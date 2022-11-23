https://sputnikarabic.ae/20221123/الإذاعة-الإسرائيلية-انفجار-آخر-دون-إصابات-قرب-موقف-حافلات-جنوب-القدس-الغربية-1070451344.html
الإذاعة الإسرائيلية: انفجار آخر دون إصابات قرب موقف حافلات جنوب القدس الغربية
الإذاعة الإسرائيلية: انفجار آخر دون إصابات قرب موقف حافلات جنوب القدس الغربية
أفادت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار ثان، في حي راموت الاستيطاني، قرب موقف لانتظار الحافلات جنوب القدس، دون وقوع إصابات. 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T05:51+0000
2022-11-23T05:51+0000
2022-11-23T06:05+0000
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إسرائيل
الإذاعة الإسرائيلية: انفجار آخر دون إصابات قرب موقف حافلات جنوب القدس الغربية
05:51 GMT 23.11.2022 (تم التحديث: 06:05 GMT 23.11.2022) تابعنا عبر
أفادت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار ثان، في حي راموت الاستيطاني، قرب موقف لانتظار الحافلات جنوب القدس، دون وقوع إصابات.