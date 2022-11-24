https://sputnikarabic.ae/20221124/وزارة-الدفاع-الروسية-تكشف-عن-ضربة-صاروخية-عطلت-نقل-القوات-والأسلحة-الأوكرانية-1070501783.html
وزارة الدفاع الروسية تكشف عن ضربة صاروخية عطلت نقل القوات والأسلحة الأوكرانية
وزارة الدفاع الروسية تكشف عن ضربة صاروخية عطلت نقل القوات والأسلحة الأوكرانية
وزارة الدفاع الروسية تكشف عن ضربة صاروخية عطلت نقل القوات والأسلحة الأوكرانية. 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T10:59+0000
2022-11-24T10:59+0000
2022-11-24T10:59+0000
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روسيا
وزارة الدفاع الروسية تكشف عن ضربة صاروخية عطلت نقل القوات والأسلحة الأوكرانية
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وزارة الدفاع الروسية تكشف عن ضربة صاروخية عطلت نقل القوات والأسلحة الأوكرانية.