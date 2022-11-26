https://sputnikarabic.ae/20221126/انتقادات-لواشنطن-جراء-تربحها-من-الأزمة-الأوكرانية-إيران-تعزز-قواتها-على-حدود-العراق-1070567823.html

انتقادات لواشنطن جراء تربحها من الأزمة الأوكرانية... إيران تعزز قواتها على حدود العراق

انتقادات لواشنطن جراء تربحها من الأزمة الأوكرانية... إيران تعزز قواتها على حدود العراق

عبر مسؤولون أوروبيون عن استيائهم المتزايد نتيجة جني الولايات المتحدة أرباحا من الأزمة الأوكرانية ونقص موارد الطاقة في أوروبا. 26.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-26T14:07+0000

2022-11-26T14:07+0000

2022-11-26T14:07+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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انتقادات لواشنطن جراء تربحها من الأزمة الأوكرانية على حساب الغرب.. وإيران تعزز قواتها على حدود العراق حلقة برنامج عالم سبوتنيك: انتقادات لواشنطن جراء تربحها من الأزمة الأوكرانية على حساب الغرب.. وإيران تعزز قواتها على حدود العراق

انتقادات أوروبية للولايات المتحدة جراء تربحها من الأزمة الأوكرانية على حساب الغربوقالت صحيفة بوليتيكو في تقرير لها، إن وحدة الحلفاء الغربيين اهتزت بشكل ملحوظ، فيما يصبح كبار المسؤولين الأوروبيين غاضبين من إدارة جو بايدن، ويتهمون الأمريكيين بالاستفادة من الأزمة، في حين تعاني منها بلدان الاتحاد الأوروبي.وقال المحلل السياسي، فائز حوالة، إن الانتقادات الأوروبية لأمريكا تظهر بداية الخلافات بين التحالفات الغربية، سواء في الناتو أو بين التحالف الأوروبي.وأشار إلى الفشل في تحديد سقف لأسعار الطاقة والخلافات بين دول الاتحاد في هذا الإطار، وحتى إذا تم تحديد سقف للأسعار فإن ما يصل إلى الاتحاد سيكون بسعر 3 آلاف دولار لكل ألف متر، وهو أضعاف السعر الذي كانت تحصل عليه من روسيا .وشدد على أن "أمريكا تتابع مسيرتها في إضعاف الاتحاد الأوروبي اقتصاديا من أجل وضع اليد عليه".إيران تعزز قواتها على الحدود مع العراق لمنع تسلل مسلحين.. ودعوات عراقية لتوفير دفاعات جوية لصد الهجمات على كردستانعززت إيران من قواتها في المناطق الحدودية مع العراق، بهدف ما أسمته منع تسلل إرهابيين منه إلى أراضيها.وقررت طهران إرسال وحدات مدرعة وقوات خاصة، إلى المحافظات الحدودية في غرب وشمال غرب البلاد، بحسب قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد باكبور.في المقابل، طالب نواب في البرلمان العراقي، بتوفير دفاعات جوية متطورة لصد الهجمات الإيرانية والتركية على إقليم كردستان، رغم أن العراق لا يملك الدفاعات الجوية المناسبة، مرجعين ذلك إلى فترة بناء الولايات المتحدة للجيش العراقي.وبين أن رئيس إقليم كردستان عقد اجتماعا مع مجلس الأمن الوطني، وتوصلوا إلى صيغة لتفعيل قوات حرس الحدود من المثلث العراقي التركي السوري إلى المثلث العراقي الإيراني التركي، وسيتم دعم هذه القوات بالتعاون بين وزارة البشمركة في كردستان وبين وزارة الداخلية والجيش العراقي.وشدد أنه "يتعين على الأطراف الأربعة إيران وتركيا والعراق وسوريا التفاهم مع هذه الجماعات لأن معظمها لديه عناصر مسلحة، وهناك مقرات لأحزاب سياسية معارضة".أردوغان يقول إن تركيا تستهدف إقامة حزام أمني على طول الحدود الجنوبية.. ومقتل ثلاثة جنود أتراك في هجوم نفذه حزب العمال الكردستانيقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تستهدف إقامة حزام أمني على طول الحدود الجنوبية لها.وأكد أردوغان أنه سيتم إنجاز هذه المنطقة على كامل الحدود الجنوبية، بطول ثلاثين كيلو مترا. وتشمل هذه المنطقة مدينة عين العرب، بالإضافة إلى تل رفعت ومنبج.إلى ذلك قتل ثلاثة جنود من الجيش التركي وأصيب رابع، في هجوم نفذه حزب العمال الكردستاني، على قوة للجيش التركي في شمالي العراق.وأوضحت: "رغم أن الهدف المعلن محاربة الإرهاب إلا أن هناك أطماعًا قديمة لتركيا في سوريا، بالإضافة إلى وجود مهاجرين أصبحوا ورقة ضاغطة، لإعادة توطين هؤلاء اللاجئين، إلى جانب تأمين نفوذ عدد من الجماعات التي تدعمها تركيا".وأكدت أن تركيا تدير هذه السياسيات بأدوات مختلفة منها ما هو اقتصادي وسياسي وعسكري، وهي تستغل هذه الأمور للحصول على مساعدات.تحذير فلسطيني من مخاطر اتفاق الليكود وحزب بن غفير على الصراع في الأراضي المحتلةحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من مخاطر الاتفاق الذي تم بين رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير، الذي يمنح الأخير سلطات أمنية واسعة بالضفة الغربية المحتلة.واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن نتائج هذه الاتفاقات كارثية على ساحة الصراع، وما تبقى من علاقة بين الجانبين، وبالذات مع الصلاحيات التي يمنحها نتنياهو لبن غفير.من جهته، اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، نتنياهو بالسماح للوزير المرتقب إيتمار بن غفير بتشيكل جيش خاص بالضفة الغربية، على خلفية الاتفاق الذي يقضي بتولى الأخير منصب وزير الأمن القومي، وهي وزارة جديدة بدلا عن وزارة الأمن الداخلي، بصلاحيات واسعة.ولفت إلى أن الأمر ربما يمتد إلى العمل على تفكيك الإدارة المدنية واستبدالها بوزارات إسرائيلية، بمعنى ضم الضفة الغربية، والعمل على إضعاف السلطة الفلسطينية وربما تفكيكها، بالإضافة إلى التشديد على ظروف الأسرى في السجون الإسرائيلية، وأيضا إطلاق يد المستوطنين في التنكيل بالفلسطينيين، وشرعنة البؤر الاستيطانية.أوروبا تغير موقفها من تحديد سقف سعر الغاز الروسي وتعلن أنها لن تحظر وارداتها من الغازقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إريك مامير، إن المفوضية لم تناقش إمكانية فرض حظر على إمدادات الغاز الروسي.من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانس، إن العام المقبل سيكون أكثر صعوبة على الاتحاد الأوروبي، في حال التخلي عن الغاز الروسي.وأضاف أن الخطوة تتنافى مع روح عمل السوق الحر، وتتنافى أيضا مع التقاليد والإرث الذي اعتاده الاقتصاديون بالنسبة لقطاع الطاقة العالمي.للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك.

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