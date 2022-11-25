https://sputnikarabic.ae/20221125/خبير-عسكري-لولا-العراق-لكان-داعش-قد-دخل-طهران--1070541644.html
خبير عسكري: "لولا العراق لكان داعش قد دخل طهران"
خبير عسكري: "لولا العراق لكان داعش قد دخل طهران"
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": تعذيب لأسرى روس وإعدامات جماعية على يد القوات الأوكرانية، عملية عسكرية تركية برية وجوية في سوريا، العراق... 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T13:41+0000
2022-11-25T13:41+0000
2022-11-25T13:46+0000
شؤون عسكرية
راديو
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خبير عسكري: "لولا العراق لكان داعش قد دخل طهران"
خبير عسكري: "لولا العراق لكان داعش قد دخل طهران"
أقدمت قوات كييف على إعدام أكثر من عشرة أسرى روس بإطلاق النار عليهم، بينما تشير موسكو إلى أنها تحقق في القضية وستتوصل إلى الجناة قريبا. حول هذا الموضوع تحدث لشؤون عسكرية اللواء رضى شريقي قائلا:لم تكتف إيران بقصف كردستان العراق بالصواريخ بل أعلنت أنها ستهاجمها برًا بينما لم تبد الحكومة العراقية أي خطوة من شأنها إدانة الاعتداء، حول هذا الموضوع تحدث لشؤون عسكرية الخبير بالشأن الايراني السيد صالح القزويني قائلا:و من الجانب العراقي حول الفضل الذي يعود لإيران بدحر تنظيم داعش الإرهابي تحدث الخبير الاستراتيجي أحمد الشريفي قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير عسكري: "لولا العراق لكان داعش قد دخل طهران"
13:41 GMT 25.11.2022 (تم التحديث: 13:46 GMT 25.11.2022) تابعنا عبر
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": تعذيب لأسرى روس وإعدامات جماعية على يد القوات الأوكرانية، عملية عسكرية تركية برية وجوية في سوريا، العراق يستعد لاستراتيجية جديدة على حدوده مع تركيا وايران.
أقدمت قوات كييف على إعدام أكثر من عشرة أسرى روس بإطلاق النار عليهم، بينما تشير موسكو إلى أنها تحقق في القضية وستتوصل إلى الجناة قريبا. حول هذا الموضوع تحدث لشؤون عسكرية اللواء رضى شريقي قائلا:
" قوات زيلينسكي تقلد الإسرائيليين في عمليات التعذيب للأسرى وذلك بالقضاء على إمكانياتهم الجسدية والفكرية، بينما الجيش الروسي يقوم بتنفيذ مهامه الوطنية لأنه يدافع عن نفسه ويبعد خطر الناتو عن بلاده"
لم تكتف إيران بقصف كردستان العراق بالصواريخ بل أعلنت أنها ستهاجمها برًا بينما لم تبد الحكومة العراقية أي خطوة من شأنها إدانة الاعتداء، حول هذا الموضوع تحدث لشؤون عسكرية الخبير بالشأن الايراني السيد صالح القزويني قائلا:
" أنا أستبعد أن تنفذ إيران هجوما بريًا على شمال العراق وإن كانت كافة الذرائع والحجج الشرعية لتنفيذ مثل هذا الهجوم موجودة، وتكتفي إيران بتنبيه وتحذير المسؤولين العراقيين بضرورة وضع حد للتحركات العسكرية للجماعات الكردية المسلحة ضدها"
و من الجانب العراقي حول الفضل الذي يعود لإيران بدحر تنظيم داعش الإرهابي تحدث الخبير الاستراتيجي أحمد الشريفي قائلا:
" الفضل يعود للعراق على الجميع بما في ذلك إيران لأنه لولا صمود العراقيين في الميدان لكان داعش يقاتل الآن في طهران وأن العراق كان يشكل خط صد"
التفاصيل في الملف الصوتي...