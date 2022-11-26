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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221126/لانتسيت-تضرب-محطة-ستارلينك-ومدافع-هاوتزر-للقوات-الأوكرانية-فيديو-1070553883.html
"لانتسيت" تضرب محطة "ستارلينك" ومدافع هاوتزر للقوات الأوكرانية... فيديو
"لانتسيت" تضرب محطة "ستارلينك" ومدافع هاوتزر للقوات الأوكرانية... فيديو
دمر جنود فرقة الهجوم الجوي 76 الروسية، باستخدام طائرات "لانسيت" المسيرة، محطة اتصالات "ستارلينك" ومدافع "هاوتزر D-20" للقوات المسلحة الأوكرانية. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T05:13+0000
2022-11-26T05:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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تم إصابة الأهداف في اتجاه خيرسون.يتم استخدام ذخيرة "لانتسيت" مؤخرًا بنشاط في العملية العسكرية.يبدو أن محطة الإنترنت الفضائية "Starlink" هذه، التي تلعب دورًا مهمًا في نظام التحكم في القوات الأوكرانية، هي الهدف الأول من هذا النوع للطائرة المسيرة، حيث لم يتم نشر لقطات لهزيمة مثل هذه الأهداف من قبل، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

"لانتسيت" تضرب محطة "ستارلينك" ومدافع هاوتزر للقوات الأوكرانية... فيديو

05:13 GMT 26.11.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورطائرة مسيرة مقواة من طراز "لانتسيت" الروسية
طائرة مسيرة مقواة من طراز لانتسيت الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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دمر جنود فرقة الهجوم الجوي 76 الروسية، باستخدام طائرات "لانسيت" المسيرة، محطة اتصالات "ستارلينك" ومدافع "هاوتزر D-20" للقوات المسلحة الأوكرانية.
تم إصابة الأهداف في اتجاه خيرسون.
يتم استخدام ذخيرة "لانتسيت" مؤخرًا بنشاط في العملية العسكرية.
يبدو أن محطة الإنترنت الفضائية "Starlink" هذه، التي تلعب دورًا مهمًا في نظام التحكم في القوات الأوكرانية، هي الهدف الأول من هذا النوع للطائرة المسيرة، حيث لم يتم نشر لقطات لهزيمة مثل هذه الأهداف من قبل، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:47 GMT
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