https://sputnikarabic.ae/20221127/رئيس-وزراء-العراق-يطلق-حملة-الـ-16-يوما-لمناهضة-العنف-ضد-المرأة-1070588603.html
رئيس وزراء العراق يطلق حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة
رئيس وزراء العراق يطلق حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة
قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن حكومة بلاده تعمل على إنصاف المرأة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل هدفا لبغداد. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T09:44+0000
2022-11-27T09:44+0000
2022-11-27T09:44+0000
العالم العربي
العراق
أخبار العراق اليوم
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جاءت تصريحات السوداني خلال مشاركته في مؤتمر خاص لإطلاق حملة مناهضة العنف ضد المرأة، التي تستمر على مدى 16 يوما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد.ولفت رئيس الوزراء العراقي إلى أن المرأة العراقية تمثل شريكا حقيقيا للرجل في كل الميادين، مشيرا إلى أنها قدمت تضحيات تضع الجميع أمام مسؤولية الدفاع عنها حتى يتم تمكينها ووضعها في المكان الذي تستحقه.وأوضح أن المرأة تمثل صمام الأمان للمجتمع العراقي، مشيرا إلى أن هناك موقف واضح بشأن حضور المرأة في مجلس الوزراء وعملها في جميع التخصصات.وقال محمد شياع السوداني إن العراق يحتاج إلى جهد المرأة ومثابرتها وحرصها، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون عمل المرأة ضمن مساعي الحكومة لتوفير فرص العمل.كما أكد على ضرورة أن تكون المرأة في مقدمة أولويات الحكومة للقضاء على الفقر، وألا يتم الاستغناء عنها عندما يتم اتخاذ تدابير خاصة بالإصلاح الاقتصادي.وأكد رئيس الوزراء العراقي أن المرأة هي الداعم الأكبر فيما يخص تضحيات الشهداء في جميع أنحاء العراق.
https://sputnikarabic.ae/20181225/الرئيس-برهم-صالح-العراق-المرأة-1037765711.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
رئيس وزراء العراق يطلق حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة
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قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن حكومة بلاده تعمل على إنصاف المرأة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل هدفا لبغداد.
جاءت تصريحات السوداني خلال مشاركته في مؤتمر خاص لإطلاق حملة مناهضة العنف ضد المرأة، التي تستمر على مدى 16 يوما، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد.
25 ديسمبر 2018, 11:02 GMT
ولفت رئيس الوزراء العراقي إلى أن المرأة العراقية تمثل شريكا حقيقيا للرجل في كل الميادين، مشيرا إلى أنها قدمت تضحيات
تضع الجميع أمام مسؤولية الدفاع عنها حتى يتم تمكينها ووضعها في المكان الذي تستحقه.
وأوضح أن المرأة تمثل صمام الأمان للمجتمع العراقي، مشيرا إلى أن هناك موقف واضح بشأن حضور المرأة في مجلس الوزراء وعملها في جميع التخصصات.
وقال محمد شياع السوداني إن العراق يحتاج إلى جهد المرأة ومثابرتها
وحرصها، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون عمل المرأة ضمن مساعي الحكومة لتوفير فرص العمل.
كما أكد على ضرورة أن تكون المرأة في مقدمة أولويات الحكومة للقضاء على الفقر، وألا يتم الاستغناء عنها عندما يتم اتخاذ تدابير خاصة بالإصلاح الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء العراقي أن المرأة
هي الداعم الأكبر فيما يخص تضحيات الشهداء في جميع أنحاء العراق.