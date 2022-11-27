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https://sputnikarabic.ae/20221127/بعد-تحطمها-خلال-مهمة-تدريبية-معلومات-عن-مقاتلة-كوريا-الجنوبية-كي-إف-16-1070602569.html
بعد تحطمها خلال مهمة تدريبية... معلومات عن مقاتلة كوريا الجنوبية "كي إف-16"
بعد تحطمها خلال مهمة تدريبية... معلومات عن مقاتلة كوريا الجنوبية "كي إف-16"
يرجع تاريخ تصنيع طائرة "كي إف-16" إلى تسعينيات القرن الماضي وهي مقاتلة كورية جنوبية في الخدمة ويتكون طاقمها من فرد واحد. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T16:39+0000
2022-11-27T16:39+0000
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ورغم وجودها في الخدمة، إلا أن القوات الجوية الكورية الجنوبية قررت إيقافها عن العمل وإلغاء مشاركتها في تدريبات جوية إثر تحطم طائرة من هذا الطراز.
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انفوجرافيك, وسائط متعددة, инфографика

بعد تحطمها خلال مهمة تدريبية... معلومات عن مقاتلة كوريا الجنوبية "كي إف-16"

16:39 GMT 27.11.2022
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يرجع تاريخ تصنيع طائرة "كي إف-16" إلى تسعينيات القرن الماضي وهي مقاتلة كورية جنوبية في الخدمة ويتكون طاقمها من فرد واحد.
ورغم وجودها في الخدمة، إلا أن القوات الجوية الكورية الجنوبية قررت إيقافها عن العمل وإلغاء مشاركتها في تدريبات جوية إثر تحطم طائرة من هذا الطراز.
بعد تحطمها خلال مهمة تدريبية... معلومات عن مقاتلة كوريا الجنوبية كي إف - 16 - انفو للموقع - سبوتنيك عربي
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