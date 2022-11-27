https://sputnikarabic.ae/20221127/الرئيس-العراقي-يتسلم-دعوة-من-العاهل-السعودي-للمشاركة-في-القمة-العربية-الصينية-1070596140.html

الرئيس العراقي يتسلم دعوة من العاهل السعودي للمشاركة في القمة العربية الصينية

الرئيس العراقي يتسلم دعوة من العاهل السعودي للمشاركة في القمة العربية الصينية

تسلم الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، دعوة من عاهل السعودية، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لحضور القمة العربية الصينية المزمع عقدها في... 27.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-27T13:19+0000

2022-11-27T13:19+0000

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بغداد - سبوتنيك. وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية، في بيان، إن "فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد تسلم دعوة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لحضور القمة العربية الصينية التي ستُعقد في الشهر المقبل وتهدف إلى تعزيز العلاقات العربية الصينية".وتابع "كما حمّل السيد الرئيس السفير السعودي تحياته إلى العاهل السعودي، مؤكداً اهتمامه ببذل كل جهد يصب في تعزيز علاقات الأخوة وأواصر الصداقة التاريخية بين العراق والمملكة".وفي تصريحات نشرت على موقع القنصلية، قال القنصل الصيني لي شيوي هانغ: "ستعقد القمة الصينية العربية الأولى في المملكة العربية السعودية في أوائل شهر ديسمبر"، وتحديدا خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر.

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