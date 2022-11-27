https://sputnikarabic.ae/20221127/أنصار-الله-تعلن-ارتفاع-أعداد-النازحين-في-مناطقها-جراء-الحرب-إلى-51-مليون-1070608169.html

"أنصار الله" تعلن ارتفاع أعداد النازحين في مناطقها جراء الحرب إلى 5.1 مليون

"أنصار الله" تعلن ارتفاع أعداد النازحين في مناطقها جراء الحرب إلى 5.1 مليون

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الأحد، ارتفاع أعداد النازحين في مناطق سيطرتها جراء الحرب المستمرة منذ 8 أعوام إلى أكثر من 5 ملايين. 27.11.2022, سبوتنيك عربي

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العالم العربي

الحرب على اليمن

اللاجئين

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القاهرة - سبوتنيك. وقال المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية المشكل من "أنصار الله"، حسب ما نقله عنه تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، إن "أعداد النازحين ارتفعت إلى 5 ملايين و159 ألفاً و560 نازحاً حتى نهاية أغسطس/ آب 2022م في 15 محافظة".وفي 19 أغسطس الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، في بيان، أن عدد النازحين في اليمن 4.3 مليون شخص، مشيرة إلى أن ثلثهم يعيشون ظروفاً قاسية، في حين يحتاج أكثر من 23 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية، متوقعةً ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي إلى 19 مليوناً بحلول ديسمبر/ كانون الأول المقبل.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق التحالف العربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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العالم العربي, الحرب على اليمن, اللاجئين