https://sputnikarabic.ae/20221123/خبير--قسد-ميليشيا-منافقة-وتكذب-دائما-كلما-تم-الضغط-عليها--1070481789.html
خبير "قسد ميليشيا منافقة وتكذب دائما كلما تم الضغط عليها"
خبير "قسد ميليشيا منافقة وتكذب دائما كلما تم الضغط عليها"
نناقش في هذه الحلقة: محادثات روسية أممية حول محطة زابوروجيه النووية؛ قتلى بانفجارين في القدس والجيش الإسرائيلي يقتل أطفالا فلسطينيين؛ أردوغان يتوعد بتوسيع... 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T16:49+0000
2022-11-23T16:49+0000
2022-11-23T16:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
راديو
بلا قيود
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خبير " قسد .. ميليشيا منافقة وتكذب دائمًا كلما تم الضغط عليها "
خبير " قسد .. ميليشيا منافقة وتكذب دائمًا كلما تم الضغط عليها "
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العمليات العسكرية التركية شمالي سوريا والعراق هي البداية فقط. حول هذا الموضوع تحدث أستاذ العلاقات الدولية الدكتور بسام أبو عبد الله لوكالة "سبوتنيك" قائلا:خبير: "قلة من الدول قادرة على زيادة إنتاج النفط، ولا توجد من بينها بالتأكيد دول شرق أوسطية"نفت عدة دول نفطية ما تداولته تقارير إعلامية حول نية "أوبك+" زيادة إنتاج النفط الشهر المقبل.عن عواقب زيادة إنتاج النفط وكيف يحاول أعضاء تحالف "أوبك+" احتواء أزمة الطاقة في مواجهة حالة عدم اليقين في سوق النفط العالمية تحدث الخبير النفطي، رمزي حسين لـ"بلا قيود"، قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
خبير "قسد ميليشيا منافقة وتكذب دائما كلما تم الضغط عليها"
16:49 GMT 23.11.2022 (تم التحديث: 16:51 GMT 23.11.2022) تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: محادثات روسية أممية حول محطة زابوروجيه النووية؛ قتلى بانفجارين في القدس والجيش الإسرائيلي يقتل أطفالا فلسطينيين؛ أردوغان يتوعد بتوسيع العملية العسكرية في سوريا والعراق؛ "أوبك+" تنفي زيادة إنتاج النفط؛ مونديال قطر.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العمليات العسكرية التركية شمالي سوريا والعراق هي البداية فقط. حول هذا الموضوع تحدث أستاذ العلاقات الدولية الدكتور بسام أبو عبد الله لوكالة "سبوتنيك" قائلا:
"العدوان التركي المستمر يأتي تحت يافطة مكافحة إرهاب حزب العمال الكردستاني وتركيا بعد التفجير في اسطنبول تريد أن تكون العمليات في الجو دون تدخل بري وما تفعله تركيا هو نوع من الضغط أو محاولة لجس نبض الأطراف سواء الروسية أو الإيرانية أو السورية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية".
خبير: "قلة من الدول قادرة على زيادة إنتاج النفط، ولا توجد من بينها بالتأكيد دول شرق أوسطية"
نفت عدة دول نفطية ما تداولته تقارير إعلامية حول نية "أوبك+" زيادة إنتاج النفط الشهر المقبل.
عن عواقب زيادة إنتاج النفط وكيف يحاول أعضاء تحالف "أوبك+" احتواء أزمة الطاقة في مواجهة حالة عدم اليقين في سوق النفط العالمية تحدث الخبير النفطي، رمزي حسين لـ"بلا قيود"، قائلا:
"احتياطيات الدول في منطقة الخليج هي الأكثر على مستوى العالم ونحن نرى في حالة وجود أي توترات سياسية في المنطقة في أي دولة فان أسعار النفط تبدأ بالقفز بسبب المخاوف العالمية من حدوث انقطاع في الامدادات من الدول الخليجية".
التفاصيل في الملف الصوتي...