https://sputnikarabic.ae/20221123/نائب-إسرائيلي-يتحدث-عن-ضحايا-الاحتلال-ويثير-ضجة-في-الكنيست-فيديو-1070479037.html
نائب إسرائيلي يتحدث عن "ضحايا الاحتلال" ويثير ضجة في الكنيست... فيديو
نائب إسرائيلي يتحدث عن "ضحايا الاحتلال" ويثير ضجة في الكنيست... فيديو
أثار عوفر كسيف النائب الإسرائيلي ضجة داخل الكنيست، اليوم الأربعاء، بعدما أعرب عن تعازيه لمن سماهم "ضحايا الاحتلال من اليهود والفلسطينيين"، وسط صرخات وجهت ضده... 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T15:43+0000
2022-11-23T15:43+0000
2022-11-23T15:43+0000
الكنيست الإسرائيلي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/16/1064029676_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_6d2d998c3a0980db083e4b7fbb826798.jpg
وقال كسيف النائب اليساري عن تحالف "الجبهة والعربية للتغيير"، من على منصة الكنيست: "أود أن أنقل تعازيّ لكل ضحايا الاحتلال من اليهود والفلسطينيين على حدٍ سواء".وأضاف: "انتبهوا إلى رمزية العمر الخطيرة، اليوم وأمس قُتل صبيان يبلغان من العمر 16 عاما، ولن يستطيعا الاستمتاع بما يسمونه في الولايات المتحدة بـ " sweet sixteen"، لا آرييه تشوباك الذي قتل اليوم، ولا أحمد أمجد شحادة الذي قتل أمس".وتابع كسيف: "نريد أن تتوقف إراقة الدماء هذه، لكن هذا لن يحدث إلا بعد توقف الاحتلال".وخلال حديث كسيف، سمعت صيحات من أعضاء حزب "الليكود" (يمين) الذي يتزعمه رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو وصفته بـ "الوقح"، واعتبرت كلامه "عارا"، فيما خرج آخرون من قاعة الكنيست احتجاجا على كلامه.وأسفر انفجار عبوة ناسفة في محطة حافلات في القدس الغربية، اليوم الأربعاء، عن مقتل آرييه تشوباك (16 عاما)، وهو طالب معهد ديني من حي هار نوف في القدس، إضافة إلى إصابة آخرين.وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد الطفل أحمد أمجد شحادة 16 عاما متأثرا بإصابته برصاصة اخترقت قلبه أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة نابلس"، شمالي الضفة الغربية.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/16/1064029676_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b634b47faace43eb03865520c64d2564.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الكنيست الإسرائيلي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الكنيست الإسرائيلي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
نائب إسرائيلي يتحدث عن "ضحايا الاحتلال" ويثير ضجة في الكنيست... فيديو
تابعنا عبر
أثار عوفر كسيف النائب الإسرائيلي ضجة داخل الكنيست، اليوم الأربعاء، بعدما أعرب عن تعازيه لمن سماهم "ضحايا الاحتلال من اليهود والفلسطينيين"، وسط صرخات وجهت ضده تصفه بـ "الوقح".
وقال كسيف
النائب اليساري عن تحالف "الجبهة والعربية للتغيير"، من على منصة الكنيست: "أود أن أنقل تعازيّ لكل ضحايا الاحتلال من اليهود والفلسطينيين على حدٍ سواء".
وأضاف: "انتبهوا إلى رمزية العمر الخطيرة، اليوم وأمس قُتل صبيان يبلغان من العمر 16 عاما، ولن يستطيعا الاستمتاع بما يسمونه في الولايات المتحدة بـ " sweet sixteen"، لا آرييه تشوباك الذي قتل اليوم، ولا أحمد أمجد شحادة الذي قتل أمس".
وتابع كسيف: "نريد أن تتوقف إراقة الدماء هذه، لكن هذا لن يحدث إلا بعد توقف الاحتلال".
وخلال حديث كسيف، سمعت صيحات من أعضاء حزب "الليكود" (يمين) الذي يتزعمه رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو وصفته بـ "الوقح"، واعتبرت كلامه "عارا"، فيما خرج آخرون من قاعة الكنيست احتجاجا على كلامه.
وأسفر انفجار عبوة ناسفة في محطة حافلات في القدس الغربية
، اليوم الأربعاء، عن مقتل آرييه تشوباك (16 عاما)، وهو طالب معهد ديني من حي هار نوف في القدس، إضافة إلى إصابة آخرين.
وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد الطفل أحمد أمجد شحادة 16 عاما متأثرا بإصابته برصاصة اخترقت قلبه أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة نابلس"، شمالي الضفة الغربية.