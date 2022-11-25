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https://sputnikarabic.ae/20221125/بعد-انقطاع-12-عاماً-وصول-أول-طائرة-ركاب-مدنية-روسية-إلى-مطار-اللاذقية-1070550348.html
بعد انقطاع 12 عاماً.. وصول أول طائرة ركاب مدنية روسية إلى مطار اللاذقية
بعد انقطاع 12 عاماً.. وصول أول طائرة ركاب مدنية روسية إلى مطار اللاذقية
وصلت اليوم أول طائرة ركاب مدنية روسية تابعة لشركة الطيران الروسية المدنية "كوزموس" إلى مطار اللاذقية الدولي، قادمة من مطار ماخاتشكالا عاصمة جمهورية داغستان. 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T20:15+0000
2022-11-25T20:39+0000
اللاذقية
أخبار سوريا اليوم
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ويأتي تجدد الرحلات المدنية الجوية، بعد انقطاع استمر 12 عاماً، وذلك بدعم من الممثلية التجارية الروسية، وبالتعاون مع وزارة النقل السورية.وأكد مدير المطار المهندس زياد طويل في تصريح لـ "سبوتنيك" أن عودة الرحلات الجوية دليل على الاستقرار، وعلى جاهزية مطار اللاذقية، واستعداده لاستقبال جميع الرحلات الجوية المدنية.المهندس طويل الذي أكد أن هذه الرحلة ستكون أسبوعية، بين على جانب آخر أنها "بمثابة دعوة لشركات الطيران الأخرى التي ترغب في تنفيذ رحلاتها عبر المطارات السورية".بدوره، أكد الممثل التجاري لروسيا الاتحادية في سورية الدكتور جورج أساتريان أن تجدد رحلات الطيران المدني إلى سوريا يسهم في تعزيز السياحة والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
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اللاذقية, أخبار سوريا اليوم
اللاذقية, أخبار سوريا اليوم

بعد انقطاع 12 عاماً.. وصول أول طائرة ركاب مدنية روسية إلى مطار اللاذقية

20:15 GMT 25.11.2022 (تم التحديث: 20:39 GMT 25.11.2022)
© Sputnik . Monzer Saidبعد انقطاع 12 عاماً.. وصول أول طائرة ركاب مدنية روسية إلى مطار اللاذقية
بعد انقطاع 12 عاماً.. وصول أول طائرة ركاب مدنية روسية إلى مطار اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
© Sputnik . Monzer Said
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وصلت اليوم أول طائرة ركاب مدنية روسية تابعة لشركة الطيران الروسية المدنية "كوزموس" إلى مطار اللاذقية الدولي، قادمة من مطار ماخاتشكالا عاصمة جمهورية داغستان.
ويأتي تجدد الرحلات المدنية الجوية، بعد انقطاع استمر 12 عاماً، وذلك بدعم من الممثلية التجارية الروسية، وبالتعاون مع وزارة النقل السورية.
وأكد مدير المطار المهندس زياد طويل في تصريح لـ "سبوتنيك" أن عودة الرحلات الجوية دليل على الاستقرار، وعلى جاهزية مطار اللاذقية، واستعداده لاستقبال جميع الرحلات الجوية المدنية.
© Sputnik . Monzer Saidبعد انقطاع 12 عاماً.. وصول أول طائرة ركاب مدنية روسية إلى مطار اللاذقية
بعد انقطاع 12 عاماً.. وصول أول طائرة ركاب مدنية روسية إلى مطار اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
بعد انقطاع 12 عاماً.. وصول أول طائرة ركاب مدنية روسية إلى مطار اللاذقية
© Sputnik . Monzer Said
المهندس طويل الذي أكد أن هذه الرحلة ستكون أسبوعية، بين على جانب آخر أنها "بمثابة دعوة لشركات الطيران الأخرى التي ترغب في تنفيذ رحلاتها عبر المطارات السورية".
بدوره، أكد الممثل التجاري لروسيا الاتحادية في سورية الدكتور جورج أساتريان أن تجدد رحلات الطيران المدني إلى سوريا يسهم في تعزيز السياحة والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
© Sputnik . Monzer Saidبعد انقطاع 12 عاماً.. وصول أول طائرة ركاب مدنية روسية إلى مطار اللاذقية
بعد انقطاع 12 عاماً.. وصول أول طائرة ركاب مدنية روسية إلى مطار اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
بعد انقطاع 12 عاماً.. وصول أول طائرة ركاب مدنية روسية إلى مطار اللاذقية
© Sputnik . Monzer Said
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