https://sputnikarabic.ae/20221127/الصين-تقدم-منحة-مقدارها-100-مليون-دولار-لكوبا-1070582672.html
الصين تقدم منحة مقدارها 100 مليون دولار لكوبا
الصين تقدم منحة مقدارها 100 مليون دولار لكوبا
قدمت الصين هبة الى كوبا بقيمة 100 مليون دولار خلال زيارة رسمية للرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، إلى بكين، وفق ما أعلن نائب رئيس الوزراء الكوبي أليخاندرو جيل. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T01:35+0000
2022-11-27T01:35+0000
2022-11-27T01:35+0000
الصين
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وخلال المحادثات الرسمية التي أجراها الرئيس الكوبي، الجمعة، مع نظيره الصيني شي جين بينغ "قدم الجانب الصيني هبة الى بلادنا بقيمة 100 مليون دولار"، بحسب ما قال جيل في تصريحات نقلها التلفزيون الكوبي.وأضح أن الهبة مخصصة "كأولوية" لاقتصاد كوبا التي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ 3 عقود بسبب تشديد الحظر الأمريكي المستمر منذ 1962 وتداعيات وباء كورونا، وفقا لوكالة فرانس برس.وقال جيل، إن زعماء البلدين ناقشا أيضا "موضوع الديون" التي تراكمت على كوبا للصين، لكنهما لم يحددا حجم الدين.وقال جيل، "شرح رئيسنا الوضع الذي نواجهه، وكان هناك تفاهم من جانب الصين. نسعى إلى صيغ مقبولة للطرفين لتخطيط الديون وإعادة هيكلتها".الصين هي ثاني أكبر شريك تجاري لكوبا بعد فنزويلا، فكلا البلدين حليفان سياسيان قويان لكوبا.
https://sputnikarabic.ae/20221125/الرئيس-الصيني-يبدي-استعداد-بلاده-لتوسيع-التعاون-مع-كوبا-1070525445.html
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الصين
الصين تقدم منحة مقدارها 100 مليون دولار لكوبا
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قدمت الصين هبة الى كوبا بقيمة 100 مليون دولار خلال زيارة رسمية للرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، إلى بكين، وفق ما أعلن نائب رئيس الوزراء الكوبي أليخاندرو جيل.
وخلال المحادثات الرسمية التي أجراها الرئيس الكوبي، الجمعة، مع نظيره الصيني شي جين بينغ
"قدم الجانب الصيني هبة الى بلادنا بقيمة 100 مليون دولار"، بحسب ما قال جيل في تصريحات نقلها التلفزيون الكوبي.
وأضح أن الهبة مخصصة "كأولوية" لاقتصاد كوبا التي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ 3 عقود بسبب تشديد الحظر الأمريكي المستمر منذ 1962 وتداعيات وباء كورونا، وفقا لوكالة فرانس برس.
وقال جيل، إن زعماء البلدين ناقشا أيضا "موضوع الديون" التي تراكمت على كوبا للصين، لكنهما لم يحددا حجم الدين.
وقال جيل، "شرح رئيسنا الوضع الذي نواجهه، وكان هناك تفاهم من جانب الصين. نسعى إلى صيغ مقبولة للطرفين لتخطيط الديون وإعادة هيكلتها".
الصين هي ثاني أكبر شريك تجاري لكوبا بعد فنزويلا، فكلا البلدين حليفان سياسيان قويان لكوبا.