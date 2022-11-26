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https://sputnikarabic.ae/20221126/الدفاع-الروسية-بولتون-في-إعداد-وثيقة-بحثية-عن-الحاجة-إلى-سلاح-بيولوجي-للقيادة-الأمريكية-1070569694.html
الدفاع الروسية: بولتون في إعداد وثيقة بحثية عن الحاجة إلى سلاح بيولوجي للقيادة الأمريكية
الدفاع الروسية: بولتون في إعداد وثيقة بحثية عن الحاجة إلى سلاح بيولوجي للقيادة الأمريكية
أعلنت وزراة الدفاع الروسية، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، كان مؤلفا مشاركا لوثيقة حول الحاجة إلى إنشاء أسلحة بيولوجية من أجل تحديث الجيش... 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T15:05+0000
2022-11-26T15:05+0000
روسيا
الأسلحة البيولوجية
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، في إفادة صحفية،"تجبرنا الأبحاث الجارية في الولايات المتحدة لتحسين العوامل الممرضة على إعادة التفكير في تصريحات مسؤولي الإدارة الأمريكية المسؤولين عن مكافحة التهديدات البيولوجية. أحدهم جون بولتون، الذي عمل مستشارًا للأمن القومي".وأشار كيريلوف إلى أن بولتون ترأس الوفد الأمريكي إلى المؤتمر الاستعراضي الخامس لاتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية في عام 2001. ونتيجة للمشاورات، أوقف الجانب الأمريكي العمل في آلية التحقق بشكل كامل وتخلي عن العمليات المقترحة للتحقق من المواقع المحتملة لتخزين الأسلحة البيولوجية، بحجة أن ذلك يهدد مصالحهم الوطنية".
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روسيا, الأسلحة البيولوجية, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الأسلحة البيولوجية, الولايات المتحدة الأمريكية

الدفاع الروسية: بولتون في إعداد وثيقة بحثية عن الحاجة إلى سلاح بيولوجي للقيادة الأمريكية

15:05 GMT 26.11.2022
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعلنت وزراة الدفاع الروسية، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، كان مؤلفا مشاركا لوثيقة حول الحاجة إلى إنشاء أسلحة بيولوجية من أجل تحديث الجيش الأمريكي ولضمان قيادة الولايات المتحدة العالمية.
وقال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، في إفادة صحفية،"تجبرنا الأبحاث الجارية في الولايات المتحدة لتحسين العوامل الممرضة على إعادة التفكير في تصريحات مسؤولي الإدارة الأمريكية المسؤولين عن مكافحة التهديدات البيولوجية. أحدهم جون بولتون، الذي عمل مستشارًا للأمن القومي".
وأضاف "خذ بعين الاعتبار تقرير بولتون في سبتمبر 2000 عن إعادة بناء الدفاع الأمريكي. أشارت الوثيقة إلى أنه لتحقيق منصب في القيادة العالمية، يجب على الولايات المتحدة الحفاظ على تفوق جيشها، وإحدى طرق التحديث هي صنع أسلحة بيولوجية. في الوقت نفسه، ستتمكن الأشكال المتقدمة من الأسلحة البيولوجية القادرة على استهداف أنماط وراثية معينة من تغيير دور هذا النوع من الأسلحة - بدلاً من الردع، ستصبح مفيدة في السياسة".
وأشار كيريلوف إلى أن بولتون ترأس الوفد الأمريكي إلى المؤتمر الاستعراضي الخامس لاتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية في عام 2001. ونتيجة للمشاورات، أوقف الجانب الأمريكي العمل في آلية التحقق بشكل كامل وتخلي عن العمليات المقترحة للتحقق من المواقع المحتملة لتخزين الأسلحة البيولوجية، بحجة أن ذلك يهدد مصالحهم الوطنية".
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