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https://sputnikarabic.ae/20221124/وزارة-الدفاع-الروسية-تكشف-عن-ضربة-صاروخية-عطلت-نقل-القوات-والأسلحة-الأوكرانية-1070501783.html
وزارة الدفاع الروسية تكشف عن ضربة صاروخية عطلت نقل القوات والأسلحة الأوكرانية
وزارة الدفاع الروسية تكشف عن ضربة صاروخية عطلت نقل القوات والأسلحة الأوكرانية
وزارة الدفاع الروسية تكشف عن ضربة صاروخية عطلت نقل القوات والأسلحة الأوكرانية. 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T10:59+0000
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وزارة الدفاع الروسية تكشف عن ضربة صاروخية عطلت نقل القوات والأسلحة الأوكرانية

10:59 GMT 24.11.2022
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وزارة الدفاع الروسية تكشف عن ضربة صاروخية عطلت نقل القوات والأسلحة الأوكرانية.
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Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:57 GMT
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