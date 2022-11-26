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https://sputnikarabic.ae/20221126/-سكرتير-مجلس-الأمن-الأرميني-يزور-فرنسا-وألمانيا-وسط-توترات-على-الحدود-مع-أذربيجان-1070557687.html
سكرتير مجلس الأمن الأرميني يزور فرنسا وألمانيا وسط توترات على الحدود مع أذربيجان
سكرتير مجلس الأمن الأرميني يزور فرنسا وألمانيا وسط توترات على الحدود مع أذربيجان
قال المكتب الصحفي لمجلس الأمن الأرميني، يوم السبت، إن أمين المجلس أرمين غريغوريان سيزور فرنسا وألمانيا في الفترة من 28 إلى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني وسط توترات... 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T08:48+0000
2022-11-26T08:48+0000
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وبحسب ما ذكر المكتب الصحفي للمجلس سيعقد غريغوريان خلال الزيارة عددًا من الاجتماعات في باريس وبرلين.ولم يذكر المكتب الصحفي للمجلس أي تفاصيل أخرى عن الزيارة.
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العالم, أذربيجان, أرمينيا
العالم, أذربيجان, أرمينيا

سكرتير مجلس الأمن الأرميني يزور فرنسا وألمانيا وسط توترات على الحدود مع أذربيجان

08:48 GMT 26.11.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصور الأراضي التي خضعت لسيطرة أذربيجان بعد إنهاء الحرب الحرب مع أرمينيا في منطقة قره باغ، 18 نوفمبر 2020
 الأراضي التي خضعت لسيطرة أذربيجان بعد إنهاء الحرب الحرب مع أرمينيا في منطقة قره باغ، 18 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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قال المكتب الصحفي لمجلس الأمن الأرميني، يوم السبت، إن أمين المجلس أرمين غريغوريان سيزور فرنسا وألمانيا في الفترة من 28 إلى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني وسط توترات على الحدود مع أذربيجان.
وبحسب ما ذكر المكتب الصحفي للمجلس سيعقد غريغوريان خلال الزيارة عددًا من الاجتماعات في باريس وبرلين.
ولم يذكر المكتب الصحفي للمجلس أي تفاصيل أخرى عن الزيارة.
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