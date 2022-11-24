https://sputnikarabic.ae/20221124/مصرف-لبنان-يصدر-بيانا-حول-موجودات-خزانته-من-الذهب-1070510239.html
مصرف لبنان يصدر بيانا حول موجودات خزانته من الذهب
مصرف لبنان يصدر بيانا حول موجودات خزانته من الذهب
أصدر مصرف لبنان بيانا، اليوم الخميس، بشأن موجودات خزانة البنك المركزي من الذهب. 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T13:43+0000
2022-11-24T13:43+0000
2022-11-24T13:43+0000
لبنان
العالم العربي
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ونقلت وكالة أنباء "المركزية" أن موجدات الذهب في خزانة البنك مطابقة تماما كما ونوعا، للقيود المسجلة في السجلات المحاسبية لمصرف لبنان.يذكر أن مجلس النواب اللبناني يعكف على دراسة مشروع "الكابيتال كونترول" أو ما يعرف بنظام "ضبط المال"، وسط خلافات بين الكتل البرلمانية سواء بالنسبة إلى القيمة المفترضة لاقتطاع جزء من أموال المودعين أو تحديد قيمة السحوبات الشهرية.ويتخوف أغلب المودعين على ودائعهم في حال أقر البرلمان القانون، إذ يؤكدون أنه لم يتبق من احتياط مصرف لبنان بالعملة الصعبة إلا أموال المودعين فقط، مع تأكيد أكثر من نائب أن الاحتياطي الإلزامي داخل المصرف المركزي تقلص إلى عشرة مليارات فقط.ودعت جمعية المودعين إلى التظاهر أمام مدخل البرلمان بالتزامن مع التئام جلسات المجلس، وذلك للتأكيد على رفضهم إقرار القانون بصيغته الحالية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, العالم العربي
مصرف لبنان يصدر بيانا حول موجودات خزانته من الذهب
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أصدر مصرف لبنان بيانا، اليوم الخميس، بشأن موجودات خزانة البنك المركزي من الذهب.
ونقلت وكالة أنباء
"المركزية" أن موجدات الذهب في خزانة البنك مطابقة تماما كما ونوعا، للقيود المسجلة في السجلات المحاسبية لمصرف لبنان.
يذكر أن مجلس النواب اللبناني يعكف على دراسة مشروع "الكابيتال كونترول" أو ما يعرف بنظام "ضبط المال"، وسط خلافات بين الكتل البرلمانية سواء بالنسبة إلى القيمة المفترضة لاقتطاع جزء من أموال المودعين أو تحديد قيمة السحوبات الشهرية.
ويتخوف أغلب المودعين على ودائعهم في حال أقر البرلمان القانون، إذ يؤكدون أنه لم يتبق من احتياط مصرف لبنان بالعملة الصعبة إلا أموال المودعين فقط، مع تأكيد أكثر من نائب أن الاحتياطي الإلزامي داخل المصرف المركزي تقلص إلى عشرة مليارات فقط.
ودعت جمعية المودعين إلى التظاهر أمام مدخل البرلمان بالتزامن مع التئام جلسات المجلس، وذلك للتأكيد على رفضهم إقرار القانون بصيغته الحالية.