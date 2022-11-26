https://sputnikarabic.ae/20221126/مقتل-قائد-عسكري-وإصابة-مرافقيه-إثر-تفجير-في-محافظة-شبوة-اليمنية-1070552912.html

مقتل قائد عسكري وإصابة مرافقيه إثر تفجير في محافظة شبوة اليمنية

مقتل قائد عسكري وإصابة مرافقيه إثر تفجير في محافظة شبوة اليمنية

قُتل قائد عسكري يمني، مساء الجمعة، إثر تفجير استهدفه في محافظة شبوة الغنية بالنفط جنوب شرقي اليمن. 26.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-26T00:36+0000

2022-11-26T00:36+0000

2022-11-26T00:36+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة لوكالة "سبوتنيك" بأن مسلحين فجروا عبوة ناسفة كانت مزروعة على الطريق العام أثناء مرور قائد الكتيبة الثانية في اللواء الأول بـ "قوات دفاع شبوة" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي [مطالب بانفصال جنوب اليمن] الرائد سالم الجبواني، بآليته في منطقة المُصينعة بمديرية الصعيد جنوبي مدينة عَّتق مركز المحافظة.وأضاف أن التفجير أسفر عن مقتل الرائد الجبواني وإصابة ثلاثة من مرافقيه بجراح بليغة.يأتي استهداف القائد العسكري بعد نحو ثلاثة أشهر من مقتل جندي وإصابة ثمانية آخرين بينهم مدنيون، في أيلول/ سبتمبر الماضي، إثر انفجار عبوة ناسفة في آلية للواء الثاني في "قوات دفاع شبوة" شرق مدينة عتق.وفي 10 آب/ أغسطس الماضي، سيطرت وحدات من "ألوية العمالقة الجنوبية" العاملة ضمن القوات اليمنية المشتركة، و"قوات دفاع شبوة" المدعومتين من محافظ شبوة عوض بن محمد الوزير العولقي، على مدينة عتق مركز المحافظة ومديريات المحافظة، بعد مواجهات دامية استمرت ثلاثة أيام، مع وحدات من الجيش اليمني وقوات الأمن الخاصة محسوبة على حزب التجمع اليمني للإصلاح "ثاني أكبر الأحزاب في اليمن"، أوقعت قتلى وجرحى من الطرفين.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221125/اليمن-الحوثي-يتهم-الإمارات-بالعمل-من-أجل-السيطرة-على-حضرموت-1070552464.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن