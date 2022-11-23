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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221123/خبير--قسد-ميليشيا-منافقة-وتكذب-دائما-كلما-تم-الضغط-عليها--1070481789.html
خبير "قسد ميليشيا منافقة وتكذب دائما كلما تم الضغط عليها"
خبير "قسد ميليشيا منافقة وتكذب دائما كلما تم الضغط عليها"
نناقش في هذه الحلقة: محادثات روسية أممية حول محطة زابوروجيه النووية؛ قتلى بانفجارين في القدس والجيش الإسرائيلي يقتل أطفالا فلسطينيين؛ أردوغان يتوعد بتوسيع... 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T16:49+0000
2022-11-23T16:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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خبير " قسد .. ميليشيا منافقة وتكذب دائمًا كلما تم الضغط عليها "
خبير " قسد .. ميليشيا منافقة وتكذب دائمًا كلما تم الضغط عليها "
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العمليات العسكرية التركية شمالي سوريا والعراق هي البداية فقط. حول هذا الموضوع تحدث أستاذ العلاقات الدولية الدكتور بسام أبو عبد الله لوكالة "سبوتنيك" قائلا:خبير: "قلة من الدول قادرة على زيادة إنتاج النفط، ولا توجد من بينها بالتأكيد دول شرق أوسطية"نفت عدة دول نفطية ما تداولته تقارير إعلامية حول نية "أوبك+" زيادة إنتاج النفط الشهر المقبل.عن عواقب زيادة إنتاج النفط وكيف يحاول أعضاء تحالف "أوبك+" احتواء أزمة الطاقة في مواجهة حالة عدم اليقين في سوق النفط العالمية تحدث الخبير النفطي، رمزي حسين لـ"بلا قيود"، قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
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نغم كباس
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, بلا قيود, аудио
راديو, بلا قيود, аудио

خبير "قسد ميليشيا منافقة وتكذب دائما كلما تم الضغط عليها"

16:49 GMT 23.11.2022 (تم التحديث: 16:51 GMT 23.11.2022)
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير " قسد .. ميليشيا منافقة وتكذب دائمًا كلما تم الضغط عليها "
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نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
كل المواضيع
- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة: محادثات روسية أممية حول محطة زابوروجيه النووية؛ قتلى بانفجارين في القدس والجيش الإسرائيلي يقتل أطفالا فلسطينيين؛ أردوغان يتوعد بتوسيع العملية العسكرية في سوريا والعراق؛ "أوبك+" تنفي زيادة إنتاج النفط؛ مونديال قطر.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العمليات العسكرية التركية شمالي سوريا والعراق هي البداية فقط. حول هذا الموضوع تحدث أستاذ العلاقات الدولية الدكتور بسام أبو عبد الله لوكالة "سبوتنيك" قائلا:

"العدوان التركي المستمر يأتي تحت يافطة مكافحة إرهاب حزب العمال الكردستاني وتركيا بعد التفجير في اسطنبول تريد أن تكون العمليات في الجو دون تدخل بري وما تفعله تركيا هو نوع من الضغط أو محاولة لجس نبض الأطراف سواء الروسية أو الإيرانية أو السورية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية".

خبير: "قلة من الدول قادرة على زيادة إنتاج النفط، ولا توجد من بينها بالتأكيد دول شرق أوسطية"

نفت عدة دول نفطية ما تداولته تقارير إعلامية حول نية "أوبك+" زيادة إنتاج النفط الشهر المقبل.
عن عواقب زيادة إنتاج النفط وكيف يحاول أعضاء تحالف "أوبك+" احتواء أزمة الطاقة في مواجهة حالة عدم اليقين في سوق النفط العالمية تحدث الخبير النفطي، رمزي حسين لـ"بلا قيود"، قائلا:
"احتياطيات الدول في منطقة الخليج هي الأكثر على مستوى العالم ونحن نرى في حالة وجود أي توترات سياسية في المنطقة في أي دولة فان أسعار النفط تبدأ بالقفز بسبب المخاوف العالمية من حدوث انقطاع في الامدادات من الدول الخليجية".
التفاصيل في الملف الصوتي...
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Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:20 GMTМобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:27 GMT
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