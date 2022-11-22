https://sputnikarabic.ae/20221122/مجلة-الغرب-يفشل-في-الكشف-عن-أسرار-المقاتلة-الروسية-ميغ-31-1070407462.html
مجلة: الغرب يفشل في الكشف عن أسرار المقاتلة الروسية "ميغ-31"
مجلة: الغرب يفشل في الكشف عن أسرار المقاتلة الروسية "ميغ-31"
لا تزال المقاتلة ميغ-31، التي قامت بأول رحلة لها في عام 1975، تقلق الخبراء العسكريين الغربيين، وفقًا لتقارير Military Watch. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T04:37+0000
2022-11-22T04:37+0000
2022-11-22T04:37+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/12/1062378687_0:0:3291:1851_1920x0_80_0_0_24f989049fd3de869c473d79198fba8c.jpg
لاحظ المؤلفون الكفاءة الرائعة لهذه الطائرة. ومع ذلك، لم تصدر روسيا هذه الطائرة مطلقًا، ولهذا السبب لم يكن الغرب قادرًا على الكشف عن أسرار طائرة ميغ-31.وقالت المجلة: "على الرغم من توقف الإنتاج في عام 1994، إلا أنه منذ عام 2010، خضعت الطائرة لتحديث عميق، ونتيجة لذلك تم تحسين الأسلحة وإلكترونيات الطيران بشكل كبير للأسطول الذي يضم أكثر من 100 ميغ 31 بي إم / بي إس إم، وتعتبر راداراتها لا مثيل لها عمليًا بين المقاتلات الآخرى. نظرًا لحجمها الضخم".أكد المحللون أن المقاتلة الأسرع من الصوت ذات المقعدين أصبحت بجدارة العمود الفقري لطيران قوات الفضاء الروسية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/12/1062378687_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_38ed4917a1bc20c10c121023c949ad49.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
مجلة: الغرب يفشل في الكشف عن أسرار المقاتلة الروسية "ميغ-31"
تابعنا عبر
لا تزال المقاتلة ميغ-31، التي قامت بأول رحلة لها في عام 1975، تقلق الخبراء العسكريين الغربيين، وفقًا لتقارير Military Watch.
لاحظ المؤلفون الكفاءة الرائعة لهذه الطائرة. ومع ذلك، لم تصدر روسيا هذه الطائرة مطلقًا، ولهذا السبب لم يكن الغرب قادرًا على الكشف عن أسرار طائرة ميغ-31.
وقالت المجلة: "على الرغم من توقف الإنتاج في عام 1994، إلا أنه منذ عام 2010، خضعت الطائرة لتحديث عميق، ونتيجة لذلك تم تحسين الأسلحة وإلكترونيات الطيران بشكل كبير للأسطول الذي يضم أكثر من 100 ميغ 31 بي إم / بي إس إم، وتعتبر راداراتها لا مثيل لها عمليًا بين المقاتلات الآخرى. نظرًا لحجمها الضخم".
أكد المحللون أن المقاتلة الأسرع من الصوت ذات المقعدين أصبحت بجدارة العمود الفقري لطيران قوات الفضاء الروسية.