https://sputnikarabic.ae/20221126/إعلام-اليابان-تطور-استراتيجية-لشن-ضربة-انتقامية-1070559979.html

إعلام: اليابان تطور استراتيجية لشن ضربة انتقامية

إعلام: اليابان تطور استراتيجية لشن ضربة انتقامية

تتضمن الاستراتيجية الجديدة لقدرة اليابان على "الانتقام من قواعد العدو"، والتي تجري مناقشتها حاليًا داخل الائتلاف الحاكم، العمل عن كثب مع الولايات المتحدة... 26.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-26T10:27+0000

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2022-11-26T10:27+0000

رصد عسكري

العالم

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ذكرت وكالة "كيودو" نقلا عن مصادر مطلعة أنه تمت مناقشة مسودة نسخة من المبادرة السياسية بشأن الضربات الانتقامية في اليوم السابق خلال اجتماع للحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني وحزب كوميتو، وهو جزء من الائتلاف الحاكم.على وجه الخصوص، من المفترض أنه في حالة هجوم العدو، "عندما يتم تفعيل احتمالات الضربات الانتقامية، سيتم تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة حول أهداف الضربات الانتقامية وتقييم نجاح تنفيذها".ونقلت الوكالة مقتطفات من المناقشة ويقال فيها: "لن نعتمد فقط على القدرة الهجومية للجيش الأمريكي".ويقر طرفا المناقشة أنه "مع المستوى الحالي للقدرات الدفاعية لليابان، من الصعب الرد بشكل كامل على هجوم صاروخي للعدو بمفردها". في هذا الصدد، تدرس السلطات إمكانية الحصول على أنظمة صواريخ أجنبية الصنع، ولا سيما صواريخ كروز الأمريكية من طراز توماهوك.وفي الوقت نفسه، ستؤكد الاستراتيجية على ضرورة إجراء مشاورات حول شروط وأهداف الضربات الانتقامية. وقالت الوكالة إنه كما هو متوقع، سيتم تحديد الأهداف العسكرية كأهداف محتملة، لكن "العمل قد يكون أوسع، والذي قد يشمل أيضًا ضربات ضد أهداف أخرى".قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال خطاب رئيسي في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول إن اليابان ستدرس جميع الخيارات لحماية السكان، بما في ذلك إمكانية توجيه ضربة انتقامية.

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رصد عسكري, العالم