عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221125/ستولتنبرغ-أعضاء-الناتو-زادوا-إنتاج-قطع-الغيار-والذخيرة-السوفيتية-لأوكرانيا-1070533360.html
ستولتنبرغ: أعضاء الناتو زادوا إنتاج قطع الغيار والذخيرة السوفيتية لأوكرانيا
ستولتنبرغ: أعضاء الناتو زادوا إنتاج قطع الغيار والذخيرة السوفيتية لأوكرانيا
صرح الأمين العالم لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، بأن بعض حلفاء الناتو حافظوا على طاقتهم الإنتاجية وتمكنوا من زيادة إنتاج الأجزاء والذخيرة على الطراز السوفيتي... 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T12:09+0000
2022-11-25T12:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ
مساعدات
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102419/62/1024196256_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_414d0548345578c0c03fb715ac322214.jpg
وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "لقد زاد إنتاج (الذخيرة). وتمكن أعضاء الناتو جزئيًا من زيادة إنتاج المعدات والذخيرة من الحقبة السوفيتية، وهو أمر ملح وضروري للغاية، حيث لا يزال لدى أوكرانيا الكثير من المدفعية من الحقبة السوفيتية. إنهم بحاجة إلى ذخيرة وقطع الغيار. احتفظ العديد من حلفائنا بالقوة الإنتاجية".وشدد ستولتنبرغ على أن إمداد أوكرانيا بأسلحة وفقًا لمعايير الناتو، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي، يزيد من قابلية التوافق بين جيوش الناتو وأوكرانيا.كما أكد الأمين العام لحلف الناتو أن المتخصصين من الدول الأعضاء في الحلف لا يشاركون في خدمة أنظمة الدفاع الجوي وأنظمة الأسلحة الحديثة الأخرى على أراضي أوكرانيا، ويتم تدريب المتخصصين الأوكرانيين على ذلك على أراضي دول الناتو"عندما تكون هناك حاجة إلى متخصصين لإدارة هذه الأنظمة، سواء كانت أنظمة دفاع جوي أو غيرها، فقد تم تدريب الأوكرانيين في دول الناتو ... لكن أفراد الناتو لم يعملوا في أراضي أوكرانيا. وهذا يؤكد مرة أخرى أن الناتو ليس جزءًا من النزاع"، وفقا له.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102419/62/1024196256_0:0:2376:1782_1920x0_80_0_0_d60651d4b62faa9623431492c878afc3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ, مساعدات, أخبار أوكرانيا
العالم, الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ, مساعدات, أخبار أوكرانيا

ستولتنبرغ: أعضاء الناتو زادوا إنتاج قطع الغيار والذخيرة السوفيتية لأوكرانيا

12:09 GMT 25.11.2022
© AP Photo / Virginia Mayoالأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، بلجيكا 24 مايو/ آيار 2017
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بلجيكا 24 مايو/ آيار 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
تابعنا عبرTelegram
صرح الأمين العالم لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، بأن بعض حلفاء الناتو حافظوا على طاقتهم الإنتاجية وتمكنوا من زيادة إنتاج الأجزاء والذخيرة على الطراز السوفيتي لأوكرانيا، التي لا يزال لديها الكثير من مدفعية الحقبة السوفيتية.
وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "لقد زاد إنتاج (الذخيرة). وتمكن أعضاء الناتو جزئيًا من زيادة إنتاج المعدات والذخيرة من الحقبة السوفيتية، وهو أمر ملح وضروري للغاية، حيث لا يزال لدى أوكرانيا الكثير من المدفعية من الحقبة السوفيتية. إنهم بحاجة إلى ذخيرة وقطع الغيار. احتفظ العديد من حلفائنا بالقوة الإنتاجية".
وشدد ستولتنبرغ على أن إمداد أوكرانيا بأسلحة وفقًا لمعايير الناتو، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي، يزيد من قابلية التوافق بين جيوش الناتو وأوكرانيا.
كما أكد الأمين العام لحلف الناتو أن المتخصصين من الدول الأعضاء في الحلف لا يشاركون في خدمة أنظمة الدفاع الجوي وأنظمة الأسلحة الحديثة الأخرى على أراضي أوكرانيا، ويتم تدريب المتخصصين الأوكرانيين على ذلك على أراضي دول الناتو"عندما تكون هناك حاجة إلى متخصصين لإدارة هذه الأنظمة، سواء كانت أنظمة دفاع جوي أو غيرها، فقد تم تدريب الأوكرانيين في دول الناتو ... لكن أفراد الناتو لم يعملوا في أراضي أوكرانيا. وهذا يؤكد مرة أخرى أن الناتو ليس جزءًا من النزاع"، وفقا له.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенные дома в городе Попасная - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала