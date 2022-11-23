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قوات الأمن الصومالية تحيد 49 مسلحا من حركة "الشباب"
قوات الأمن الصومالية تحيد 49 مسلحا من حركة "الشباب"
تمكنت قوات الأمن الصومالية، اليوم الأربعاء، من تحييد 49 مسلحا من حركة "الشباب" الإرهابية (المرتبطة بالقاعدة، وكلاهما محظور في روسيا). 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T17:57+0000
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سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن تحييد العناصر الإرهابية جاء ضمن عملية في محافظة شبيلي السفلى الجنوبية، وتم تنفيذ العملية ضد بالاشتراك بين القوات الخاصة التابعة لوكالة الأمن الوطني والمخابرات الصومالية والجيش بالإضافة إلى شركاء دوليين.ودمرت القوات الصومالية خلال العملية آليات ومخازن أسلحة للجماعة الإرهابية، جاء ذلك ردا على تمرد مسلح تشنه حركة الشباب ضد الحكومة الصومالية، حيث لا تزال الجماعة تسيطر على مناطق واسعة في جنوب ووسط البلاد.وأعلنت الولايات المتحد، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن زيادة قيمة مكافأتها للحصول على معلومات تقود إلى قادة بارزين في "حركة الشباب" الصومالية، إلى مبلغ 10 ملايين دولار.ولفتت الوزارة إلى أنها المرة الأولى التي تعرض فيها مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار، مقابل معلومات "تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية" للجماعة التابعة لتنظيم القاعدة، وفقا لبيان رسمي.وأضافت أنها تقدم ما يصل إلى 10 ملايين دولار، مقابل الحصول على معلومات تؤدي إلى التعرف على "أمير" الشباب، أحمد ديري، ونائبه، مهاد كراتي، وجهاد مصطفى، وهو مواطن أمريكي قالت إنه كان له أدوار مختلفة في المجموعة.
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قوات الأمن الصومالية تحيد 49 مسلحا من حركة "الشباب"

17:57 GMT 23.11.2022
© AFP 2022 / HASSAN ALI ELMIالشرطة الصومالية تعلن إنهاء سيطرة واحتجاز حركة الشباب لفندق بالعاصمة 20 أغسطس 2022
الشرطة الصومالية تعلن إنهاء سيطرة واحتجاز حركة الشباب لفندق بالعاصمة 20 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
© AFP 2022 / HASSAN ALI ELMI
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تمكنت قوات الأمن الصومالية، اليوم الأربعاء، من تحييد 49 مسلحا من حركة "الشباب" الإرهابية (المرتبطة بالقاعدة، وكلاهما محظور في روسيا).
سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن تحييد العناصر الإرهابية جاء ضمن عملية في محافظة شبيلي السفلى الجنوبية، وتم تنفيذ العملية ضد بالاشتراك بين القوات الخاصة التابعة لوكالة الأمن الوطني والمخابرات الصومالية والجيش بالإضافة إلى شركاء دوليين.
ودمرت القوات الصومالية خلال العملية آليات ومخازن أسلحة للجماعة الإرهابية، جاء ذلك ردا على تمرد مسلح تشنه حركة الشباب ضد الحكومة الصومالية، حيث لا تزال الجماعة تسيطر على مناطق واسعة في جنوب ووسط البلاد.
وأعلنت الولايات المتحد، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن زيادة قيمة مكافأتها للحصول على معلومات تقود إلى قادة بارزين في "حركة الشباب" الصومالية، إلى مبلغ 10 ملايين دولار.
ولفتت الوزارة إلى أنها المرة الأولى التي تعرض فيها مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار، مقابل معلومات "تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية" للجماعة التابعة لتنظيم القاعدة، وفقا لبيان رسمي.
وأضافت أنها تقدم ما يصل إلى 10 ملايين دولار، مقابل الحصول على معلومات تؤدي إلى التعرف على "أمير" الشباب، أحمد ديري، ونائبه، مهاد كراتي، وجهاد مصطفى، وهو مواطن أمريكي قالت إنه كان له أدوار مختلفة في المجموعة.
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