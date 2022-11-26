https://sputnikarabic.ae/20221126/مصر-بصدد-إنشاء-شركة-لاستثمار-أموال-مواطنيها-العاملين-في-الخارج-1070558864.html
مصر بصدد إنشاء شركة لاستثمار أموال مواطنيها العاملين في الخارج
مصر بصدد إنشاء شركة لاستثمار أموال مواطنيها العاملين في الخارج
كشفت سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مصر تعمل حالياً على إنشاء شركة مخصصة لاستقبال استثمارات المصريين العاملين في الخارج بهدف ضخها في... 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T09:48+0000
2022-11-26T09:48+0000
2022-11-26T09:48+0000
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وقالت جندي في تصريحات تلفزيونية إنها تتوقع تأسيس الشركة العام المقبل.وأضافت أنه سيتم إدراج أسهم الشركة في سوق المال، وسيستطيع المغتربون الاستثمار بها عبر شراء أسهمها، أو من خلال الاستثمار الخاص بها، دون توضيح المزيد من التفاصيل.وأوضحت أن الشركة الجديدة هي أحد مطالب المصريين المغتربين، وتستهدف الاستثمار في المشاريع المصرية الكبرى والمشروعات القومية التي تحقق عائدا كبيرا.يشار إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى الاستفادة من مدخرات المصريين في الخارج، لدعم مواردها من العملات الأجنبية.وسبق وأعلنت عن مبادرة للمغتربين تتمثل بطرح وحدات سكنية مميزة عليهم، بأسعار تنافسية، وتخفيضات جذابة، شريطة دفع ثمن هذه الوحدات العقارية بالدولار.كما أعلنت مبادرة مؤقتة بإعفاء سيارات المقيمين في الخارج من الجمارك والضرائب مقابل تحويل المغترب مبلغا نقديا بالعملة الأجنبية، يوازي كافة هذه الرسوم، لصالح وزارة المالية على أن يسترد صاحب السيارة المبلغ بعد 5 سنوات من تاريخ السداد بالعملة المحلية بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.يذكر أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج بلغت 21 مليار دولار خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى أغسطس/ آب الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20221123/خبير-اقتصادي-لـسبوتنيك-قد-تحتاج-مصر-إلى-تعويم-جديد-للجنيه-في-المستقبل-1070473122.html
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مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم, العالم العربي
مصر بصدد إنشاء شركة لاستثمار أموال مواطنيها العاملين في الخارج
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كشفت سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مصر تعمل حالياً على إنشاء شركة مخصصة لاستقبال استثمارات المصريين العاملين في الخارج بهدف ضخها في المشاريع المصرية التي تحقق عائدا كبيرا.
وقالت
جندي في تصريحات تلفزيونية إنها تتوقع تأسيس الشركة العام المقبل.
وأضافت أنه سيتم إدراج أسهم الشركة في سوق المال، وسيستطيع المغتربون الاستثمار بها عبر شراء أسهمها، أو من خلال الاستثمار الخاص بها، دون توضيح المزيد من التفاصيل.
وأوضحت أن الشركة الجديدة هي أحد مطالب المصريين المغتربين، وتستهدف الاستثمار في المشاريع المصرية الكبرى والمشروعات القومية التي تحقق عائدا كبيرا.
يشار إلى أن الحكومة المصرية
تسعى إلى الاستفادة من مدخرات المصريين في الخارج، لدعم مواردها من العملات الأجنبية.
وسبق وأعلنت عن مبادرة للمغتربين تتمثل بطرح وحدات سكنية مميزة عليهم، بأسعار تنافسية، وتخفيضات جذابة، شريطة دفع ثمن هذه الوحدات العقارية بالدولار.
كما أعلنت مبادرة مؤقتة بإعفاء سيارات المقيمين في الخارج من الجمارك والضرائب مقابل تحويل المغترب مبلغا نقديا بالعملة الأجنبية، يوازي كافة هذه الرسوم، لصالح وزارة المالية على أن يسترد صاحب السيارة المبلغ بعد 5 سنوات من تاريخ السداد بالعملة المحلية بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
يذكر أن تحويلات المصريين
العاملين في الخارج بلغت 21 مليار دولار خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى أغسطس/ آب الماضي.