https://sputnikarabic.ae/20221125/باقري-التعاون-بين-إيران-والهند-يوطد-السلام-والاستقرار-في-المنطقة-1070526744.html
باقري: التعاون بين إيران والهند يوطد السلام والاستقرار في المنطقة
باقري: التعاون بين إيران والهند يوطد السلام والاستقرار في المنطقة
قال علي باقري، المساعد السياسي لوزارة الخارجية الإيرانية، إن التعاون بين إيران والهند يؤدي إلى توطيد السلام والاستقرار في المنطقة. 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T09:46+0000
2022-11-25T09:46+0000
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ونقلت وكالة "إرنا" عن باقري قوله إن التشاور المستمر بين إيران والهند حول مختلف القضايا والتعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام، خاصة في القضايا الإقليمية، ليس اختيارا، بل ضرورة لا يمكن إنكارها لتأمين المصالح الوطنية للبلدين.جاءت تصريحات باقري على هامش لقائه هو والوفد المرافق بوكيل وزير الخارجية الهندي فيناي موهان كواترا أمس الخميس في نيودلهي.يشار إلى أنه تم التباحث بين الطرفين حول أهم الموضوعات التي تهم البلدين على الساحات الثنائية والإقليمية والدولية في هذا الاجتماع، وناقش الطرفان سبل تطوير وتوسيع العلاقات السياسية بينهما، بما في ذلك تبادل الوفود رفيعة المستوى وعقد الاجتماع القادم للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران والهند والمجلس التجاري للبلدين بهدف تحسين مستوى التبادلات التجارية وكذلك استثمارات الهند في تشابهار.يضاف إلى ذلك نقاشا حول القضايا الإقليمية بما في ذلك الوضع في أفغانستان ومكافحة الإرهاب والمخدرات والممر بين الشمال والجنوب وسبل تعزيز التعاون متعدد الأطراف بما في ذلك في إطار منظمة شنغهاي للتعاون.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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باقري: التعاون بين إيران والهند يوطد السلام والاستقرار في المنطقة
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قال علي باقري، المساعد السياسي لوزارة الخارجية الإيرانية، إن التعاون بين إيران والهند يؤدي إلى توطيد السلام والاستقرار في المنطقة.
ونقلت وكالة
"إرنا" عن باقري قوله إن التشاور المستمر بين إيران والهند حول مختلف القضايا والتعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام، خاصة في القضايا الإقليمية، ليس اختيارا، بل ضرورة لا يمكن إنكارها لتأمين المصالح الوطنية للبلدين.
وأضاف باقري أن مثل هذه المباحثات من شأنها "نزع من الأجانب فرصة فرض الترتيبات الإقليمية القائمة على مصالحها غير المشروعة وسياساتها التوسعية على دول المنطقة من خلال الاستفادة من فجوة التعاون بين دول المنطقة"، على حد قوله.
جاءت تصريحات باقري على هامش لقائه هو والوفد المرافق بوكيل وزير الخارجية الهندي فيناي موهان كواترا أمس الخميس في نيودلهي.
يشار إلى أنه تم التباحث بين الطرفين حول أهم الموضوعات التي تهم البلدين على الساحات الثنائية والإقليمية والدولية في هذا الاجتماع، وناقش الطرفان سبل تطوير وتوسيع العلاقات السياسية بينهما، بما في ذلك تبادل الوفود رفيعة المستوى وعقد الاجتماع القادم للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران والهند والمجلس التجاري للبلدين بهدف تحسين مستوى التبادلات التجارية وكذلك استثمارات الهند في تشابهار.
يضاف إلى ذلك نقاشا حول القضايا الإقليمية بما في ذلك الوضع في أفغانستان ومكافحة الإرهاب والمخدرات والممر بين الشمال والجنوب وسبل تعزيز التعاون متعدد الأطراف بما في ذلك في إطار منظمة شنغهاي للتعاون.