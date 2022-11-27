https://sputnikarabic.ae/20221127/بعد-تحطمها-خلال-مهمة-تدريبية-معلومات-عن-مقاتلة-كوريا-الجنوبية-كي-إف-16-1070602569.html
بعد تحطمها خلال مهمة تدريبية... معلومات عن مقاتلة كوريا الجنوبية "كي إف-16"
بعد تحطمها خلال مهمة تدريبية... معلومات عن مقاتلة كوريا الجنوبية "كي إف-16"
يرجع تاريخ تصنيع طائرة "كي إف-16" إلى تسعينيات القرن الماضي وهي مقاتلة كورية جنوبية في الخدمة ويتكون طاقمها من فرد واحد. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T16:39+0000
2022-11-27T16:39+0000
2022-11-27T16:39+0000
انفوجرافيك
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ورغم وجودها في الخدمة، إلا أن القوات الجوية الكورية الجنوبية قررت إيقافها عن العمل وإلغاء مشاركتها في تدريبات جوية إثر تحطم طائرة من هذا الطراز.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, وسائط متعددة, инфографика
انفوجرافيك, وسائط متعددة, инфографика
بعد تحطمها خلال مهمة تدريبية... معلومات عن مقاتلة كوريا الجنوبية "كي إف-16"
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يرجع تاريخ تصنيع طائرة "كي إف-16" إلى تسعينيات القرن الماضي وهي مقاتلة كورية جنوبية في الخدمة ويتكون طاقمها من فرد واحد.
ورغم وجودها في الخدمة، إلا أن القوات الجوية الكورية الجنوبية قررت إيقافها عن العمل وإلغاء مشاركتها في تدريبات جوية إثر تحطم طائرة من هذا الطراز.