:32+0000
2022-11-22T11:32+0000
شركة غازبروم
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وبحسب بيان شركة غازبروم، فإن "حجم الغاز الذي توفره شركة غازبروم لشركة "سوجا" لنقله إلى مولدوفا عبر أراضي أوكرانيا يتجاوز حجم الغاز المنقول على حدود أوكرانيا مع مولدوفا".وجاء في البيان: "إذا استمر اختلال التوازن في النقل عبر أوكرانيا للمستهلكين المولدوفيين، في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، الساعة 10:00، ستبدأ شركة غازبروم في تقليل إمدادات الغاز إلى نظام سوجا لنقله عبر أوكرانيا بمقدار التسليم اليومي المنخفض".وتذكر الشركة الروسية أنه ابتداءً من 22 تشرين الثاني/نوفمبر، تقوم شركة غازبروم بتوريد الغاز الروسي إلى سوجا من أجل عبوره عبر أوكرانيا بحجم 42.9 مليون متر مكعب يوميا.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شركة غازبروم, روسيا, أخبار أوكرانيا
شركة غازبروم, روسيا, أخبار أوكرانيا
"غازبروم" تعلن عن تراكم الغاز المخصص لمولدوفا في أوكرانيا
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رصدت شركة غازبروم تراكمًا للغاز الروسي المقرر تسليمه إلى المستهلكين في مولدوفا بموجب عقد مع شركة "مولدوفاغاز" في أوكرانيا.
وبحسب بيان شركة غازبروم، فإن "حجم الغاز الذي توفره شركة غازبروم لشركة "سوجا" لنقله إلى مولدوفا عبر أراضي أوكرانيا يتجاوز حجم الغاز المنقول على حدود أوكرانيا مع مولدوفا".
وجاء في البيان: "إذا استمر اختلال التوازن في النقل عبر أوكرانيا للمستهلكين المولدوفيين، في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، الساعة 10:00، ستبدأ شركة غازبروم في تقليل إمدادات الغاز إلى نظام سوجا لنقله عبر أوكرانيا بمقدار التسليم اليومي المنخفض".
وتذكر الشركة الروسية أنه ابتداءً من 22 تشرين الثاني/نوفمبر، تقوم شركة غازبروم بتوريد الغاز الروسي إلى سوجا من أجل عبوره عبر أوكرانيا بحجم 42.9 مليون متر مكعب يوميا.