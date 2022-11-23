https://sputnikarabic.ae/20221123/خبير--قسد-ميليشيا-منافقة-وتكذب-دائما-كلما-تم-الضغط-عليها--1070481789.html

خبير "قسد ميليشيا منافقة وتكذب دائما كلما تم الضغط عليها"

خبير "قسد ميليشيا منافقة وتكذب دائما كلما تم الضغط عليها"

نناقش في هذه الحلقة: محادثات روسية أممية حول محطة زابوروجيه النووية؛ قتلى بانفجارين في القدس والجيش الإسرائيلي يقتل أطفالا فلسطينيين؛ أردوغان يتوعد بتوسيع... 23.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-23T16:49+0000

2022-11-23T16:49+0000

2022-11-23T16:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

راديو

بلا قيود

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خبير " قسد .. ميليشيا منافقة وتكذب دائمًا كلما تم الضغط عليها " خبير " قسد .. ميليشيا منافقة وتكذب دائمًا كلما تم الضغط عليها "

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العمليات العسكرية التركية شمالي سوريا والعراق هي البداية فقط. حول هذا الموضوع تحدث أستاذ العلاقات الدولية الدكتور بسام أبو عبد الله لوكالة "سبوتنيك" قائلا:خبير: "قلة من الدول قادرة على زيادة إنتاج النفط، ولا توجد من بينها بالتأكيد دول شرق أوسطية"نفت عدة دول نفطية ما تداولته تقارير إعلامية حول نية "أوبك+" زيادة إنتاج النفط الشهر المقبل.عن عواقب زيادة إنتاج النفط وكيف يحاول أعضاء تحالف "أوبك+" احتواء أزمة الطاقة في مواجهة حالة عدم اليقين في سوق النفط العالمية تحدث الخبير النفطي، رمزي حسين لـ"بلا قيود"، قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2022

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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