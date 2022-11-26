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https://sputnikarabic.ae/20221126/إيطاليا-تعترف-بخطأ-فرض-حظر-على-النفط-الروسي-1070564628.html
إيطاليا تعترف بخطأ فرض حظر على النفط الروسي
إيطاليا تعترف بخطأ فرض حظر على النفط الروسي
صرح وزير التنمية الاقتصادية للبلاد، أدولفو أورسو، بأن السلطات الإيطالية اضطرت إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي بتأجيل فرض حظر على النفط من روسيا ، كما فعلت ألمانيا... 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T12:00+0000
2022-11-26T12:00+0000
إيطاليا
اقتصاد
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وقال في مقابلة مع "Corriere della Sera": "لقد حدث خطأ في المرحلة الأولية عندما لم تطلب إيطاليا تأجيل الحظر على المستوى الأوروبي من أجل حماية المصالح الوطنية. اقتداء بمثال كيف فعلت الدول الأوروبية ذات الفكر الثاقب- ألمانيا وبولندا، وكذلك بلغاريا".وأضاف: "إيطاليا في وضع صعب ويمكن أن تعاني في حال فرض حظر على النفط الروسي. الآن في جنوب شرق البلاد، في صقلية، هناك مصفاة لتكرير النفط، التي تمتلك شركة "لوكويل"(ISAB) الروسية 49% منها. تنتج هذه الشركة 22% من الوقود الذي يستهلكه الإيطاليون. وتحتل المرتبة الثالثة في أوروبا من حيث معالجة المواد الخام. في نوفمبر/ تشرين الثاني، رفضت شركة Lukoil بيع ISAB لمنظمة الاستثمار الأمريكية Crossbridge Energy Partners ، لذلك في حالة فرض حظر على النفط الروسي، قد يواجه هذا المصنع الإفلاس".سيدخل في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على إمدادات النفط الروسي عن طريق البحر حيز التنفيذ.
إيطاليا
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إيطاليا, اقتصاد
إيطاليا, اقتصاد

إيطاليا تعترف بخطأ فرض حظر على النفط الروسي

12:00 GMT 26.11.2022
© AFP 2022 / ODD ANDERSENتم تصوير مقاييس ومنشآت لتلقي وتوزيع الغاز الطبيعي على أراضي نقل الغاز ومشغل شبكة خطوط الأنابيب غازكاد في لوبمين، شمال شرق ألمانيا، بالقرب من الحدود مع بولندا، 30 أغسطس 2022
تم تصوير مقاييس ومنشآت لتلقي وتوزيع الغاز الطبيعي على أراضي نقل الغاز ومشغل شبكة خطوط الأنابيب غازكاد في لوبمين، شمال شرق ألمانيا، بالقرب من الحدود مع بولندا، 30 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
© AFP 2022 / ODD ANDERSEN
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صرح وزير التنمية الاقتصادية للبلاد، أدولفو أورسو، بأن السلطات الإيطالية اضطرت إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي بتأجيل فرض حظر على النفط من روسيا ، كما فعلت ألمانيا وبولندا.
وقال في مقابلة مع "Corriere della Sera": "لقد حدث خطأ في المرحلة الأولية عندما لم تطلب إيطاليا تأجيل الحظر على المستوى الأوروبي من أجل حماية المصالح الوطنية. اقتداء بمثال كيف فعلت الدول الأوروبية ذات الفكر الثاقب- ألمانيا وبولندا، وكذلك بلغاريا".
وأضاف: "إيطاليا في وضع صعب ويمكن أن تعاني في حال فرض حظر على النفط الروسي. الآن في جنوب شرق البلاد، في صقلية، هناك مصفاة لتكرير النفط، التي تمتلك شركة "لوكويل"(ISAB) الروسية 49% منها. تنتج هذه الشركة 22% من الوقود الذي يستهلكه الإيطاليون. وتحتل المرتبة الثالثة في أوروبا من حيث معالجة المواد الخام. في نوفمبر/ تشرين الثاني، رفضت شركة Lukoil بيع ISAB لمنظمة الاستثمار الأمريكية Crossbridge Energy Partners ، لذلك في حالة فرض حظر على النفط الروسي، قد يواجه هذا المصنع الإفلاس".
سيدخل في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على إمدادات النفط الروسي عن طريق البحر حيز التنفيذ.
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