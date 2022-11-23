https://sputnikarabic.ae/20221123/مقتل-10-أشخاص-على-الأقل-جراء-إطلاق-النار-في-ولاية-فرجينيا-الأمريكية-1070450630.html
مقتل 10 أشخاص على الأقل جراء إطلاق النار في ولاية فرجينيا الأمريكية
مقتل 10 أشخاص على الأقل جراء إطلاق النار في ولاية فرجينيا الأمريكية
أعلنت الشرطة المحلية في ولاية فرجينيا الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن مقتل نحو 10 أشخاص جراء إطلاق النار في أحد متاجر "أولمارت" في الولاية. 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T05:41+0000
2022-11-23T05:41+0000
2022-11-23T05:41+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت قناة "وافي - تي في" أن "المتحدث باسم الشرطة صرح لمراسل القناة، بأن هناك ما لا يقل عن 10 قتلى جراء الحادث".هذا ووقع إطلاق النار في متجر "أولمارت" في مدينة تشيسابيك في ولاية فيرجينيا، وقد أفيد في وقت سابق عن سقوط قتلى وجرحى.وذكرت الشرطة أن مرتكب الجريمة على الأرجح قد قتل.
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سبوتنيك عربي
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أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
مقتل 10 أشخاص على الأقل جراء إطلاق النار في ولاية فرجينيا الأمريكية
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أعلنت الشرطة المحلية في ولاية فرجينيا الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن مقتل نحو 10 أشخاص جراء إطلاق النار في أحد متاجر "أولمارت" في الولاية.
موسكو - سبوتنيك
. ونقلت قناة "وافي - تي في" أن "المتحدث باسم الشرطة صرح لمراسل القناة، بأن هناك ما لا يقل عن 10 قتلى جراء الحادث".
هذا ووقع إطلاق النار في متجر "أولمارت" في مدينة تشيسابيك في ولاية فيرجينيا، وقد أفيد في وقت سابق عن سقوط قتلى وجرحى.
وذكرت الشرطة أن مرتكب الجريمة على الأرجح قد قتل.