https://sputnikarabic.ae/20221124/غضب-في-لندن-بسبب-فيتو-ماكرون-ضد-مرشح-بريطاني-لمنصب-أمين-عام-الناتو-1070515425.html

غضب في لندن بسبب "فيتو" ماكرون ضد مرشح بريطاني لمنصب أمين عام "الناتو"

غضب في لندن بسبب "فيتو" ماكرون ضد مرشح بريطاني لمنصب أمين عام "الناتو"

أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غضب النواب البريطانيين بسبب خطة لمنع تعيين وزير الدفاع البريطاني بن والاس أمينا عاما لحلف "الناتو". 24.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-24T16:05+0000

2022-11-24T16:05+0000

2022-11-24T16:05+0000

العالم

الناتو

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وكشفت وسائل إعلام غربية أن ماكرون كان قد خطط لاستخدام حق النقض ضد تعيين بن والاس أو أي مرشح آخر من المملكة المتحدة أو تركيا لمنصب الأمين العام لحلف "الناتو".وبحسب صحيفة "ديلي إكسبرس"، فقط كان أعضاء البرلمان البريطاني غاضبين بسبب وجود مثل هذه الخطط لدى الرئيس الفرنسي.وأضاف أن والاس مناسب "تماما" لدور الأمين العام لحلف "الناتو"، مشيرا إلى أن خروجه من الحكومة البريطانية سيكون خسارة.بدوره، قال نائب رئيس مجموعة الدراسة الأوروبية، ديفيد جونز، إن بريطانيا هي ثاني أكبر مساهم في "الناتو" وأكبر قوة عسكرية في أوروبا، وأضاف: "أعتقد أن هذا الدور مثالي بالنسبة له (والاس)، إذا كان هذا ما يريده".فقًا للمصادر الصحيفة، فقد رشح للمنصب، بالإضافة إلى والاس، نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند، ورئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس، ورئيس الوزراء البولندي السابق دونالد تاسك، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورئيسة الوزراء الليتوانية إنغريدا سيمونيتي، ورئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراجي.

https://sputnikarabic.ae/20221124/أكثر-من-ألف-مرتزق-يقاتلون-إلى-جانب-نظام-كييف-برعاية-حلف-الناتو-1070511630.html

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العالم, الناتو