https://sputnikarabic.ae/20221127/أنصار-الله-تعلن-ارتفاع-أعداد-النازحين-في-مناطقها-جراء-الحرب-إلى-51-مليون-1070608169.html
"أنصار الله" تعلن ارتفاع أعداد النازحين في مناطقها جراء الحرب إلى 5.1 مليون
"أنصار الله" تعلن ارتفاع أعداد النازحين في مناطقها جراء الحرب إلى 5.1 مليون
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الأحد، ارتفاع أعداد النازحين في مناطق سيطرتها جراء الحرب المستمرة منذ 8 أعوام إلى أكثر من 5 ملايين. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T20:53+0000
2022-11-27T20:53+0000
2022-11-27T20:53+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
اللاجئين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/04/1069823259_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_0705399b83e30c367e7d0ee771f0f464.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية المشكل من "أنصار الله"، حسب ما نقله عنه تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، إن "أعداد النازحين ارتفعت إلى 5 ملايين و159 ألفاً و560 نازحاً حتى نهاية أغسطس/ آب 2022م في 15 محافظة".وفي 19 أغسطس الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، في بيان، أن عدد النازحين في اليمن 4.3 مليون شخص، مشيرة إلى أن ثلثهم يعيشون ظروفاً قاسية، في حين يحتاج أكثر من 23 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية، متوقعةً ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي إلى 19 مليوناً بحلول ديسمبر/ كانون الأول المقبل.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق التحالف العربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/04/1069823259_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_bedcbfd62a504b10428fcd9c84b61b6e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الحرب على اليمن, اللاجئين
العالم العربي, الحرب على اليمن, اللاجئين
"أنصار الله" تعلن ارتفاع أعداد النازحين في مناطقها جراء الحرب إلى 5.1 مليون
تابعنا عبر
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الأحد، ارتفاع أعداد النازحين في مناطق سيطرتها جراء الحرب المستمرة منذ 8 أعوام إلى أكثر من 5 ملايين.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية المشكل من "أنصار الله"، حسب ما نقله عنه تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، إن "أعداد النازحين ارتفعت إلى 5 ملايين و159 ألفاً و560 نازحاً حتى نهاية أغسطس/ آب 2022م في 15 محافظة".
وأضاف أن "مليونا و168 ألفا و664 نازحا لا يحصلون على مساعدات رغم المطالبة المستمرة للمنظمات بالاضطلاع بدورها ومسؤولياتها تجاه النازحين".
وفي 19 أغسطس الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، في بيان، أن عدد النازحين في اليمن 4.3 مليون شخص، مشيرة إلى أن ثلثهم يعيشون ظروفاً قاسية، في حين يحتاج أكثر من 23 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية، متوقعةً ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي إلى 19 مليوناً بحلول ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق التحالف العربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.