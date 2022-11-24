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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيفها قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221124/الكشف-عن-سبب-رفض-مهاجم-سويسرا-الاحتفال-بعد-إحرازه-هدفا-أمام-الكاميرون-1070505220.html
الكشف عن سبب رفض مهاجم سويسرا الاحتفال بعد إحرازه هدفا أمام الكاميرون
الكشف عن سبب رفض مهاجم سويسرا الاحتفال بعد إحرازه هدفا أمام الكاميرون
رفض مهاجم منتخب سويسرا، بريل إمبولو، الاحتفال بهدفه الذي سجله في مباراة منتخب بلاده ضمن منافسات مونديال فيفا قطر 2022. 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T12:43+0000
2022-11-24T12:43+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
مجتمع
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وقال موقع "سكاي نيوز" إنه على الرغم من فرحة زملائه بالهدف المهم، ظل إمبولو واقفا ورافعا يديه للأعلى رافضا الاحتفال، بل إن علامات الحزن ظهرت على وجهه.تبين أن السر وراء ذلك هو أن إمبولو كاميروني الأصل، وأنه من مواليد العاصمة ياواندي عام 1997، وهو ما منعه من الاحتفال بهدفه الأول في كأس العالم.ولد إمبولو في الكاميرون وظل بها حتى عمر 5 أعوام، ثم اصطحبته والدته إلى فرنسا، بعد انفصالها عن والد إمبولو، وهناك تزوجت برجل سويسري اعتنى بإمبولو ونقل العائلة إلى سويسرا، حيث ترعرع بريل إمبولو وتدرج في أكاديميات الكرة بنادي بازل السويسري، ثم حصل إمبولو على الجنسية السويسرية عام 2014.وانطلقت منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم "فيفا قطر 2022"، يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وتعتبر هذه هي النسخة الأولى من كأس العالم التي تقام في المنطقة العربية، وثاني بطولة من نوعها تقام في قارة آسيا بعد نسخة 2002 التي نظمتها كوريا الجنوبية واليابان.
سبوتنيك عربي
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رياضة, مجتمع
رياضة, مجتمع

الكشف عن سبب رفض مهاجم سويسرا الاحتفال بعد إحرازه هدفا أمام الكاميرون

12:43 GMT 24.11.2022
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsevرجال يمشون أمام نسخة طبق الأصل من كأس العالم لكرة القدم خارج استاد أحمد بن علي في الريان في 12 نوفمبر 2022 ، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
رجال يمشون أمام نسخة طبق الأصل من كأس العالم لكرة القدم خارج استاد أحمد بن علي في الريان في 12 نوفمبر 2022 ، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsev
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رفض مهاجم منتخب سويسرا، بريل إمبولو، الاحتفال بهدفه الذي سجله في مباراة منتخب بلاده ضمن منافسات مونديال فيفا قطر 2022.
وقال موقع "سكاي نيوز" إنه على الرغم من فرحة زملائه بالهدف المهم، ظل إمبولو واقفا ورافعا يديه للأعلى رافضا الاحتفال، بل إن علامات الحزن ظهرت على وجهه.
تبين أن السر وراء ذلك هو أن إمبولو كاميروني الأصل، وأنه من مواليد العاصمة ياواندي عام 1997، وهو ما منعه من الاحتفال بهدفه الأول في كأس العالم.
ولد إمبولو في الكاميرون وظل بها حتى عمر 5 أعوام، ثم اصطحبته والدته إلى فرنسا، بعد انفصالها عن والد إمبولو، وهناك تزوجت برجل سويسري اعتنى بإمبولو ونقل العائلة إلى سويسرا، حيث ترعرع بريل إمبولو وتدرج في أكاديميات الكرة بنادي بازل السويسري، ثم حصل إمبولو على الجنسية السويسرية عام 2014.
وانطلقت منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم "فيفا قطر 2022"، يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وتعتبر هذه هي النسخة الأولى من كأس العالم التي تقام في المنطقة العربية، وثاني بطولة من نوعها تقام في قارة آسيا بعد نسخة 2002 التي نظمتها كوريا الجنوبية واليابان.
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