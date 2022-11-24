https://sputnikarabic.ae/20221124/الكشف-عن-سبب-رفض-مهاجم-سويسرا-الاحتفال-بعد-إحرازه-هدفا-أمام-الكاميرون-1070505220.html

الكشف عن سبب رفض مهاجم سويسرا الاحتفال بعد إحرازه هدفا أمام الكاميرون

الكشف عن سبب رفض مهاجم سويسرا الاحتفال بعد إحرازه هدفا أمام الكاميرون

رفض مهاجم منتخب سويسرا، بريل إمبولو، الاحتفال بهدفه الذي سجله في مباراة منتخب بلاده ضمن منافسات مونديال فيفا قطر 2022. 24.11.2022, سبوتنيك عربي

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بطولة كأس العالم 2022

رياضة

مجتمع

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وقال موقع "سكاي نيوز" إنه على الرغم من فرحة زملائه بالهدف المهم، ظل إمبولو واقفا ورافعا يديه للأعلى رافضا الاحتفال، بل إن علامات الحزن ظهرت على وجهه.تبين أن السر وراء ذلك هو أن إمبولو كاميروني الأصل، وأنه من مواليد العاصمة ياواندي عام 1997، وهو ما منعه من الاحتفال بهدفه الأول في كأس العالم.ولد إمبولو في الكاميرون وظل بها حتى عمر 5 أعوام، ثم اصطحبته والدته إلى فرنسا، بعد انفصالها عن والد إمبولو، وهناك تزوجت برجل سويسري اعتنى بإمبولو ونقل العائلة إلى سويسرا، حيث ترعرع بريل إمبولو وتدرج في أكاديميات الكرة بنادي بازل السويسري، ثم حصل إمبولو على الجنسية السويسرية عام 2014.وانطلقت منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم "فيفا قطر 2022"، يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وتعتبر هذه هي النسخة الأولى من كأس العالم التي تقام في المنطقة العربية، وثاني بطولة من نوعها تقام في قارة آسيا بعد نسخة 2002 التي نظمتها كوريا الجنوبية واليابان.

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