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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221127/مقتل-210-من-القوميين-الأوكرانيين-المتطرفين-و100-مرتزق-أجنبي-بعمليات-للقوات-الروسية--1070594250.html
مقتل 210 من القوميين الأوكرانيين المتطرفين و100 مرتزق أجنبي بعمليات للقوات الروسية
مقتل 210 من القوميين الأوكرانيين المتطرفين و100 مرتزق أجنبي بعمليات للقوات الروسية
أفادت وزارة الدفاع الروسية بمقتل أكثر من 210 من القوميين الأوكرانيين المتطرفين ونحو 100 من المرتزقة الأجانب في عمليات للقوات الروسية في مناطق متفرقة خلال... 27.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-27T12:23+0000
2022-11-27T12:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف
روسيا
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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موسكو، 27 نوفمبر - سبوتنيك. وأعلن المتحدث باسم وزراة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحفية اليوم الأحد، أنه تم "القضاء على نحو 30 جنديًا أوكرانيًا على محور مستوطنة نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية... والقضاء على أكثر من 50 جنديًا أوكرانيًا على محور كراسني-ليمان... والقضاء على نحو 70 جنديًا أوكرانيًا في مستوطنات سوليدار وأوبيتنوي وكورديوموفكا ومايورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف كوناشينكوف: "تدمير مستودع ذخيرة بالقرب من مدينة دنيبروبتروفسك، حيث تم تخزين أكثر من 100 صاروخ لمنظومة إطلاق الصواريخ المتعدد ’هيمارس‘ وأكثر من سبعة آلاف قذيفة مدفعية أجنبية الصنع من أعيرة كبيرة".
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الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف, روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف, روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا

مقتل 210 من القوميين الأوكرانيين المتطرفين و100 مرتزق أجنبي بعمليات للقوات الروسية

12:23 GMT 27.11.2022
© Sputnik . Константин Михальчевский / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الروسية تسيطر على قرية ألكسندروفكا بمقاطعة خيرسون
القوات الروسية تسيطر على قرية ألكسندروفكا بمقاطعة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
© Sputnik . Константин Михальчевский
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بمقتل أكثر من 210 من القوميين الأوكرانيين المتطرفين ونحو 100 من المرتزقة الأجانب في عمليات للقوات الروسية في مناطق متفرقة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
موسكو، 27 نوفمبر - سبوتنيك. وأعلن المتحدث باسم وزراة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحفية اليوم الأحد، أنه تم "القضاء على نحو 30 جنديًا أوكرانيًا على محور مستوطنة نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية... والقضاء على أكثر من 50 جنديًا أوكرانيًا على محور كراسني-ليمان... والقضاء على نحو 70 جنديًا أوكرانيًا في مستوطنات سوليدار وأوبيتنوي وكورديوموفكا ومايورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".

كما أعلن كوناشينكوف "القضاء على 60 جنديًا أوكرانيًا في مستوطنات نوفوميخائيلوفكا وبافلوفكا وشيفشينكو على محور جنوب دونيتسك... والقضاء على نحو 100 من المرتزقة الأجانب في قصف للقوات الجوية الروسية على نقاط انتشار مؤقتة لمسلحي ما يسمى ’الفيلق الأجنبي‘ في المنطفة السكنية تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف كوناشينكوف: "تدمير مستودع ذخيرة بالقرب من مدينة دنيبروبتروفسك، حيث تم تخزين أكثر من 100 صاروخ لمنظومة إطلاق الصواريخ المتعدد ’هيمارس‘ وأكثر من سبعة آلاف قذيفة مدفعية أجنبية الصنع من أعيرة كبيرة".
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