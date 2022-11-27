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تايوان تعلن عن اقتراب ثماني طائرات وأربع سفن صينية
تايوان تعلن عن اقتراب ثماني طائرات وأربع سفن صينية
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنه تم رصد أربع سفن تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني وثماني طائرات في المنطقة المجاورة لتايوان. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T04:38+0000
2022-11-27T04:38+0000
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الصين
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يقول التقرير: "اليوم، الساعة 06:00 صباحًا(01:00 بتوقيت موسكو)، تم رصد ثماني طائرات وأربع سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي بالقرب من تايوان".وفقا للوزارة، خلال المناورات، دخلت مقاتلتان من طرازJ-10 وقاذفتان إستراتيجيتان من طرازH-6 منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية في المنطقة الجنوبية الغربية. ورد جيش الجزيرة بإرسال دوريات جوية وإنذارات لاسلكية ونشر أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.في وقت سابق، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، سجلت تايوان ظهور 63 طائرة وأربع سفن حربية تابعة لجيش التحرير الشعبي في المنطقة.
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أخبار تايوان, الصين
أخبار تايوان, الصين

تايوان تعلن عن اقتراب ثماني طائرات وأربع سفن صينية

04:38 GMT 27.11.2022
© AFP 2022 / SAM YEHمقاتلات إف 16 تايوان
مقاتلات إف 16 تايوان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
© AFP 2022 / SAM YEH
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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنه تم رصد أربع سفن تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني وثماني طائرات في المنطقة المجاورة لتايوان.
يقول التقرير: "اليوم، الساعة 06:00 صباحًا(01:00 بتوقيت موسكو)، تم رصد ثماني طائرات وأربع سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي بالقرب من تايوان".
وفقا للوزارة، خلال المناورات، دخلت مقاتلتان من طرازJ-10 وقاذفتان إستراتيجيتان من طرازH-6 منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية في المنطقة الجنوبية الغربية. ورد جيش الجزيرة بإرسال دوريات جوية وإنذارات لاسلكية ونشر أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.
في وقت سابق، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، سجلت تايوان ظهور 63 طائرة وأربع سفن حربية تابعة لجيش التحرير الشعبي في المنطقة.
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