عربي
https://sputnikarabic.ae/20221125/علماء-يعلنون-عن-إنجاز-كبير-تطوير-لقاح-شامل-ضد-جميع-أنواع-الإنفلونزا-العشرين-1070538899.html
علماء يعلنون عن إنجاز كبير: تطوير لقاح شامل ضد جميع أنواع الإنفلونزا العشرين
علماء يعلنون عن إنجاز كبير: تطوير لقاح شامل ضد جميع أنواع الإنفلونزا العشرين
أعلن باحثون من جامعة بنسلفانيا عن تحقيق إنجاز في تصميم لقاح ضد جميع أنواع الإنفلونزا العشرين المعروفة. 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T12:26+0000
2022-11-25T12:26+0000
منوعات
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/08/1066159518_0:0:2396:1349_1920x0_80_0_0_03a25e57741df1c458b306c8a0fd83af.jpg
وقال الباحثون لمجلة "ساينس" إن مولدات المضادات التي يحتوي عليها، تضم نسخا آمنة من الأجزاء التي يمكن التعرف عليها من جميع الأنواع العشرين الفرعية المعروفة من فيروسات الإنفلونزا "أ" و"ب"، يمكن أن تُعلم الجهاز المناعي على كيفية محاربتها.ويستخدم اللقاح الجديد تقنية لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال أو "الرنا المرسال"، مثل لقاحات "كوفيد-19" الناجحة، ولكن من المحتمل ألا يحمي من أنواع الجوائح الفيروسية الجديدة.وأطلق اللقاح الجديد مستويات عالية من الأجسام المضادة، في الاختبارات التي أجريت على القوارض والفئران، والتي يمكن لها أن تقاوم مجموعة كبيرة من الفيروسات.وقال الدكتور سكوت هينسلي، أحد العلماء الذين شاركوا في البحث، في جامعة بنسلفانيا "الفكرة هنا هي الحصول على لقاح يمنح الناس مستوى أساسيا من الذاكرة المناعية لسلالات الإنفلونزا المتنوعة".وأضاف: "سيكون هناك عدد أقل بكثير من الأمراض والوفيات عندما تحدث جائحة الإنفلونزا القادمة".
https://sputnikarabic.ae/20221124/دراسة-جرعات-لقاح-كورونا-المعززة-توفر-حماية-كبيرة-ضد-العدوى-المصحوبة-بأعراض-1070516365.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/08/1066159518_269:0:2396:1595_1920x0_80_0_0_62d507cb732bc5f29cd21a5d27b0fff9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, الصحة
منوعات, الصحة

علماء يعلنون عن إنجاز كبير: تطوير لقاح شامل ضد جميع أنواع الإنفلونزا العشرين

12:26 GMT 25.11.2022
© AFP 2022 / RYAD KRAMDIطبيب جزائري يقدم جرعة لقاح (كوفيد-19) لمواطنين أمام مسجد الكبير في العاصمة الجزائر، 9 يوليو/ تموز 2021
طبيب جزائري يقدم جرعة لقاح (كوفيد-19) لمواطنين أمام مسجد الكبير في العاصمة الجزائر، 9 يوليو/ تموز 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
© AFP 2022 / RYAD KRAMDI
تابعنا عبرTelegram
أعلن باحثون من جامعة بنسلفانيا عن تحقيق إنجاز في تصميم لقاح ضد جميع أنواع الإنفلونزا العشرين المعروفة.
وقال الباحثون لمجلة "ساينس" إن مولدات المضادات التي يحتوي عليها، تضم نسخا آمنة من الأجزاء التي يمكن التعرف عليها من جميع الأنواع العشرين الفرعية المعروفة من فيروسات الإنفلونزا "أ" و"ب"، يمكن أن تُعلم الجهاز المناعي على كيفية محاربتها.
ويستخدم اللقاح الجديد تقنية لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال أو "الرنا المرسال"، مثل لقاحات "كوفيد-19" الناجحة، ولكن من المحتمل ألا يحمي من أنواع الجوائح الفيروسية الجديدة.
التطعيم ضد كوفيد 19، فيروس كورونا، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
دراسة: جرعات لقاح كورونا المعززة توفر حماية كبيرة ضد العدوى المصحوبة بأعراض
أمس, 16:44 GMT
وأطلق اللقاح الجديد مستويات عالية من الأجسام المضادة، في الاختبارات التي أجريت على القوارض والفئران، والتي يمكن لها أن تقاوم مجموعة كبيرة من الفيروسات.
وقال الدكتور سكوت هينسلي، أحد العلماء الذين شاركوا في البحث، في جامعة بنسلفانيا "الفكرة هنا هي الحصول على لقاح يمنح الناس مستوى أساسيا من الذاكرة المناعية لسلالات الإنفلونزا المتنوعة".
وأضاف: "سيكون هناك عدد أقل بكثير من الأمراض والوفيات عندما تحدث جائحة الإنفلونزا القادمة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенные дома в городе Попасная - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала