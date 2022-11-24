https://sputnikarabic.ae/20221124/حيرة-في-الأوساط-العلمية-بسبب-دوامة-غامضة-لقطيع-خراف-تدور-منذ-12-يوما-فيديو-1070519807.html
حيرة في الأوساط العلمية بسبب "دوامة غامضة" لقطيع خراف تدور منذ 12 يوما... فيديو
حيرة في الأوساط العلمية بسبب "دوامة غامضة" لقطيع خراف تدور منذ 12 يوما... فيديو
تصدر مشهد غريب وسائل الإعلام العالمية، حيث سجلت عدسات الكاميرات ظاهرة غريبة جدا أصابت قطيعا من الخرفان التي تدور حول نفسها بشكل متواصل وغريب منذ لأكثر من 12... 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T19:45+0000
2022-11-24T19:45+0000
2022-11-24T19:45+0000
علوم
مجتمع
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وحاول العلماء لأكثر من أسبوع، منذ تداول المشاهد، فك اللغز الغريب، لكن ثبت أن الأمر كان أكثر صعوبة، حيث اختلفت الآراء في الأوساط العلمية، وأحدثت الظاهرة جدلا واسعا.وبدأ الجدل منذ نشر أول مشاهد للظاهرة بتاريخ 17 نوفمبر / تشرين الثاني، على وكالة " People Daily" الإخبارية الصينية، حيث شاركت الوكالة مشهد غريب على "تويتر" لدوران العشرات من الخراف في منغوليا ضمن دوائر متحدة المركز ضيقة.ورصد أصحاب المزرعة استمرار هذه الظاهرة لأكثر من 10 أيام متتالية الأمر الذي تسبب بحالة من الخوف لديهم، حيث فسر البعض أن الأغنام كانت تدخل "دوامة الموت" مثل النمل أحيانا، بحسب المقال المنشور في مجلة "sciencealert" العلمية.وأشار آخرون إلى أن بعض الحيوانات المجترة تعاني من "مرض الدوران"، الناتج عن دخول بكتيريا جانبا واحدا من دماغها، مما يتسبب في الميل نحو الجانب المصاب. لكن ومع ذلك، في حالة تفشي "مرض الدوران"، تتأثر نسبة قليلة فقط من الأغنام تدور حول نفسها فقط وتموت بعد بضعة أيام.لكن الحالة المسجلة في منغوليا، تدور عشرات الأغنام ضمن حلقة، حيث أكدت وسائل الإعلام أن الحيوانات استمرت بالدوران لمدة 12 يوما بشكل متواصل، ونوه المقال إلى أن عملية الدوران ما زالت مستمرة.لكن المقال نوه إلى أنه تم تصوير الأغنام من جهات أخرى، ومرة من مركز الدائرة، لم تظهر فيها أي علامات تدل على وجود نوع من الخداع.وفقًا لـصحيفة "UK Metro"، فقد لاحظ مالك الأغنام في منغوليا انضمام المزيد والمزيد من الأغنام إلى الحلبة الدائرية مع مرور الأيام. هذا يدعم تفسير بيل.ومع ذلك، لم يكن هناك حظيرة أخرى من الأغنام في نفس المنطقة تتصرف بهذه الطريقة، فقد سجلت الظاهرة الغريبة في حظيرة واحدة فقط، وأكد التقرير في ختامه عدم وجود تفسير دقيق لهذه اللحظة لظاهرة دوران الأغنام الغريبة، مؤكدا أن "سر الأغنام العظيم" مستمر إلى اللحظة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم, مجتمع, منوعات, نادي الفيديو
علوم, مجتمع, منوعات, نادي الفيديو
حيرة في الأوساط العلمية بسبب "دوامة غامضة" لقطيع خراف تدور منذ 12 يوما... فيديو
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تصدر مشهد غريب وسائل الإعلام العالمية، حيث سجلت عدسات الكاميرات ظاهرة غريبة جدا أصابت قطيعا من الخرفان التي تدور حول نفسها بشكل متواصل وغريب منذ لأكثر من 12 يوما.
