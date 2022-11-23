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مقتل 10 أشخاص على الأقل جراء إطلاق النار في ولاية فرجينيا الأمريكية
مقتل 10 أشخاص على الأقل جراء إطلاق النار في ولاية فرجينيا الأمريكية
أعلنت الشرطة المحلية في ولاية فرجينيا الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن مقتل نحو 10 أشخاص جراء إطلاق النار في أحد متاجر "أولمارت" في الولاية. 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T05:41+0000
2022-11-23T05:41+0000
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت قناة "وافي - تي في" أن "المتحدث باسم الشرطة صرح لمراسل القناة، بأن هناك ما لا يقل عن 10 قتلى جراء الحادث".هذا ووقع إطلاق النار في متجر "أولمارت" في مدينة تشيسابيك في ولاية فيرجينيا، وقد أفيد في وقت سابق عن سقوط قتلى وجرحى.وذكرت الشرطة أن مرتكب الجريمة على الأرجح قد قتل.
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أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

مقتل 10 أشخاص على الأقل جراء إطلاق النار في ولاية فرجينيا الأمريكية

05:41 GMT 23.11.2022
© AP Photo / Charles Zoellerالشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
© AP Photo / Charles Zoeller
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أعلنت الشرطة المحلية في ولاية فرجينيا الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن مقتل نحو 10 أشخاص جراء إطلاق النار في أحد متاجر "أولمارت" في الولاية.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت قناة "وافي - تي في" أن "المتحدث باسم الشرطة صرح لمراسل القناة، بأن هناك ما لا يقل عن 10 قتلى جراء الحادث".
هذا ووقع إطلاق النار في متجر "أولمارت" في مدينة تشيسابيك في ولاية فيرجينيا، وقد أفيد في وقت سابق عن سقوط قتلى وجرحى.
وذكرت الشرطة أن مرتكب الجريمة على الأرجح قد قتل.
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