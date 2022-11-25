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بطولة كأس العالم 2022
تستضيفها قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221125/المنتخب-القطري-يقترب-من-الخروج-المبكر-ولكن-لا-تزال-أمامه-فرصة-ضعيفة-للبقاء-1070543495.html
المنتخب القطري يقترب من الخروج المبكر ولكن لا تزال أمامه فرصة "مشروطة" للبقاء
المنتخب القطري يقترب من الخروج المبكر ولكن لا تزال أمامه فرصة "مشروطة" للبقاء
تلقى المنتخب القطري لكرة القدم هزيمته الثانية على التوالي في بطولة كأس العالم، مساء الجمعة، أمام منتخب السنغال بنتيجة 1/3، ضمن منافسات المجموعة الأولى. 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T15:29+0000
2022-11-25T15:54+0000
رياضة
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وكان المنتخب القطري، خسر أيضًا مباراة الجولة الافتتاحية أمام ضيفه الإكوادوري بهدفين دون رد، ولم يحصد العنابي أي نقطة بعد جولتين من انطلاق البطولة، ما يقربه من الخروج المبكر منها.حسابيًا، لا تزال أمام بطل آسيا فرصة ضئيلة وصعبة من أجل الصعود للدور التالي، وهي الفوز على منتخب هولندا، بشرط عدم انتهاء مباراة هولندا والإكوادور التي تقام مساء اليوم بالتعادل أو فوز هولندا، لأن أي تعادل أو فوز "برتقالي" سيُقصي القطريين من أولى مشاركاتهم المونديالية.وإذا فشلت قطر في التأهل للدور التالي، فستكون ثاني دولة مستضيفة يخرج منتخبها من دور المجموعات في تاريخ البطولة، بعد جنوب إفريقيا التي خرج منتخبها من دور المجموعات، في البطولة التي نظمتها عام 2010.
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رياضة, أخبار قطر اليوم, قطر
رياضة, أخبار قطر اليوم, قطر

المنتخب القطري يقترب من الخروج المبكر ولكن لا تزال أمامه فرصة "مشروطة" للبقاء

15:29 GMT 25.11.2022 (تم التحديث: 15:54 GMT 25.11.2022)
© AFP 2022المنتخب القطري لكرة القدم
المنتخب القطري لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
© AFP 2022
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تلقى المنتخب القطري لكرة القدم هزيمته الثانية على التوالي في بطولة كأس العالم، مساء الجمعة، أمام منتخب السنغال بنتيجة 1/3، ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وكان المنتخب القطري، خسر أيضًا مباراة الجولة الافتتاحية أمام ضيفه الإكوادوري بهدفين دون رد، ولم يحصد العنابي أي نقطة بعد جولتين من انطلاق البطولة، ما يقربه من الخروج المبكر منها.
حسابيًا، لا تزال أمام بطل آسيا فرصة ضئيلة وصعبة من أجل الصعود للدور التالي، وهي الفوز على منتخب هولندا، بشرط عدم انتهاء مباراة هولندا والإكوادور التي تقام مساء اليوم بالتعادل أو فوز هولندا، لأن أي تعادل أو فوز "برتقالي" سيُقصي القطريين من أولى مشاركاتهم المونديالية.
وتحتاج قطر إلى الفوز في مباراتها المقبلة أمام المنتخب الهولندي، ثم النظر إلى نتيجة المباراة الأخرى أمام الإكوادور، ففي حالة فوز الإكوادور على هولندا، ثم السنغال، ستحصد 9 نقاط، ويكون لدى السنغال، وهولندا، وقطر 3 نقاط، وسيصبح فارق الأهداف هو العامل الفاصل في التأهل.
وإذا فشلت قطر في التأهل للدور التالي، فستكون ثاني دولة مستضيفة يخرج منتخبها من دور المجموعات في تاريخ البطولة، بعد جنوب إفريقيا التي خرج منتخبها من دور المجموعات، في البطولة التي نظمتها عام 2010.
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