https://sputnikarabic.ae/20221124/الكشف-عن-سبب-رفض-مهاجم-سويسرا-الاحتفال-بعد-إحرازه-هدفا-أمام-الكاميرون-1070505220.html
الكشف عن سبب رفض مهاجم سويسرا الاحتفال بعد إحرازه هدفا أمام الكاميرون
الكشف عن سبب رفض مهاجم سويسرا الاحتفال بعد إحرازه هدفا أمام الكاميرون
رفض مهاجم منتخب سويسرا، بريل إمبولو، الاحتفال بهدفه الذي سجله في مباراة منتخب بلاده ضمن منافسات مونديال فيفا قطر 2022. 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T12:43+0000
2022-11-24T12:43+0000
2022-11-24T12:43+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
مجتمع
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وقال موقع "سكاي نيوز" إنه على الرغم من فرحة زملائه بالهدف المهم، ظل إمبولو واقفا ورافعا يديه للأعلى رافضا الاحتفال، بل إن علامات الحزن ظهرت على وجهه.تبين أن السر وراء ذلك هو أن إمبولو كاميروني الأصل، وأنه من مواليد العاصمة ياواندي عام 1997، وهو ما منعه من الاحتفال بهدفه الأول في كأس العالم.ولد إمبولو في الكاميرون وظل بها حتى عمر 5 أعوام، ثم اصطحبته والدته إلى فرنسا، بعد انفصالها عن والد إمبولو، وهناك تزوجت برجل سويسري اعتنى بإمبولو ونقل العائلة إلى سويسرا، حيث ترعرع بريل إمبولو وتدرج في أكاديميات الكرة بنادي بازل السويسري، ثم حصل إمبولو على الجنسية السويسرية عام 2014.وانطلقت منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم "فيفا قطر 2022"، يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وتعتبر هذه هي النسخة الأولى من كأس العالم التي تقام في المنطقة العربية، وثاني بطولة من نوعها تقام في قارة آسيا بعد نسخة 2002 التي نظمتها كوريا الجنوبية واليابان.
سبوتنيك عربي
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2022
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, مجتمع
الكشف عن سبب رفض مهاجم سويسرا الاحتفال بعد إحرازه هدفا أمام الكاميرون
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رفض مهاجم منتخب سويسرا، بريل إمبولو، الاحتفال بهدفه الذي سجله في مباراة منتخب بلاده ضمن منافسات مونديال فيفا قطر 2022.
وقال موقع
"سكاي نيوز" إنه على الرغم من فرحة زملائه بالهدف المهم، ظل إمبولو واقفا ورافعا يديه للأعلى رافضا الاحتفال، بل إن علامات الحزن ظهرت على وجهه.
تبين أن السر وراء ذلك هو أن إمبولو كاميروني الأصل، وأنه من مواليد العاصمة ياواندي عام 1997، وهو ما منعه من الاحتفال بهدفه الأول في كأس العالم.
ولد إمبولو في الكاميرون وظل بها حتى عمر 5 أعوام، ثم اصطحبته والدته إلى فرنسا، بعد انفصالها عن والد إمبولو، وهناك تزوجت برجل سويسري اعتنى بإمبولو ونقل العائلة إلى سويسرا، حيث ترعرع بريل إمبولو وتدرج في أكاديميات الكرة بنادي بازل السويسري، ثم حصل إمبولو على الجنسية السويسرية عام 2014.
وانطلقت منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم "فيفا قطر 2022"، يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وتعتبر هذه هي النسخة الأولى من كأس العالم التي تقام في المنطقة العربية، وثاني بطولة من نوعها تقام في قارة آسيا بعد نسخة 2002 التي نظمتها كوريا الجنوبية واليابان.