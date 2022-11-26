https://sputnikarabic.ae/20221126/الولايات-المتحدة-تكشف-عن-قاذفة-القنابل-الاستراتيجية-بي-21-1070557440.html
الولايات المتحدة تكشف عن قاذفة القنابل الاستراتيجية "بي-21"
الولايات المتحدة تكشف عن قاذفة القنابل الاستراتيجية "بي-21"
ستقدم الولايات المتحدة رسميًا نموذجًا أوليًا للقاذفة الاستراتيجية "B-21 Raider" الجديدة قيد التطوير، حسبما ذكرت القيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة الأمريكية. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T08:41+0000
2022-11-26T08:41+0000
2022-11-26T08:41+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال البيان: "يوم الجمعة المقبل (2 ديسمبر/ كانون الأول)، سيتم عرض القاذفة الاستراتيجية بي 21 رايدر لأول مرة"، بحسب "بوبليت روس".سيقام العرض في مصنع القوات الجوية الأمريكية الثاني والأربعين في كاليفورنيا في مدينة بالمديل.في يوليو/ تموز 2021، كشفت القوات الجوية الأمريكية النقاب عن أول صورة رسمية لقاذفة الشبح الاستراتيجية الواعدة B-21" Raider". ومن المتوقع أن تتم أول رحلة لها في عام 2023. تخطط القوات الجوية الأمريكية للحصول على ما لا يقل عن 100 "B-21 Raiders" بقيمة 80 مليار دولار.
الولايات المتحدة الأمريكية
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة تكشف عن قاذفة القنابل الاستراتيجية "بي-21"
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ستقدم الولايات المتحدة رسميًا نموذجًا أوليًا للقاذفة الاستراتيجية "B-21 Raider" الجديدة قيد التطوير، حسبما ذكرت القيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة الأمريكية.
وقال البيان: "يوم الجمعة المقبل (2 ديسمبر/ كانون الأول)، سيتم عرض القاذفة الاستراتيجية بي 21 رايدر لأول مرة
"، بحسب "بوبليت روس".
سيقام العرض في مصنع القوات الجوية الأمريكية الثاني والأربعين في كاليفورنيا في مدينة بالمديل.
في يوليو/ تموز 2021، كشفت القوات الجوية الأمريكية النقاب عن أول صورة رسمية لقاذفة الشبح الاستراتيجية الواعدة B-21" Raider". ومن المتوقع أن تتم أول رحلة لها في عام 2023. تخطط القوات الجوية الأمريكية للحصول على ما لا يقل عن 100 "B-21 Raiders" بقيمة 80 مليار دولار.