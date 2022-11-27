https://sputnikarabic.ae/20221127/الرئيس-العراقي-يتسلم-دعوة-من-العاهل-السعودي-للمشاركة-في-القمة-العربية-الصينية-1070596140.html
الرئيس العراقي يتسلم دعوة من العاهل السعودي للمشاركة في القمة العربية الصينية
الرئيس العراقي يتسلم دعوة من العاهل السعودي للمشاركة في القمة العربية الصينية
تسلم الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، دعوة من عاهل السعودية، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لحضور القمة العربية الصينية المزمع عقدها في... 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T13:19+0000
2022-11-27T13:19+0000
2022-11-27T13:19+0000
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بغداد - سبوتنيك. وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية، في بيان، إن "فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد تسلم دعوة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لحضور القمة العربية الصينية التي ستُعقد في الشهر المقبل وتهدف إلى تعزيز العلاقات العربية الصينية".وتابع "كما حمّل السيد الرئيس السفير السعودي تحياته إلى العاهل السعودي، مؤكداً اهتمامه ببذل كل جهد يصب في تعزيز علاقات الأخوة وأواصر الصداقة التاريخية بين العراق والمملكة".وفي تصريحات نشرت على موقع القنصلية، قال القنصل الصيني لي شيوي هانغ: "ستعقد القمة الصينية العربية الأولى في المملكة العربية السعودية في أوائل شهر ديسمبر"، وتحديدا خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر.
https://sputnikarabic.ae/20221125/القمة-الصينية-العربية-في-السعودية-ما-أبرز-الملفات-والرسائل-التي-تحملها-للغرب-1070547306.html
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العالم العربي, دعوة, السعودية, الصين
العالم العربي, دعوة, السعودية, الصين
الرئيس العراقي يتسلم دعوة من العاهل السعودي للمشاركة في القمة العربية الصينية
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تسلم الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، دعوة من عاهل السعودية، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لحضور القمة العربية الصينية المزمع عقدها في السعودية الشهر المقبل.
بغداد - سبوتنيك. وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية، في بيان، إن "فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد تسلم دعوة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لحضور القمة العربية الصينية التي ستُعقد في الشهر المقبل وتهدف إلى تعزيز العلاقات العربية الصينية".
وأضاف أن "ذلك جاء خلال استقبال فخامته، اليوم الأحد 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 في قصر بغداد، سفير المملكة العربية السعودية لدى العراق السيد عبد العزيز الشمري"، لافتا إلى أن "اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية التي تربط العراق والسعودية، حيث أكد رئيس الجمهورية ضرورة تطويرها وتوسيع آفاق التعاون البنّاء والشراكة الإيجابية على النحو الذي يضمن المصالح العليا للشعبين الشقيقين".
وتابع "كما حمّل السيد الرئيس السفير السعودي تحياته إلى العاهل السعودي، مؤكداً اهتمامه ببذل كل جهد يصب في تعزيز علاقات الأخوة وأواصر الصداقة التاريخية بين العراق والمملكة".
وبوقت سابق، أعلن القنصل الصيني العام في دبي، لي شيوي هانغ أن السعودية ستستضيف قمة عربية-صينية في أوائل ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وفي تصريحات نشرت على موقع القنصلية، قال القنصل الصيني لي شيوي هانغ: "ستعقد القمة الصينية العربية الأولى في المملكة العربية السعودية في أوائل شهر ديسمبر"، وتحديدا خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر.