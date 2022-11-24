https://sputnikarabic.ae/20221124/حيرة-في-الأوساط-العلمية-بسبب-دوامة-غامضة-لقطيع-خراف-تدور-منذ-12-يوما-فيديو-1070519807.html

حيرة في الأوساط العلمية بسبب "دوامة غامضة" لقطيع خراف تدور منذ 12 يوما... فيديو

حيرة في الأوساط العلمية بسبب "دوامة غامضة" لقطيع خراف تدور منذ 12 يوما... فيديو

تصدر مشهد غريب وسائل الإعلام العالمية، حيث سجلت عدسات الكاميرات ظاهرة غريبة جدا أصابت قطيعا من الخرفان التي تدور حول نفسها بشكل متواصل وغريب منذ لأكثر من 12... 24.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-24T19:45+0000

2022-11-24T19:45+0000

2022-11-24T19:45+0000

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وحاول العلماء لأكثر من أسبوع، منذ تداول المشاهد، فك اللغز الغريب، لكن ثبت أن الأمر كان أكثر صعوبة، حيث اختلفت الآراء في الأوساط العلمية، وأحدثت الظاهرة جدلا واسعا.وبدأ الجدل منذ نشر أول مشاهد للظاهرة بتاريخ 17 نوفمبر / تشرين الثاني، على وكالة " People Daily" الإخبارية الصينية، حيث شاركت الوكالة مشهد غريب على "تويتر" لدوران العشرات من الخراف في منغوليا ضمن دوائر متحدة المركز ضيقة.ورصد أصحاب المزرعة استمرار هذه الظاهرة لأكثر من 10 أيام متتالية الأمر الذي تسبب بحالة من الخوف لديهم، حيث فسر البعض أن الأغنام كانت تدخل "دوامة الموت" مثل النمل أحيانا، بحسب المقال المنشور في مجلة "sciencealert" العلمية.وأشار آخرون إلى أن بعض الحيوانات المجترة تعاني من "مرض الدوران"، الناتج عن دخول بكتيريا جانبا واحدا من دماغها، مما يتسبب في الميل نحو الجانب المصاب. لكن ومع ذلك، في حالة تفشي "مرض الدوران"، تتأثر نسبة قليلة فقط من الأغنام تدور حول نفسها فقط وتموت بعد بضعة أيام.لكن الحالة المسجلة في منغوليا، تدور عشرات الأغنام ضمن حلقة، حيث أكدت وسائل الإعلام أن الحيوانات استمرت بالدوران لمدة 12 يوما بشكل متواصل، ونوه المقال إلى أن عملية الدوران ما زالت مستمرة.لكن المقال نوه إلى أنه تم تصوير الأغنام من جهات أخرى، ومرة من مركز الدائرة، لم تظهر فيها أي علامات تدل على وجود نوع من الخداع.وفقًا لـصحيفة "UK Metro"، فقد لاحظ مالك الأغنام في منغوليا انضمام المزيد والمزيد من الأغنام إلى الحلبة الدائرية مع مرور الأيام. هذا يدعم تفسير بيل.ومع ذلك، لم يكن هناك حظيرة أخرى من الأغنام في نفس المنطقة تتصرف بهذه الطريقة، فقد سجلت الظاهرة الغريبة في حظيرة واحدة فقط، وأكد التقرير في ختامه عدم وجود تفسير دقيق لهذه اللحظة لظاهرة دوران الأغنام الغريبة، مؤكدا أن "سر الأغنام العظيم" مستمر إلى اللحظة.

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علوم, مجتمع, منوعات, نادي الفيديو