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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221123/إستونيا-تعمل-على-تفكيك-244-نصبا-تذكاريا-سوفيتيا--1070480768.html
إستونيا تعمل على تفكيك 244 نصبا تذكاريا سوفيتيا
إستونيا تعمل على تفكيك 244 نصبا تذكاريا سوفيتيا
أعلنت السلطات الإستونية العمل على إزالة 244 معلما أثريا ونصبا تذكاريا تحمل رموزا سوفيتية، على خلفية انتشار ظاهرة "رهاب روسيا" في أوروبا بسبب التغطية الإعلامية... 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T16:49+0000
2022-11-23T16:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم العربي
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نشرت مستشارية الدولة الإستونية قائمة بالآثار السوفيتية التي سوف تعمل على إزالتها، حيث جاء في التقرير الصادر عن المستشارية: "أحصى الفريق العامل الذي تم تشكيله في مستشارية الدولة 322 نصبًا تذكاريًا، ونصبا تذكاريا (شواهد) فوق قبور في البلاد، تحمل رموز النظام السوفيتي. ومن بين هؤلاء، هناك 244 نصبا تذكاريا معرضة للهدم أو الاستبدال. وفي الوقت الحالي، تم بالفعل إزالة 56 نصبا تذكاريا".ولاحظت اللجنة أن الآثار الموجودة في المقبرة العسكرية ومجمع "مارياما" التذكاري في تالين تتطلب اهتماما خاصا.كما قامت اللجنة بتقييم النصب التذكاري للجندي المحرر، المعروف أيضا باسم "الجندي البرونزي"، والذي تم تركيبه في وسط تالين في عام 1947 ونقل إلى المقبرة العسكرية في عام 2007.في الرابع من أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الحكومة الإستونية عن إطلاق حملة لتفكيك الآثار العسكرية السوفيتية وإعادة دفن رفات الجنود في جميع أنحاء الجمهورية.
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العالم العربي
العالم العربي

إستونيا تعمل على تفكيك 244 نصبا تذكاريا سوفيتيا

16:49 GMT 23.11.2022
© Sputnik . Vladimir Pesnyaمدينة تالين، إستونيا
مدينة تالين، إستونيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
© Sputnik . Vladimir Pesnya
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أعلنت السلطات الإستونية العمل على إزالة 244 معلما أثريا ونصبا تذكاريا تحمل رموزا سوفيتية، على خلفية انتشار ظاهرة "رهاب روسيا" في أوروبا بسبب التغطية الإعلامية غير المهنية لوسائل الإعلام الغربية من جهة، وتصريحات المسؤولين الغربيين من جهة أخرى.
نشرت مستشارية الدولة الإستونية قائمة بالآثار السوفيتية التي سوف تعمل على إزالتها، حيث جاء في التقرير الصادر عن المستشارية: "أحصى الفريق العامل الذي تم تشكيله في مستشارية الدولة 322 نصبًا تذكاريًا، ونصبا تذكاريا (شواهد) فوق قبور في البلاد، تحمل رموز النظام السوفيتي. ومن بين هؤلاء، هناك 244 نصبا تذكاريا معرضة للهدم أو الاستبدال. وفي الوقت الحالي، تم بالفعل إزالة 56 نصبا تذكاريا".
ولاحظت اللجنة أن الآثار الموجودة في المقبرة العسكرية ومجمع "مارياما" التذكاري في تالين تتطلب اهتماما خاصا.

وأضاف التقرير: "فيما يتعلق بنصب مارياما التذكاري في تالين، لم يقدم الفريق العامل تقييما وتوصل إلى استنتاج مفاده أنه من الضروري إجراء مناقشة عامة، إن أمكن، حيث سيكون من الممكن أيضا اقتراح حلول بديلة لمجمع مارياما".

كما قامت اللجنة بتقييم النصب التذكاري للجندي المحرر، المعروف أيضا باسم "الجندي البرونزي"، والذي تم تركيبه في وسط تالين في عام 1947 ونقل إلى المقبرة العسكرية في عام 2007.

ونوه التقرير بأنه "في الوقت الحالي، لن يشكل أعضاء اللجنة تقييما بشأن الآثار الموجودة في المقبرة العسكرية، لأن هذا يتطلب مناقشة عامة أوسع".

في الرابع من أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الحكومة الإستونية عن إطلاق حملة لتفكيك الآثار العسكرية السوفيتية وإعادة دفن رفات الجنود في جميع أنحاء الجمهورية.
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