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https://sputnikarabic.ae/20221125/انطلاق-الحملة-الانتخابية-في-تونس-وسط-مقاطعة-المعارضة-1070542694.html
انطلاق الحملة الانتخابية في تونس وسط مقاطعة المعارضة
انطلاق الحملة الانتخابية في تونس وسط مقاطعة المعارضة
انطلقت، اليوم الجمعة، الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقررة في تونس في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل وسط مقاطعة المعارضة. 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T14:39+0000
2022-11-25T14:39+0000
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وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن الحملة الانتخابية انطلقت اليوم الجمعة، على أن تبدأ فترة الصمت الانتخابي في 16 ديسمبر، بحسب قناة "نسمة" الخاصة.ويشارك في الانتخابات 1055 مرشحا من المستقلين والأحزاب الداعمة لمسار 25 يوليو 2021، في إشارة إلى الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، والتي يصفها معارضوه بالانقلاب.وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول للانتخابات في موعد أقصاه 19 يناير/كانون الثاني 2023.وستجرى الانتخابات وسط مقاطعة 12 حزبا تونسيا، بما في ذلك "النهضة"، و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة"، و"التيار الديمقراطي" و"الدستوري الحر".وتقاطع هذه الأحزاب الانتخابات على خلفية ما تعتبره انقلاب الرئيس قيس سعيد، ورفضا للقانون الانتخابي الجديد، والذي يعتمد طريقة الاقتراع على الأفراد بدلا عن القوائم، وتقليص عدد النواب من 217 إلى 161، منهم 10 نواب عن الجالية التونسية بالخارج.وهذه هي الانتخابات الأولى بعد إجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية والتي شملت حلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 يوليو 2022.ويقول الرئيس التونسي إن هذه كانت إجراءات ضرورية لإنقاذ تونس من "الانهيار"، فيما يعتبرها معارضوه "انقلابا على دستور عام 2014".
https://sputnikarabic.ae/20221111/قيس-سعيد-على-أوروبا-أن-تعي-أن-مسار-25-يوليو-كان-ضروريا-لإنقاذ-الوطن-1070073318.html
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي

انطلاق الحملة الانتخابية في تونس وسط مقاطعة المعارضة

14:39 GMT 25.11.2022
© Sputnik . Mariam.Gaderaعلم تونس يرفرف فوق أحد المباني في العاصمة
علم تونس يرفرف فوق أحد المباني في العاصمة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
© Sputnik . Mariam.Gadera
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انطلقت، اليوم الجمعة، الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقررة في تونس في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل وسط مقاطعة المعارضة.
وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن الحملة الانتخابية انطلقت اليوم الجمعة، على أن تبدأ فترة الصمت الانتخابي في 16 ديسمبر، بحسب قناة "نسمة" الخاصة.
ويشارك في الانتخابات 1055 مرشحا من المستقلين والأحزاب الداعمة لمسار 25 يوليو 2021، في إشارة إلى الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، والتي يصفها معارضوه بالانقلاب.
وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول للانتخابات في موعد أقصاه 19 يناير/كانون الثاني 2023.
الرئيس التونسي، قيس سعيد، يدلي بصوته في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، 25 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
قيس سعيد: على أوروبا أن تعي أن مسار "25 يوليو" كان ضروريا "لإنقاذ الوطن"
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وستجرى الانتخابات وسط مقاطعة 12 حزبا تونسيا، بما في ذلك "النهضة"، و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة"، و"التيار الديمقراطي" و"الدستوري الحر".
وتقاطع هذه الأحزاب الانتخابات على خلفية ما تعتبره انقلاب الرئيس قيس سعيد، ورفضا للقانون الانتخابي الجديد، والذي يعتمد طريقة الاقتراع على الأفراد بدلا عن القوائم، وتقليص عدد النواب من 217 إلى 161، منهم 10 نواب عن الجالية التونسية بالخارج.
وهذه هي الانتخابات الأولى بعد إجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية والتي شملت حلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 يوليو 2022.
ويقول الرئيس التونسي إن هذه كانت إجراءات ضرورية لإنقاذ تونس من "الانهيار"، فيما يعتبرها معارضوه "انقلابا على دستور عام 2014".
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