https://sputnikarabic.ae/20221122/وكالة-أسوشيتد-برس-تفصل-صحفيا-كتب-عن-صواريخ-روسية-سقطت-في-بولندا-1070409093.html

وكالة "أسوشيتد برس" تفصل صحفيا كتب عن صواريخ روسية سقطت في بولندا

وكالة "أسوشيتد برس" تفصل صحفيا كتب عن صواريخ روسية سقطت في بولندا

أفادت "ديلي بيست" نقلاً عن مصادرها أن وكالة "أسوشيتيد برس" قد فصلت صحافيًا كتب، الأسبوع الماضي، أن الصواريخ الروسية "عبرت حدود بولندا العضو في الناتو، ما أسفر... 22.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-22T07:03+0000

2022-11-22T07:03+0000

2022-11-22T07:03+0000

بولندا

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ويشير المنشور إلى أنه نقل مقاله المنشور بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني، عن مسؤول مخابرات أمريكي كبير لم يذكر اسمه. ونقلت العديد من المنشورات على الإنترنت والبرامج الإخبارية التلفزيونية هذا المقال.تمت إزالة الأخبار في اليوم التالي، واستبدلت بملاحظة محرر تفيد بأن المصدر كان على خطأ و"أشارت التقارير اللاحقة إلى أن الصواريخ روسية الصنع وعلى الأرجح أطلقتها أوكرانيا".يوم الاثنين، قامت الوكالة بفصل الصحفي جيمس لابورتا، مؤلف المقال الأصلي، وفقًا لصحيفة "ديلي بيست". في الوقت نفسه، لا يزال المؤلف المساعد جون ليستر يعمل في الوكالة.في مساء يوم 15 نوفمبر، سقط صاروخ على أراضي بولندا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا - قُتل شخصان. في البداية، كانت هناك تكهنات بشأن الصواريخ الروسية. ومع ذلك، قال الرئيس البولندي أندريه دودا لاحقًا إنه ليس لديه دليل على أن الصاروخ الذي سقط روسيًا، وأنه من "المرجح جدًا" أنه تابع للدفاع الجوي الأوكراني. أعرب الناتو عن بيانات مماثلة. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه لم يتم توجيه ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية في ذلك اليوم.

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