https://sputnikarabic.ae/20221125/ستولتنبرغ-أعضاء-الناتو-زادوا-إنتاج-قطع-الغيار-والذخيرة-السوفيتية-لأوكرانيا-1070533360.html

ستولتنبرغ: أعضاء الناتو زادوا إنتاج قطع الغيار والذخيرة السوفيتية لأوكرانيا

ستولتنبرغ: أعضاء الناتو زادوا إنتاج قطع الغيار والذخيرة السوفيتية لأوكرانيا

صرح الأمين العالم لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، بأن بعض حلفاء الناتو حافظوا على طاقتهم الإنتاجية وتمكنوا من زيادة إنتاج الأجزاء والذخيرة على الطراز السوفيتي... 25.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-25T12:09+0000

2022-11-25T12:09+0000

2022-11-25T12:09+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ

مساعدات

أخبار أوكرانيا

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وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "لقد زاد إنتاج (الذخيرة). وتمكن أعضاء الناتو جزئيًا من زيادة إنتاج المعدات والذخيرة من الحقبة السوفيتية، وهو أمر ملح وضروري للغاية، حيث لا يزال لدى أوكرانيا الكثير من المدفعية من الحقبة السوفيتية. إنهم بحاجة إلى ذخيرة وقطع الغيار. احتفظ العديد من حلفائنا بالقوة الإنتاجية".وشدد ستولتنبرغ على أن إمداد أوكرانيا بأسلحة وفقًا لمعايير الناتو، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي، يزيد من قابلية التوافق بين جيوش الناتو وأوكرانيا.كما أكد الأمين العام لحلف الناتو أن المتخصصين من الدول الأعضاء في الحلف لا يشاركون في خدمة أنظمة الدفاع الجوي وأنظمة الأسلحة الحديثة الأخرى على أراضي أوكرانيا، ويتم تدريب المتخصصين الأوكرانيين على ذلك على أراضي دول الناتو"عندما تكون هناك حاجة إلى متخصصين لإدارة هذه الأنظمة، سواء كانت أنظمة دفاع جوي أو غيرها، فقد تم تدريب الأوكرانيين في دول الناتو ... لكن أفراد الناتو لم يعملوا في أراضي أوكرانيا. وهذا يؤكد مرة أخرى أن الناتو ليس جزءًا من النزاع"، وفقا له.

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العالم, الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ, مساعدات, أخبار أوكرانيا