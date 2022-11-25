https://sputnikarabic.ae/20221125/علماء-يعلنون-عن-إنجاز-كبير-تطوير-لقاح-شامل-ضد-جميع-أنواع-الإنفلونزا-العشرين-1070538899.html
علماء يعلنون عن إنجاز كبير: تطوير لقاح شامل ضد جميع أنواع الإنفلونزا العشرين
علماء يعلنون عن إنجاز كبير: تطوير لقاح شامل ضد جميع أنواع الإنفلونزا العشرين
أعلن باحثون من جامعة بنسلفانيا عن تحقيق إنجاز في تصميم لقاح ضد جميع أنواع الإنفلونزا العشرين المعروفة. 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T12:26+0000
2022-11-25T12:26+0000
2022-11-25T12:26+0000
منوعات
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/08/1066159518_0:0:2396:1349_1920x0_80_0_0_03a25e57741df1c458b306c8a0fd83af.jpg
وقال الباحثون لمجلة "ساينس" إن مولدات المضادات التي يحتوي عليها، تضم نسخا آمنة من الأجزاء التي يمكن التعرف عليها من جميع الأنواع العشرين الفرعية المعروفة من فيروسات الإنفلونزا "أ" و"ب"، يمكن أن تُعلم الجهاز المناعي على كيفية محاربتها.ويستخدم اللقاح الجديد تقنية لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال أو "الرنا المرسال"، مثل لقاحات "كوفيد-19" الناجحة، ولكن من المحتمل ألا يحمي من أنواع الجوائح الفيروسية الجديدة.وأطلق اللقاح الجديد مستويات عالية من الأجسام المضادة، في الاختبارات التي أجريت على القوارض والفئران، والتي يمكن لها أن تقاوم مجموعة كبيرة من الفيروسات.وقال الدكتور سكوت هينسلي، أحد العلماء الذين شاركوا في البحث، في جامعة بنسلفانيا "الفكرة هنا هي الحصول على لقاح يمنح الناس مستوى أساسيا من الذاكرة المناعية لسلالات الإنفلونزا المتنوعة".وأضاف: "سيكون هناك عدد أقل بكثير من الأمراض والوفيات عندما تحدث جائحة الإنفلونزا القادمة".
https://sputnikarabic.ae/20221124/دراسة-جرعات-لقاح-كورونا-المعززة-توفر-حماية-كبيرة-ضد-العدوى-المصحوبة-بأعراض-1070516365.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/08/1066159518_269:0:2396:1595_1920x0_80_0_0_62d507cb732bc5f29cd21a5d27b0fff9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, الصحة
علماء يعلنون عن إنجاز كبير: تطوير لقاح شامل ضد جميع أنواع الإنفلونزا العشرين
تابعنا عبر
أعلن باحثون من جامعة بنسلفانيا عن تحقيق إنجاز في تصميم لقاح ضد جميع أنواع الإنفلونزا العشرين المعروفة.
وقال الباحثون لمجلة "ساينس" إن مولدات المضادات التي يحتوي عليها
، تضم نسخا آمنة من الأجزاء التي يمكن التعرف عليها من جميع الأنواع العشرين الفرعية المعروفة من فيروسات الإنفلونزا "أ" و"ب"، يمكن أن تُعلم الجهاز المناعي على كيفية محاربتها.
ويستخدم اللقاح الجديد تقنية لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال أو "الرنا المرسال"، مثل لقاحات "كوفيد-19" الناجحة، ولكن من المحتمل ألا يحمي من أنواع الجوائح الفيروسية الجديدة.
وأطلق اللقاح الجديد مستويات عالية من الأجسام المضادة، في الاختبارات التي أجريت على القوارض والفئران، والتي يمكن لها أن تقاوم مجموعة كبيرة من الفيروسات.
وقال الدكتور سكوت هينسلي، أحد العلماء الذين شاركوا في البحث، في جامعة بنسلفانيا "الفكرة هنا هي الحصول على لقاح يمنح الناس مستوى أساسيا من الذاكرة المناعية لسلالات الإنفلونزا المتنوعة".
وأضاف: "سيكون هناك عدد أقل بكثير من الأمراض والوفيات عندما تحدث جائحة الإنفلونزا القادمة".