وحاول العلماء لأكثر من أسبوع، منذ تداول المشاهد، فك اللغز الغريب، لكن ثبت أن الأمر كان أكثر صعوبة، حيث اختلفت الآراء في الأوساط العلمية، وأحدثت الظاهرة جدلا واسعا.
وبدأ الجدل منذ نشر أول مشاهد للظاهرة بتاريخ 17 نوفمبر / تشرين الثاني، على وكالة " People Daily" الإخبارية الصينية، حيث شاركت الوكالة مشهد غريب على "تويتر" لدوران العشرات من الخراف في منغوليا ضمن دوائر متحدة المركز ضيقة.
ورصد أصحاب المزرعة استمرار هذه الظاهرة لأكثر من 10 أيام متتالية الأمر الذي تسبب بحالة من الخوف لديهم، حيث فسر البعض أن الأغنام كانت تدخل "دوامة الموت" مثل النمل أحيانا، بحسب المقال المنشور في مجلة "sciencealert" العلمية
.
وأشار آخرون إلى أن بعض الحيوانات المجترة تعاني من "مرض الدوران"، الناتج عن دخول بكتيريا جانبا واحدا من دماغها، مما يتسبب في الميل نحو الجانب المصاب. لكن ومع ذلك، في حالة تفشي "مرض الدوران"، تتأثر نسبة قليلة فقط من الأغنام تدور حول نفسها فقط وتموت بعد بضعة أيام.
لكن الحالة المسجلة في منغوليا، تدور عشرات الأغنام ضمن حلقة، حيث أكدت وسائل الإعلام أن الحيوانات
استمرت بالدوران لمدة 12 يوما بشكل متواصل، ونوه المقال إلى أن عملية الدوران ما زالت مستمرة.
قالت إيما دويل، خبيرة الثروة الحيوانية في جامعة نيو إنغلاند بأستراليا في تصريحات نقلتها الإذاعة الأسترالية: "بمجرد أن نظرت إلى الأمر، فكرت، أنا لم أر قط قطيعا يتصرف بهذا الشكل، يبدو الأمر مخادعا بعض الشيء. يبدو أن هناك نوعا من الإعداد حيث وضعوا شيئًا في المنتصف لمنعهم من الدخول (إلى مركز الدائرة)".
لكن المقال نوه إلى أنه تم تصوير الأغنام من جهات أخرى، ومرة من مركز الدائرة، لم تظهر فيها أي علامات تدل
على وجود نوع من الخداع.
أما العالم المتخصص في الزراعة بجامعة "هارتبوري" في إنجلترا، مات بيل، نفى نظرية وجود خدعة، مشيرا في تصريحات لصحيفة "Newsweek" أنه بعد حبس الأغنام في حظيرة لفترات طويلة من الزمن، قد يصابون بالإحباط ويبدؤون في السير في دائرة، منوها إلى أن هذه الحالة طبيعية وشائعة بالنسبة للحيوانات المحتجزة، وتعرف باسم " zoochosis "، ويمكن أن تؤدي إلى سلوك متكرر لا يبدو أنه يخدم أي غرض، "فبمجرد أن يبدأ خروف في التصرف بهذه الطريقة، فقد ينتقل مثل بعض العدوى الغريبة، ثم تنضم الخراف الأخرى لأنها حيوانات قطيع وتترابط أو تنضم إلى أصدقائها".
وفقًا لـصحيفة "UK Metro"
، فقد لاحظ مالك الأغنام في منغوليا انضمام المزيد والمزيد من الأغنام إلى الحلبة الدائرية مع مرور الأيام. هذا يدعم تفسير بيل.
ومع ذلك، لم يكن هناك حظيرة أخرى من الأغنام في نفس المنطقة تتصرف بهذه الطريقة، فقد سجلت الظاهرة الغريبة في حظيرة واحدة فقط، وأكد التقرير في ختامه عدم وجود تفسير دقيق لهذه اللحظة لظاهرة دوران الأغنام الغريبة، مؤكدا أن "سر الأغنام العظيم" مستمر إلى اللحظة.