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https://sputnikarabic.ae/20221127/الأردن-يحصل-على-قرض-بقيمة-130-مليون-دولار-لإنشاء-مجلس-أعلى-للأمن-الغذائي-1070586232.html
الأردن يحصل على قرض بقيمة 130 مليون دولار لإنشاء مجلس أعلى للأمن الغذائي
الأردن يحصل على قرض بقيمة 130 مليون دولار لإنشاء مجلس أعلى للأمن الغذائي
وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على تقديم 130 مليون دولار للأردن لإنشاء مجلس أعلى للأمن الغذائي لإدارة أزمات الإمدادات الغذائية. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T08:17+0000
2022-11-27T08:17+0000
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وحسب موقع قناة "المملكة"، قال البنك الأوروبي إن القرض سيكون لصالح وزارة الصناعة والتجارة والتموين، المسؤولة عن المشتريات الدولية والوطنية وتخزين وبيع وتوزيع القمح والشعير في الأردن، حيث سيمول القرض الاحتياجات المتعلقة بشراء الحبوب، ودعم توسعة تخزين الحبوب بشكل استراتيجي في جميع أنحاء البلاد.أشار البنك إلى أن المشروع يهدف إلى دعم الحكومة الأردنية من خلال تقديم قرض لضمان توافر السيولة لشراء الحبوب والتوسع في القدرة الاستراتيجية لتخزين الحبوب، والمساهمة في الأمن الغذائي للبلاد، استجابة لتداعيات الأزمة الأوكرانية، وما نتج عنها من انقطاع في إمدادات الحبوب، وارتفاع الأسعار بشكل قياسي.ويعتمد الأردن بشكل كبير على الواردات الغذائية، حيث يشتري أكثر من 95% من الحبوب.وكانت الحكومة الأردنية قد وافقت، في يوليو/تموز الماضي، على مشروع إنشاء مجلس الأمن الغذائي، بهدف الحد من تأثر المملكة بأزمات الغذاء الدولية، والتغير المناخي الذي يؤثر على منظومة الأمن الغذائي الوطني.وفي 29 أغسطس/آب الماضي، أطلق الأردن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021 - 2030، التي تهدف بأن يكون مركزا إقليميا للأمن الغذائي.
https://sputnikarabic.ae/20210829/الأردن-يحذر-من-خطر-كبير-يهدد-الأمن-الغذائي-للمملكة-1049975135.html
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أخبار الأردن, اقتصاد, العالم العربي
أخبار الأردن, اقتصاد, العالم العربي

الأردن يحصل على قرض بقيمة 130 مليون دولار لإنشاء مجلس أعلى للأمن الغذائي

08:17 GMT 27.11.2022
© Sputnik . MIKHAEEL ALAEDDIN  / الانتقال إلى بنك الصورالعاصمة الأردنية عمان
العاصمة الأردنية عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
© Sputnik . MIKHAEEL ALAEDDIN
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وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على تقديم 130 مليون دولار للأردن لإنشاء مجلس أعلى للأمن الغذائي لإدارة أزمات الإمدادات الغذائية.
وحسب موقع قناة "المملكة"، قال البنك الأوروبي إن القرض سيكون لصالح وزارة الصناعة والتجارة والتموين، المسؤولة عن المشتريات الدولية والوطنية وتخزين وبيع وتوزيع القمح والشعير في الأردن، حيث سيمول القرض الاحتياجات المتعلقة بشراء الحبوب، ودعم توسعة تخزين الحبوب بشكل استراتيجي في جميع أنحاء البلاد.
رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2021
الأردن يحذر من خطر كبير يهدد الأمن الغذائي للمملكة
29 أغسطس 2021, 17:09 GMT
أشار البنك إلى أن المشروع يهدف إلى دعم الحكومة الأردنية من خلال تقديم قرض لضمان توافر السيولة لشراء الحبوب والتوسع في القدرة الاستراتيجية لتخزين الحبوب، والمساهمة في الأمن الغذائي للبلاد، استجابة لتداعيات الأزمة الأوكرانية، وما نتج عنها من انقطاع في إمدادات الحبوب، وارتفاع الأسعار بشكل قياسي.
ويعتمد الأردن بشكل كبير على الواردات الغذائية، حيث يشتري أكثر من 95% من الحبوب.
وكانت الحكومة الأردنية قد وافقت، في يوليو/تموز الماضي، على مشروع إنشاء مجلس الأمن الغذائي، بهدف الحد من تأثر المملكة بأزمات الغذاء الدولية، والتغير المناخي الذي يؤثر على منظومة الأمن الغذائي الوطني.
وفي 29 أغسطس/آب الماضي، أطلق الأردن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021 - 2030، التي تهدف بأن يكون مركزا إقليميا للأمن الغذائي.
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