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الإذاعة الإسرائيلية: انفجار آخر دون إصابات قرب موقف حافلات جنوب القدس الغربية
https://sputnikarabic.ae/20221123/الإذاعة-الإسرائيلية-انفجار-آخر-دون-إصابات-قرب-موقف-حافلات-جنوب-القدس-الغربية-1070451344.html
الإذاعة الإسرائيلية: انفجار آخر دون إصابات قرب موقف حافلات جنوب القدس الغربية
الإذاعة الإسرائيلية: انفجار آخر دون إصابات قرب موقف حافلات جنوب القدس الغربية
أفادت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار ثان، في حي راموت الاستيطاني، قرب موقف لانتظار الحافلات جنوب القدس، دون وقوع إصابات. 23.11.2022, سبوتنيك عربي
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الإذاعة الإسرائيلية: انفجار آخر دون إصابات قرب موقف حافلات جنوب القدس الغربية

05:51 GMT 23.11.2022 (تم التحديث: 06:05 GMT 23.11.2022)
© AFP 2022 / Ahmad Gharabliقوات الشرطة الإسرائيلية تقتحم ساحات المسجد الأقصى
قوات الشرطة الإسرائيلية تقتحم ساحات المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabli
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أفادت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار ثان، في حي راموت الاستيطاني، قرب موقف لانتظار الحافلات جنوب القدس، دون وقوع إصابات.
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