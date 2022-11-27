https://sputnikarabic.ae/20221127/تايوان-تعلن-عن-اقتراب-ثماني-طائرات-وأربع-سفن-صينية-1070583456.html
تايوان تعلن عن اقتراب ثماني طائرات وأربع سفن صينية
تايوان تعلن عن اقتراب ثماني طائرات وأربع سفن صينية
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنه تم رصد أربع سفن تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني وثماني طائرات في المنطقة المجاورة لتايوان. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T04:38+0000
2022-11-27T04:38+0000
2022-11-27T04:38+0000
أخبار تايوان
الصين
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يقول التقرير: "اليوم، الساعة 06:00 صباحًا(01:00 بتوقيت موسكو)، تم رصد ثماني طائرات وأربع سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي بالقرب من تايوان".وفقا للوزارة، خلال المناورات، دخلت مقاتلتان من طرازJ-10 وقاذفتان إستراتيجيتان من طرازH-6 منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية في المنطقة الجنوبية الغربية. ورد جيش الجزيرة بإرسال دوريات جوية وإنذارات لاسلكية ونشر أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.في وقت سابق، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، سجلت تايوان ظهور 63 طائرة وأربع سفن حربية تابعة لجيش التحرير الشعبي في المنطقة.
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أخبار تايوان, الصين
تايوان تعلن عن اقتراب ثماني طائرات وأربع سفن صينية
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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنه تم رصد أربع سفن تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني وثماني طائرات في المنطقة المجاورة لتايوان.
يقول التقرير: "اليوم، الساعة 06:00 صباحًا(01:00 بتوقيت موسكو)، تم رصد ثماني طائرات وأربع سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي بالقرب من تايوان".
وفقا للوزارة، خلال المناورات، دخلت مقاتلتان من طرازJ-10 وقاذفتان إستراتيجيتان من طرازH-6 منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية في المنطقة الجنوبية الغربية. ورد جيش الجزيرة بإرسال دوريات جوية وإنذارات لاسلكية ونشر أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.
في وقت سابق، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، سجلت تايوان ظهور 63 طائرة وأربع سفن حربية تابعة لجيش التحرير الشعبي في المنطقة.