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مصرع 5 أشخاص إثر تحطم مروحية في كوريا الجنوبية
مصرع 5 أشخاص إثر تحطم مروحية في كوريا الجنوبية
لقي 5 أشخاص مصرعهم إثر تحطم مروحية في بلدة يانغ يانغ أثناء مسح المنطقة للوقاية من اندلاع حرائق الغابات الواقعة على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية. 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T07:57+0000
2022-11-27T07:57+0000
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ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن مسؤولي الإطفاء، قولهم إن "خمسة أشخاص لقوا مصرعهم في حادث تحطم مروحية قرب معبد بوذي في بلدة يانغ يانغ الساحلية الشرقية اليوم الأحد".وأضافت أن المروحية من طراز S-58T أمريكية الصنع ومستأجرة من قبل الحكومات المحلية في يانغ يانغ وسوكشو وغوسونغ.وأوضحت أن المروحية تحطمت على تل حوالي الساعة 10:50 صباحًا [بالتوقيت المحلي]، أثناء مسح المنطقة للوقاية من اندلاع حرائق الغابات.وأشارت إلى أنه بعد تحطمها اشتعلت فيها النيران.كما أكدت أن السلطات أرسلت مروحية و28 قطعة من المعدات و114 فردا، بما في ذلك مسعفون، إلى مكان الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20220717/مصرع-4-أفراد-جراء-تحطم-مروحية-كانت-تساعد-في-إطفاء-حريق-في-إحدى-الغابات-بأمريكا-1065185301.html
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مصرع 5 أشخاص إثر تحطم مروحية في كوريا الجنوبية

07:57 GMT 27.11.2022
© AP Photo / Phurba Ongel Sherpaصورة أرشيفية.. طائرة هليكوبتر في كوريا الجنوبية 18 يناير 2020
صورة أرشيفية.. طائرة هليكوبتر في كوريا الجنوبية 18 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
© AP Photo / Phurba Ongel Sherpa
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لقي 5 أشخاص مصرعهم إثر تحطم مروحية في بلدة يانغ يانغ أثناء مسح المنطقة للوقاية من اندلاع حرائق الغابات الواقعة على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية.
ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن مسؤولي الإطفاء، قولهم إن "خمسة أشخاص لقوا مصرعهم في حادث تحطم مروحية قرب معبد بوذي في بلدة يانغ يانغ الساحلية الشرقية اليوم الأحد".

وأضافت أن المروحية من طراز S-58T أمريكية الصنع ومستأجرة من قبل الحكومات المحلية في يانغ يانغ وسوكشو وغوسونغ.
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وأوضحت أن المروحية تحطمت على تل حوالي الساعة 10:50 صباحًا [بالتوقيت المحلي]، أثناء مسح المنطقة للوقاية من اندلاع حرائق الغابات.
وأشارت إلى أنه بعد تحطمها اشتعلت فيها النيران.

كما أكدت أن السلطات أرسلت مروحية و28 قطعة من المعدات و114 فردا، بما في ذلك مسعفون، إلى مكان الحادث.
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