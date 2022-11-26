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الولايات المتحدة تكشف عن قاذفة القنابل الاستراتيجية "بي-21"
الولايات المتحدة تكشف عن قاذفة القنابل الاستراتيجية "بي-21"
ستقدم الولايات المتحدة رسميًا نموذجًا أوليًا للقاذفة الاستراتيجية "B-21 Raider" الجديدة قيد التطوير، حسبما ذكرت القيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة الأمريكية. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T08:41+0000
2022-11-26T08:41+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال البيان: "يوم الجمعة المقبل (2 ديسمبر/ كانون الأول)، سيتم عرض القاذفة الاستراتيجية بي 21 رايدر لأول مرة"، بحسب "بوبليت روس".سيقام العرض في مصنع القوات الجوية الأمريكية الثاني والأربعين في كاليفورنيا في مدينة بالمديل.في يوليو/ تموز 2021، كشفت القوات الجوية الأمريكية النقاب عن أول صورة رسمية لقاذفة الشبح الاستراتيجية الواعدة B-21" Raider". ومن المتوقع أن تتم أول رحلة لها في عام 2023. تخطط القوات الجوية الأمريكية للحصول على ما لا يقل عن 100 "B-21 Raiders" بقيمة 80 مليار دولار.
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة تكشف عن قاذفة القنابل الاستراتيجية "بي-21"

08:41 GMT 26.11.2022
© AFP 2022 / Ciara Wymbs/ US Air Forceقاذفة أمريكية من طراز "بي-1بي"
قاذفة أمريكية من طراز بي-1بي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
© AFP 2022 / Ciara Wymbs/ US Air Force
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ستقدم الولايات المتحدة رسميًا نموذجًا أوليًا للقاذفة الاستراتيجية "B-21 Raider" الجديدة قيد التطوير، حسبما ذكرت القيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة الأمريكية.
وقال البيان: "يوم الجمعة المقبل (2 ديسمبر/ كانون الأول)، سيتم عرض القاذفة الاستراتيجية بي 21 رايدر لأول مرة"، بحسب "بوبليت روس".
سيقام العرض في مصنع القوات الجوية الأمريكية الثاني والأربعين في كاليفورنيا في مدينة بالمديل.
في يوليو/ تموز 2021، كشفت القوات الجوية الأمريكية النقاب عن أول صورة رسمية لقاذفة الشبح الاستراتيجية الواعدة B-21" Raider". ومن المتوقع أن تتم أول رحلة لها في عام 2023. تخطط القوات الجوية الأمريكية للحصول على ما لا يقل عن 100 "B-21 Raiders" بقيمة 80 مليار دولار.
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