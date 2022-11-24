https://sputnikarabic.ae/20221124/الحكم-بإعدام-49-شخصا-في-الجزائر-بعد-إدانتهم-بقتل-شاب-اتهموه-بإشعال-حرائق-غابات-1070522132.html
الحكم بإعدام 49 شخصا في الجزائر بعد إدانتهم بقتل شاب اتهموه بإشعال حرائق غابات
الحكم بإعدام 49 شخصا في الجزائر بعد إدانتهم بقتل شاب اتهموه بإشعال حرائق غابات
أصدرت محكمة جزائرية، اليوم الخميس، أحكاما بالإعدام على 49 شخصا أدينوا بقتل رجل اتهموه بإشعال حرائق غابات في صيف العام الماضي. 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T21:14+0000
2022-11-24T21:14+0000
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الجزائر
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الجزائر - سبوتنيك. وحسب ما أكده دفاع المتهمين لـ"سبوتنيك"، أصدرت المحكمة حكمها في قضية مقتل الشاب جمال بن إسماعيل، على أكثر من 102 متهم، حُكم على 49 منهم بالإعدام.وحُكم على 10 متهمين بالسجن 12 عامًا، وعلى 17 آخرين بالسجن 10 سنوات، مع 3 أوامر إيداع من الجلسة على المتهمين غير الموقفين.كما أصدرت المحكمة أيضا أحكاماً بالسجن 5 سنوات، و3 سنوات وسنتين على بقية المتهمين، والبراءة في حق 17 متهم.ويستطيع المدانون بمختلف الأحكام استئناف الحكم، بعدما أوقفت الجزائر تطبيق حكم الإعدام منذ سنة 1993، ما يحول أحكام الإعدام إلى أحكام بالسجن مدى الحياة.وخلفت حادثة مقتل والتمثيل بجثة الشاب جمال بن إسماعيل، في آب/أغسطس 2021، بعد اتهامه من طرف الحشود بضلوعه في إضرام النيران في الغابات التي خلفت عشرات القتلى، صدمة كبيرة لدى المجتمع الجزائري.
https://sputnikarabic.ae/20220819/جحيم-الجزائر-من-يقف-وراء-حرائق-الولايات-الحدودية-مع-تونس-وليبيا-1066629800.html
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الجزائر, مجتمع, العالم العربي
الجزائر, مجتمع, العالم العربي
الحكم بإعدام 49 شخصا في الجزائر بعد إدانتهم بقتل شاب اتهموه بإشعال حرائق غابات
21:14 GMT 24.11.2022 (تم التحديث: 21:15 GMT 24.11.2022) تابعنا عبر
أصدرت محكمة جزائرية، اليوم الخميس، أحكاما بالإعدام على 49 شخصا أدينوا بقتل رجل اتهموه بإشعال حرائق غابات في صيف العام الماضي.
الجزائر - سبوتنيك. وحسب ما أكده دفاع المتهمين لـ"سبوتنيك
"، أصدرت المحكمة حكمها في قضية مقتل الشاب جمال بن إسماعيل، على أكثر من 102 متهم، حُكم على 49 منهم بالإعدام.
وحُكم على 10 متهمين بالسجن 12 عامًا، وعلى 17 آخرين بالسجن 10 سنوات، مع 3 أوامر إيداع من الجلسة على المتهمين غير الموقفين.
كما أصدرت المحكمة أيضا أحكاماً بالسجن 5 سنوات، و3 سنوات وسنتين على بقية المتهمين، والبراءة في حق 17 متهم.
ويستطيع المدانون بمختلف الأحكام استئناف الحكم، بعدما أوقفت الجزائر
تطبيق حكم الإعدام منذ سنة 1993، ما يحول أحكام الإعدام إلى أحكام بالسجن مدى الحياة.
وخلفت حادثة مقتل والتمثيل بجثة الشاب جمال بن إسماعيل، في آب/أغسطس 2021، بعد اتهامه من طرف الحشود بضلوعه في إضرام النيران في الغابات
التي خلفت عشرات القتلى، صدمة كبيرة لدى المجتمع الجزائري.