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https://sputnikarabic.ae/20221127/عشرات-المستوطنين-بحماية-القوات-الإسرائيلية-يقتحمون-المسجد-الأقصى-صور-وفيديو-1070589586.html
عشرات المستوطنين بحماية القوات الإسرائيلية يقتحمون المسجد الأقصى... صور وفيديو
عشرات المستوطنين بحماية القوات الإسرائيلية يقتحمون المسجد الأقصى... صور وفيديو
قالت وزارة الأوقاف الفلسطينية، اليوم الأحد، إن عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا المسجد الأقصى. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T10:13+0000
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وأضافت الوزراة في بيان أن الاقتحام كان من باب المغاربة، وأنه كان بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية الخاصة.وأوضحت أن المستوطنين تجولوا في باحات المسجد، وأدوا طقوسا دينية.ووفقا للبيان، واصلت الشرطة الإسرائيلية فرض قيودها المشددة على دخول المصلين إلى المسجد، واحتجزت هويات بعضهم عند أبوابه، قبل السماح لهم بالدخول إليه.كما أشارت الوزارة إلى أن المسجد الأقصى يتعرض بشكل شبه يومي لاقتحامات من المستوطنين الإسرائيليين.
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

عشرات المستوطنين بحماية القوات الإسرائيلية يقتحمون المسجد الأقصى... صور وفيديو

10:13 GMT 27.11.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatمسيرة الأعلام الإسرائيلية تجوب القدس الشرقية 29 مايو 2022
مسيرة الأعلام الإسرائيلية تجوب القدس الشرقية 29 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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قالت وزارة الأوقاف الفلسطينية، اليوم الأحد، إن عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا المسجد الأقصى.
وأضافت الوزراة في بيان أن الاقتحام كان من باب المغاربة، وأنه كان بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية الخاصة.
وأوضحت أن المستوطنين تجولوا في باحات المسجد، وأدوا طقوسا دينية.
ووفقا للبيان، واصلت الشرطة الإسرائيلية فرض قيودها المشددة على دخول المصلين إلى المسجد، واحتجزت هويات بعضهم عند أبوابه، قبل السماح لهم بالدخول إليه.
كما أشارت الوزارة إلى أن المسجد الأقصى يتعرض بشكل شبه يومي لاقتحامات من المستوطنين الإسرائيليين.
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