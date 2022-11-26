https://sputnikarabic.ae/20221126/لانتسيت-تضرب-محطة-ستارلينك-ومدافع-هاوتزر-للقوات-الأوكرانية-فيديو-1070553883.html
"لانتسيت" تضرب محطة "ستارلينك" ومدافع هاوتزر للقوات الأوكرانية... فيديو
"لانتسيت" تضرب محطة "ستارلينك" ومدافع هاوتزر للقوات الأوكرانية... فيديو
دمر جنود فرقة الهجوم الجوي 76 الروسية، باستخدام طائرات "لانسيت" المسيرة، محطة اتصالات "ستارلينك" ومدافع "هاوتزر D-20" للقوات المسلحة الأوكرانية. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T05:13+0000
2022-11-26T05:13+0000
2022-11-26T05:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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تم إصابة الأهداف في اتجاه خيرسون.يتم استخدام ذخيرة "لانتسيت" مؤخرًا بنشاط في العملية العسكرية.يبدو أن محطة الإنترنت الفضائية "Starlink" هذه، التي تلعب دورًا مهمًا في نظام التحكم في القوات الأوكرانية، هي الهدف الأول من هذا النوع للطائرة المسيرة، حيث لم يتم نشر لقطات لهزيمة مثل هذه الأهداف من قبل، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
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2022
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/15/1065369572_140:0:2815:2006_1920x0_80_0_0_8eeca216159f023bd627da9d1bc847f8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
"لانتسيت" تضرب محطة "ستارلينك" ومدافع هاوتزر للقوات الأوكرانية... فيديو
تابعنا عبر
دمر جنود فرقة الهجوم الجوي 76 الروسية، باستخدام طائرات "لانسيت" المسيرة، محطة اتصالات "ستارلينك" ومدافع "هاوتزر D-20" للقوات المسلحة الأوكرانية.
تم إصابة الأهداف في اتجاه خيرسون.
يتم استخدام ذخيرة "لانتسيت" مؤخرًا بنشاط في العملية العسكرية.
يبدو أن محطة الإنترنت الفضائية "Starlink" هذه
، التي تلعب دورًا مهمًا في نظام التحكم في القوات الأوكرانية، هي الهدف الأول من هذا النوع للطائرة المسيرة، حيث لم يتم نشر لقطات لهزيمة مثل هذه الأهداف من قبل، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".