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https://sputnikarabic.ae/20221126/الشرطة-العراقية-تعتقل-71-أجنبيا-في-البصرة-1070555949.html
الشرطة العراقية تعتقل 71 أجنبيا في البصرة
الشرطة العراقية تعتقل 71 أجنبيا في البصرة
اعتقلت الشرطة العراقية، اليوم السبت، أكثر من 71 أجنبيا من جنسيات مختلفة في محافظة البصرة. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T07:41+0000
2022-11-26T07:41+0000
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ونقل موقع "السومرية نيوز" عن قيادة شرطة البصرة، أنه تم إلقاء القبض على مخالفين للقوانين من جنسيات أجنبية.وأضاف بيان قيادة شرطة البصرة: "تم تسليم المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".يذكر أن شرطة محافظة البصرة كانت قد نفت، في أكتوبر/ تشرين الأول، ما تردد من أنباء حول تعرض القصور الرئاسية في المدينة إلى إطلاق نار.وقالت الشرطة في بيان إن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بشأن تعرض القصور الرئاسية لإطلاق نار، "عار عن الصحة ولا أساس له"، على ما نقلت "السومرية نيوز".وأوضحت أن أصوات إطلاق النار التي سُمعت كان مصدرها تبادل لإطلاق النار بين قسم مكافحة المخدرات في الشرطة وإحدى العصابات التي تروج المواد المخدرة.
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العالم العربي, العراق
العالم العربي, العراق

الشرطة العراقية تعتقل 71 أجنبيا في البصرة

07:41 GMT 26.11.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEالعراق .. الشرطة العراقية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد 29 أغسطس 2022
العراق .. الشرطة العراقية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد 29 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
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اعتقلت الشرطة العراقية، اليوم السبت، أكثر من 71 أجنبيا من جنسيات مختلفة في محافظة البصرة.
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن قيادة شرطة البصرة، أنه تم إلقاء القبض على مخالفين للقوانين من جنسيات أجنبية.
وأوضحت القيادة في بيان قائلة "مفارزنا تمكنت من القبض على 71 شخصا من جنسيات أجنبية؛ وذلك لمخالفتهم القوانين وتجاوزهم مدة الإقامة وممارستهم العمل من دون عقود عمل رسمية".
وأضاف بيان قيادة شرطة البصرة: "تم تسليم المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
يذكر أن شرطة محافظة البصرة كانت قد نفت، في أكتوبر/ تشرين الأول، ما تردد من أنباء حول تعرض القصور الرئاسية في المدينة إلى إطلاق نار.
وقالت الشرطة في بيان إن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بشأن تعرض القصور الرئاسية لإطلاق نار، "عار عن الصحة ولا أساس له"، على ما نقلت "السومرية نيوز".
وأوضحت أن أصوات إطلاق النار التي سُمعت كان مصدرها تبادل لإطلاق النار بين قسم مكافحة المخدرات في الشرطة وإحدى العصابات التي تروج المواد المخدرة.
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