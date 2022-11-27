https://sputnikarabic.ae/20221127/خبير-عسكري-أوروبا-ورطت-نفسها-في-أوكرانيا-وفقدت-مخزونها-الحربي--1070588244.html
خبير عسكري: "أوروبا ورطت نفسها في أوكرانيا وفقدت مخزونها الحربي"
خبير عسكري: "أوروبا ورطت نفسها في أوكرانيا وفقدت مخزونها الحربي"
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": أزمة أوكرانيا تستنزف المخزون العسكري الغربي وأوروبا أمام امتحان. الوضع في الأراضي الفلسطينية ينذر... 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T09:26+0000
2022-11-27T09:26+0000
2022-11-27T09:26+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير عسكري: "أوروبا ورَّطت نفسها في أوكرانيا وفقدت مخزونها الحربي"
خبير عسكري: "أوروبا ورَّطت نفسها في أوكرانيا وفقدت مخزونها الحربي"
الغرب يشعر بالقلق الشديد بشأن آلية تسريع شراء وإنتاج معدات عسكرية جديدة بعدما انخفضت احتياطاتها الاستراتيجية بسبب المساعدات العسكرية لكييف، حول هذا الموضوع تحدث لـ"شؤون عسكرية"، الخبير العسكري الاستراتيجي العميد علي مقصود، قائلا:وإلى اليمن حيث شهدت مؤخرا المزيد من التصعيد خاصة بعد هجوم "أنصار الله" على إحاطة مبعوث الأمم المتحدة، فيما عبرت وزارة حقوق الإنسان في حكومة "أنصار الله"، أن تلك المغالطات لا تتوافق مع مصالح الإنسان اليمني، حول هذا الموضوع تحدث لشؤون عسكرية الخبير بالشان اليمني نبيل البوكيري، قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1b/1070587932_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_c41496561551c3724aacb76531602cc2.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير عسكري: "أوروبا ورطت نفسها في أوكرانيا وفقدت مخزونها الحربي"
تابعنا عبر
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": أزمة أوكرانيا تستنزف المخزون العسكري الغربي وأوروبا أمام امتحان. الوضع في الأراضي الفلسطينية ينذر بالانفجار وتوقّع باندلاع انتفاضة ثالثة. وفاة شقيق رئيس المجلس الأعلى في صنعاء. صفقة عسكرية بين المغرب وإسرائيل. بريطانيا تسلم الجيش الأوكراني أصغر المسيَّرات في العالم.
الغرب يشعر بالقلق الشديد بشأن آلية تسريع شراء وإنتاج معدات عسكرية جديدة بعدما انخفضت احتياطاتها الاستراتيجية بسبب المساعدات العسكرية لكييف، حول هذا الموضوع تحدث لـ"شؤون عسكرية"، الخبير العسكري الاستراتيجي العميد علي مقصود، قائلا:
" أوروبا ورَّطت نفسها في أوكرانيا وفقدت مخزونها الحربي من خلال تلك المساعدات العسكرية اللامحدودة التي قدمتها لكييف، وأن مسالة نفاذ مخازن الأسلحة الأوروبية قد يكون واحدا من الأسباب التي تسعى من خلالها دول الناتو لإجبار زيلينسكي للجلوس للمفاوضات مع روسيا".
وإلى اليمن حيث شهدت مؤخرا المزيد من التصعيد خاصة بعد هجوم "أنصار الله" على إحاطة مبعوث الأمم المتحدة، فيما عبرت وزارة حقوق الإنسان في حكومة "أنصار الله"، أن تلك المغالطات لا تتوافق مع مصالح الإنسان اليمني، حول هذا الموضوع تحدث لشؤون عسكرية الخبير بالشان اليمني نبيل البوكيري، قائلا:
"المشهد في اليمن مبهم وغير واضح والحرب مستمرة تحت طاولة الهدنة".
التفاصيل في الملف الصوتي...