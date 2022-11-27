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https://sputnikarabic.ae/20221127/الصين-تقدم-منحة-مقدارها-100-مليون-دولار-لكوبا-1070582672.html
الصين تقدم منحة مقدارها 100 مليون دولار لكوبا
الصين تقدم منحة مقدارها 100 مليون دولار لكوبا
قدمت الصين هبة الى كوبا بقيمة 100 مليون دولار خلال زيارة رسمية للرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، إلى بكين، وفق ما أعلن نائب رئيس الوزراء الكوبي أليخاندرو جيل. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T01:35+0000
2022-11-27T01:35+0000
الصين
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وخلال المحادثات الرسمية التي أجراها الرئيس الكوبي، الجمعة، مع نظيره الصيني شي جين بينغ "قدم الجانب الصيني هبة الى بلادنا بقيمة 100 مليون دولار"، بحسب ما قال جيل في تصريحات نقلها التلفزيون الكوبي.وأضح أن الهبة مخصصة "كأولوية" لاقتصاد كوبا التي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ 3 عقود بسبب تشديد الحظر الأمريكي المستمر منذ 1962 وتداعيات وباء كورونا، وفقا لوكالة فرانس برس.وقال جيل، إن زعماء البلدين ناقشا أيضا "موضوع الديون" التي تراكمت على كوبا للصين، لكنهما لم يحددا حجم الدين.وقال جيل، "شرح رئيسنا الوضع الذي نواجهه، وكان هناك تفاهم من جانب الصين. نسعى إلى صيغ مقبولة للطرفين لتخطيط الديون وإعادة هيكلتها".الصين هي ثاني أكبر شريك تجاري لكوبا بعد فنزويلا، فكلا البلدين حليفان سياسيان قويان لكوبا.
https://sputnikarabic.ae/20221125/الرئيس-الصيني-يبدي-استعداد-بلاده-لتوسيع-التعاون-مع-كوبا-1070525445.html
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الصين
الصين

الصين تقدم منحة مقدارها 100 مليون دولار لكوبا

01:35 GMT 27.11.2022
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورنصب تذكاري لزعيم الثورة الكوبية فيدل كاسترو من قبل النحات أليكسي شيبانينكو والمهندس المعماري أندريه بيلي في حفل الافتتاح في موسكو بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوبا ميغيل دياز كانيل بيرموديز، 22 نوفمبر 2022
نصب تذكاري لزعيم الثورة الكوبية فيدل كاسترو من قبل النحات أليكسي شيبانينكو والمهندس المعماري أندريه بيلي في حفل الافتتاح في موسكو بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوبا ميغيل دياز كانيل بيرموديز، 22 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
© Sputnik . Sergey Guneev
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قدمت الصين هبة الى كوبا بقيمة 100 مليون دولار خلال زيارة رسمية للرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، إلى بكين، وفق ما أعلن نائب رئيس الوزراء الكوبي أليخاندرو جيل.
وخلال المحادثات الرسمية التي أجراها الرئيس الكوبي، الجمعة، مع نظيره الصيني شي جين بينغ "قدم الجانب الصيني هبة الى بلادنا بقيمة 100 مليون دولار"، بحسب ما قال جيل في تصريحات نقلها التلفزيون الكوبي.
وأضح أن الهبة مخصصة "كأولوية" لاقتصاد كوبا التي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ 3 عقود بسبب تشديد الحظر الأمريكي المستمر منذ 1962 وتداعيات وباء كورونا، وفقا لوكالة فرانس برس.
انتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة، الأحد، 23 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
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وقال جيل، إن زعماء البلدين ناقشا أيضا "موضوع الديون" التي تراكمت على كوبا للصين، لكنهما لم يحددا حجم الدين.
وقال جيل، "شرح رئيسنا الوضع الذي نواجهه، وكان هناك تفاهم من جانب الصين. نسعى إلى صيغ مقبولة للطرفين لتخطيط الديون وإعادة هيكلتها".
الصين هي ثاني أكبر شريك تجاري لكوبا بعد فنزويلا، فكلا البلدين حليفان سياسيان قويان لكوبا.
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